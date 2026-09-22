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Başkan Erdoğan'dan Manisa'daki silahlı saldırı için taziye mesajı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Başkan Erdoğan'dan Manisa'daki silahlı saldırı için taziye mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen menfur saldırıya ilişkin, "Bu müessif hadise, ilgili birimlerimiz tarafından titizlikle soruşturulmaktadır. Emniyet birimlerimiz, gereken tüm tedbirleri almaktadır." ifadelerini kullandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınlarında öğrencilere yönelik düzenlenen silahlı saldırıda 11 çocuk yaralandı.

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Başkan Erdoğan, saldırıya dair sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı.

Erdoğan'ın yaptığı paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Bu sabah Manisa'mızın Turgutlu ilçesinde meydana gelen olayda yaralanan 11 evladımıza, bu elim hadiseden etkilenen tüm yavrularımıza, ailelerine, öğretmenlerimize ve eğitim camiamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu müessif hadise, ilgili birimlerimiz tarafından titizlikle soruşturulmaktadır. Emniyet birimlerimiz, gereken tüm tedbirleri almaktadır. Milletimize geçmiş olsun."

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