İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, AcnTürk Sigorta A.Ş.'nin kuruluş aşamasında gerçek sermayesinin 14 milyon lira olmasına rağmen 94 milyon lira olarak gösterilerek SEDDK'nin yanıltıldığı ve bu şekilde ruhsat alındığı belirlendi. Soruşturmada 130 milyon liranın örgütlü şekilde zimmete geçirildiği tespit edilirken, 15 ilde düzenlenen operasyonlarda 24 şüpheliden 23'ü yakalandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince AcnTürk Sigorta A.Ş.'ye yönelik şirketin kuruluş aşamasına ilişkin usulsüzlükler tespit edildi.

130 MİLYON TL'LİK ZİMMET

Soruşturma kapsamında şirketin kuruluş aşamasında gerçek sermayesinin 14 milyon lira olmasına rağmen 94 milyon lira olarak gösterildiği, bu şekilde SEDDK'nin yanıltılarak ruhsat alındığı belirlendi. Soruşturma kapsamında ayrıca toplam 130 milyon TL'nin örgütlü şekilde zimmete geçirildiği tespit edildi.

23 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yürütülen soruşturma kapsamında 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli, Adana, Aksaray, Ankara, Antalya, Batman, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Konya, Mardin, Muğla ve Manisa olmak üzere toplam 15 ilde sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

SORUŞTURMA TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜLÜYOR

Hakkında gözaltı kararı bulunan 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Başsavcılık, soruşturmanın büyük bir ivedilik ve titizlikle sürdürüldüğünü açıkladı.