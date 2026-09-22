16 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmalar sonucunda, 16 şüpheli hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapma", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma" ve "fuhuş" suçlarını işlediklerine ilişkin deliller elde edildi.