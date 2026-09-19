Ünlülere uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı! Aras Bulut İynemli'nin ifadesi ahaber.com.tr'de: İkramda bulunmadım
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Aras Bulut İynemli'nin savcılık ifadesi ortaya çıktı. İynemli, ifadesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmadığını belirterek hakkındaki iddiaları reddetti. Ayrıca İynemli, çevresindeki arkadaşlarına veya başka kişilere de bu yönde bir ikramda bulunmadığını söyledi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, dün sabah saatlerinde ünlülere yönelik yeni bir "uyuşturucu ve fuhuş" soruşturması başlattı.
18 Eylül 2026 tarihinde Başsavcılık, kamuoyunda oyuncu, şarkıcı, iş adamı, işletmeci ve sosyal medya fenomeni sıfatlarıyla bilinen şüphelilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığı, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırdığı ve ya yer temin ettiğine dair makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşıldığını açıkladı.
İki ayrı soruşturmada toplam 24 şüpheli için düzenlenen operasyonlarda 21 şüpheli yakalandı.
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Şüpheliler hastanedeki işlemlerinin ardından dün akşam saatlerinde Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Başsavcılık tarafından akşam saat 20.30 sıralarında verilen bilgide, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca işlemleri tamamlanan şüphelilerden Sayat Zurnacı, Aytaç Kart ve Muhammet Kahyaoğlu tutuklama talebiyle, Nilperi Şahinkaya ve Hasan Şaş adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmiştir." denildi.