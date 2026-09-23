Adalar Belediye Meclisi'nde 21 Eylül'de yapılması planlanan Belediye Başkan Vekilliği seçimi, CHP'li meclis üyelerinin oturuma katılmaması ve çoğunluk sağlanamaması nedeniyle 23 Eylül'e ertelenmişti.

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İLK TUR SONUÇLARI

Başkan vekili seçiminde 1'inci tur tamamlandı. 9 meclis üyesinin oy kullandığı turda AK Parti'nin adayı Kemal Türkyılmaz 5, CHP'nin adayı Aytül Ekşiyan 4 oy aldı. Başkan vekilinin belirlenememesi üzerine 2'nci tur oylamaya geçildi.

İKİNCİ TUR

Seçimin ikinci turunda ise AK Parti'nin adayı Kemal Türkyılmaz 5, CHP'nin adayı Aytül Ekşiyan 4 oy alırken 1 oy geçersiz sayıldı.

BAŞKAN VEKİLİ SEÇİMİNDE GERGİNLİK: BELEDİYE MECLİSİ BOŞALTILDI

Adalar Belediye Başkan Vekili seçiminin 2'nci tura kalmasının ardından AK Partili ve CHP'li meclis üyeleri arasında gerginlik yaşanırken, belediye meclisi boşaltıldı. Oy sayımı ve itiraz sürecinin ardından seçim salonunun boşaltıldığı görülürken, çıkan gerginlik kameralara yansıdı.

ÜÇÜNCÜ TUR

AK Parti adayı 5 oy alırken CHP adayına hiç oy çıkmadı.

ADALAR BELEDİYESİ AK PARTİ'YE GEÇTİ

Dördüncü turda AK Parti adayı Kemal Türkyılmaz 5 oy aldı ve Adalar Belediye Başkan vekili seçildi.

İKİNCİ "HARF" KRİZİ: BU KEZ "K" HARFİNİ "W" SAYDILAR

Ayrıca Adalar Belediye Başkan Vekilliği seçiminde AK Parti adayı Kemal Türkyılmaz'a verilen bir oy, pusuladaki "K" harfinin "W"ye benzediği gerekçesiyle geçersiz sayıldı.