Ankara İl Jandarma Komutanlığı siber suçlarla mücadele ekiplerinin yürüttüğü 7/24 esaslı sanal devriye faaliyetleri kapsamında, 350 yasa dışı bahis sitesine erişim engeli getirildi. Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen operasyonel çalışmalarda ayrıca Etimesgut ilçesindeki nitelikli dolandırıcılık olayları aydınlatılarak 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Ankara genelinde siber güvenliği sağlamak ve dijital dolandırıcılık şebekelerinin faaliyetlerini engellemek amacıyla adli makamların koordinesinde yürütülen operasyonel süreçler yeni bir başarıya sahne oldu. Ankara İl Jandarma Komutanlığı siber suçlarla mücadele unsurları, internet ortamında suç odaklarının izini sürmek için sanal devriye taktiklerini devreye soktu. Yapılan geriye dönük teknik incelemeler ve açık kaynak araştırmaları sonucunda, yasa dışı finansal havuzlar oluşturan ve vatandaşları mağdur eden yüzlerce illegal platform tespit edilerek siber ablukaya alındı.

SANAL DEVRİYEYLE 759 URL ADRESİ DİDİK DİDİK ARANDI

Siber jandarma ekiplerinin 14-21 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirdiği operasyonel saha çalışmalarında, 759 sosyal medya hesabı ve internet adresi (URL) tek tek mercek altına alındı. Yapılan siber incelemeler neticesinde, kanunsuz şekilde bahis oynatılmasına imkan tanıyan 350 yasa dışı bahis sitesi ile kullanıcıların kimlik ve finansal bilgilerini çalmayı hedefleyen 4 oltalama (phishing) dolandırıcılık sitesi deşifre edildi. Ayrıca genel ahlak yapısını bozan müstehcen içerikli 66 internet sitesi de belirlenerek resmi yaptırım uygulanması amacıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) bildirildi ve bu sitelerin tamamına erişim engeli sağlandı.

ETİMESGUT'TAKİ FAİLİ MEÇHUL SİBER ŞİFRELER KIRILDI

Operasyonun saha bacağında, geçmiş dönemde meydana gelen ve karanlıkta kalan dijital suçlar da tek tek çözüldü. 2026 yılında yaşanan "Faili Meçhul Siber Olaylar"ın aydınlatılmasına yönelik özel jandarma masalarınca yürütülen takipli çalışmalarda, Etimesgut ilçesinde gerçekleştirilen 2 büyük nitelikli dolandırıcılık vakası Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde tamamen gün yüzüne çıkarıldı. Siber tuzakları kurduğu kesin olarak saptanan 3 şüphelinin gizlendikleri adresler belirlenerek haklarında gerekli adli işlemlere başlandı. Ankara İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların huzur ve siber güvenliğini korumak adına yasaların verdiği yetkiyle dijital alandaki kararlı takibini aralıksız sürdürüyor.