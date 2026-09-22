Haliç Köprüsü ve Edirnekapı çevresinde de trafik nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Sabahın erken saatlerinde başlayan yoğunluk, Avrupa ve Anadolu yakalarında D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ve bağlantı yollarında etkili oldu.

(Fotoğraf: İHA)

ANADOLU YAKASINDA YÜZDE 80'E ULAŞTI

Anadolu Yakası'nda ise E-5 olarak da bilinen D-100 kara yolunun Maltepe, Bostancı, Pendik ve Kadıköy kesimleri ile köprü girişlerinde yoğunluk yaşandı.

Kent genelinde ortalama trafik yoğunluğu yüzde 70'e ulaşırken, Anadolu Yakası'ndaki yoğunluk yüzde 80 olarak ölçüldü. Avrupa Yakası'nda ise trafik yoğunluğu yüzde 60 seviyesine çıktı.

TOPLU TAŞIMADA DA YOĞUNLUK YAŞANDI

Trafik yoğunluğu toplu taşımaya da yansıdı. İETT'ye bağlı birçok otobüs hattında gecikmeler yaşanırken, bazı seferlerin iptal edildiği bildirildi.

Otobüslerin rötarlı hareket etmesi nedeniyle duraklarda da kalabalık oluştu.