Bakan Çiftçi’den okul çevresindeki saldırıya ilişkin açıklama: Soruşturma titizlikle yürütülüyor

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Manisa’da okul çevresinde meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Çiftçi, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için gerekli çalışmaların sürdüğünü belirterek, emniyet müdürlerine “Tehlike okulun kapısına gelmeden tedbirimizi alacağız” talimatı verdi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yeni atanan emniyet müdürleriyle gerçekleştirdiği toplantıda suçla mücadele ve güvenlik çalışmaları kapsamında değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Çiftçi, Manisa'da öğrencilerin okula gittiği sokakta meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin de açıklama yaptı.

Çiftçi, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti.

"TEHLİKE OKULUN KAPISINA GELMEDEN TEDBİR ALACAĞIZ"

Bakan Çiftçi, emniyet müdürlerine şehirlerin huzur ve risk haritalarının çıkarılması talimatını verdi.

Çiftçi, "İlk 30 gün içinde şehrinizin huzur ve risk haritasını çıkaracak, personelinizi, devriyelerinizi ve operasyonlarınızı bu tabloya göre planlayacaksınız. Tehlike okulun kapısına gelmeden tedbirimizi alacağız." dedi.

SUÇLA MÜCADELEDE YENİ YÖNTEMLER VURGUSU

Suç dünyasının hızla değiştiğine dikkat çeken Çiftçi, sosyal medya ve dijital platformlar üzerinden ortaya çıkan yeni tehditlere karşı yöntemlerin sürekli geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Çiftçi, özellikle gençleri hedef alan ve onları suça sürükleyen yapılara karşı mücadele edilmesi gerektiğini belirterek, suç örgütlerinin büyümesini beklemeden finans kaynaklarının, iletişim ağlarının ve dijital izlerinin takip edilmesi gerektiğini ifade etti.

Bakan Çiftçi, "Bizim mücadelemiz evlatlarımızı suçtan koruma, ailelerimizin huzuruna sahip çıkma ve şehirlerimizi güvenli hayat alanları olarak muhafaza etme mücadelesidir." ifadelerini kullandı.

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