İstanbul’da sabah trafiği kilitlendi! Yoğunluk yüzde 70’e ulaştı
İstanbul’da sabah saatlerinde başlayan trafik yoğunluğu kentin ana arterlerinde etkisini gösterdi. D-100, TEM Otoyolu ve bağlantı yollarında araçlar güçlükle ilerlerken, İBB Cep Trafik Haritası verilerine göre kent genelindeki yoğunluk yüzde 70’e kadar çıktı.
Sabahın erken saatlerinde başlayan yoğunluk, Avrupa ve Anadolu yakalarında D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ve bağlantı yollarında etkili oldu.
Avrupa Yakası'nda Basın Ekspres Yolu, D-100 kara yolunun Ankara istikameti Çobançeşme mevkisi ile Avcılar-Küçükçekmece yolu Gümüşpala mevkisinde araçlar yavaş ilerledi.
Haliç Köprüsü ve Edirnekapı çevresinde de trafik nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
ANADOLU YAKASINDA YÜZDE 80'E ULAŞTI
Anadolu Yakası'nda ise E-5 olarak da bilinen D-100 kara yolunun Maltepe, Bostancı, Pendik ve Kadıköy kesimleri ile köprü girişlerinde yoğunluk yaşandı.
Kent genelinde ortalama trafik yoğunluğu yüzde 70'e ulaşırken, Anadolu Yakası'ndaki yoğunluk yüzde 80 olarak ölçüldü. Avrupa Yakası'nda ise trafik yoğunluğu yüzde 60 seviyesine çıktı.
TOPLU TAŞIMADA DA YOĞUNLUK YAŞANDI
Trafik yoğunluğu toplu taşımaya da yansıdı. İETT'ye bağlı birçok otobüs hattında gecikmeler yaşanırken, bazı seferlerin iptal edildiği bildirildi.
Otobüslerin rötarlı hareket etmesi nedeniyle duraklarda da kalabalık oluştu.