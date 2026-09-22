Ankara’da uyuşturucu ve fuhuş soruşturması: 16 şüpheli gözaltına alındı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında, haklarında çeşitli suçlara ilişkin delil elde edilen 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri de gerçekleştirildi.
16 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma gerçekleştirdi.
Yapılan çalışmalar sonucunda, 16 şüpheli hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapma", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma" ve "fuhuş" suçlarını işlediklerine ilişkin deliller elde edildi.
ADRESLERDE ARAMA VE EL KOYMA
Soruşturma kapsamında 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin ikametlerinde de arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Ekiplerin düzenlediği operasyon kapsamında 16 şüpheli gözaltına alınırken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın devam ettiği bildirildi.