Adalar Belediyesi Başkan Vekilli seçimini AK Parti adayı Kemal Türkyılmaz kazandı
Adalar Belediye Başkanvekili Medine Pamuk, sağlık sorunları gerekçesiyle görevinden istifa etmesinin ardından yeni Belediye Başkan Vekili için seçim tarihi belirlenmişti. Bu kapsamda Adalar Belediyesi'nde yapılan Başkan Vekili seçimini AK Parti'nin adayı Kemal Türkyılmaz kazandı.
Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın tutuklanmasının ardından başkan vekilliğine getirilen Medine Pamuk'un 14 Eylül'de sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa etmesinin ardından yeni Belediye Başkan Vekili için seçim tarihi belirlenmişti.
Adalar Belediye Meclisi'nde 21 Eylül'de yapılması planlanan Belediye Başkan Vekilliği seçimi, CHP'li meclis üyelerinin oturuma katılmaması ve çoğunluk sağlanamaması nedeniyle 23 Eylül'e ertelenmişti.
İLK TUR SONUÇLARI
Başkan vekili seçiminde 1'inci tur tamamlandı. 9 meclis üyesinin oy kullandığı turda AK Parti'nin adayı Kemal Türkyılmaz 5, CHP'nin adayı Aytül Ekşiyan 4 oy aldı. Başkan vekilinin belirlenememesi üzerine 2'nci tur oylamaya geçildi.
İKİNCİ TUR
Seçimin ikinci turunda ise AK Parti'nin adayı Kemal Türkyılmaz 5, CHP'nin adayı Aytül Ekşiyan 4 oy alırken 1 oy geçersiz sayıldı.
BAŞKAN VEKİLİ SEÇİMİNDE GERGİNLİK: BELEDİYE MECLİSİ BOŞALTILDI
Adalar Belediye Başkan Vekili seçiminin 2'nci tura kalmasının ardından AK Partili ve CHP'li meclis üyeleri arasında gerginlik yaşanırken, belediye meclisi boşaltıldı. Oy sayımı ve itiraz sürecinin ardından seçim salonunun boşaltıldığı görülürken, çıkan gerginlik kameralara yansıdı.
ÜÇÜNCÜ TUR
AK Parti adayı 5 oy alırken CHP adayına hiç oy çıkmadı.
ADALAR BELEDİYESİ AK PARTİ'YE GEÇTİ
Dördüncü turda AK Parti adayı Kemal Türkyılmaz 5 oy aldı ve Adalar Belediye Başkan vekili seçildi.
İKİNCİ "HARF" KRİZİ: BU KEZ "K" HARFİNİ "W" SAYDILAR
Ayrıca Adalar Belediye Başkan Vekilliği seçiminde AK Parti adayı Kemal Türkyılmaz'a verilen bir oy, pusuladaki "K" harfinin "W"ye benzediği gerekçesiyle geçersiz sayıldı.
Yaşananlar Üsküdar'daki seçimlerde G harfinin 6'ya benzetilmesi tartışmasını akıllara getirdi. Dündar Ziya Gültekin'e verilen oyun geçersiz sayılması yargıya taşınmış, seçim yenilenmiş; Gültekin tekrarlanan seçimde 23 oyla başkan vekili seçilmişti.
NE OLMUŞTU?
Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 23 Haziran'da tutuklanmış, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı. Soruşturma kapsamında Akpolat'ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Yılmaz ve Fırat Durak'ın da aralarında bulunduğu 35 şüpheli tutuklanmış, 4 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmişti. Akpolat'ın tutuklanmasının ardından Adalar Belediye Meclisi, 27 Haziran'da başkanvekilini belirlemek üzere toplanmış, CHP'nin adayı Medine Pamuk dördüncü turda 5 oy alarak başkanvekili seçilmişti.