Borsa İstanbul'daki bir hisseye ilişkin manipülatif paylaşımlar yapıldığı gerekçesiyle yürütülen soruşturmada 11 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulunun yazılı başvurusuna istinaden, "HECTORAS58" isimli X hesabından 4 Mayıs 2023-12 Temmuz 2024 döneminde Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret AŞ (AZTEK) pay piyasasına yönelik manipülatif paylaşımlar yapılması nedeniyle bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı soruşturması yürütüldü.

Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.