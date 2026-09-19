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Ünlülere uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı! Aras Bulut İynemli'nin ifadesi ahaber.com.tr'de: İkramda bulunmadım

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ünlülere uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı! Aras Bulut İynemli'nin ifadesi ahaber.com.tr'de: İkramda bulunmadım

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Aras Bulut İynemli'nin savcılık ifadesi ortaya çıktı. İynemli, ifadesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmadığını belirterek hakkındaki iddiaları reddetti. Ayrıca İynemli, çevresindeki arkadaşlarına veya başka kişilere de bu yönde bir ikramda bulunmadığını söyledi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, dün sabah saatlerinde ünlülere yönelik yeni bir "uyuşturucu ve fuhuş" soruşturması başlattı.

(FOTO: DHA) İstanbul'da ünlülere uyuşturucu ve fuhuş soruşturması (FOTO: DHA) İstanbul'da ünlülere uyuşturucu ve fuhuş soruşturması

18 Eylül 2026 tarihinde Başsavcılık, kamuoyunda oyuncu, şarkıcı, iş adamı, işletmeci ve sosyal medya fenomeni sıfatlarıyla bilinen şüphelilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığı, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırdığı ve ya yer temin ettiğine dair makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşıldığını açıkladı.

İki ayrı soruşturmada toplam 24 şüpheli için düzenlenen operasyonlarda 21 şüpheli yakalandı.

(FOTO: DHA) (FOTO: DHA)

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Şüpheliler hastanedeki işlemlerinin ardından dün akşam saatlerinde Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Başsavcılık tarafından akşam saat 20.30 sıralarında verilen bilgide, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca işlemleri tamamlanan şüphelilerden Sayat Zurnacı, Aytaç Kart ve Muhammet Kahyaoğlu tutuklama talebiyle, Nilperi Şahinkaya ve Hasan Şaş adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmiştir." denildi.

(Foto: Ahaber.com.tr) (Foto: Ahaber.com.tr)

5 şüpheli 19 Eylül Cumartesi günü mahkemeye çıkarıldı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Sayat Zurnacı ile Aytaç Kart tutuklandı. Mahkeme, Muhammed Kahyaoğlu, Nilperi Şahinkaya ile Hasan Şaş hakkında ise adli kontrol kararı verdi.

Ünlülere yönelik yeni uyuşturucu operasyonuÜnlülere yönelik yeni uyuşturucu operasyonu ÜNLÜLERE YÖNELİK YENİ UYUŞTURUCU OPERASYONU

10 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI
Gözaltına alınan 15 şüpheliden Aras Bulut İyinemli, Seyfullah Sağır (Sefo), Melis Sezen, Hande Demir, Melis İşiten, Yeşim Yeşilçimen, Anıl Durmuş, Yağız Sabuncuoğlu, Aydan Osmanoğlu ve Melisa Şenolsun, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Aras Bulut İynemli'nin savcılık ifadesi ortaya çıktı (Foto: DHA) Aras Bulut İynemli'nin savcılık ifadesi ortaya çıktı (Foto: DHA)

ARAS BULUT İYNEMLİ'NİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Aras Bulut İynemli'nin savcılık ifadesi ortaya çıktı.

TELEFON ŞİFRESİNİ KENDİ RIZASIYLA VERDİ
İynemli, telefonunda ve kullandığı uygulamalarda ekstra bir şifreleme bulunmadığını belirterek, yalnızca tuş kilidi şifresi olduğunu söyledi. İynemli, telefonunun şifresini kendi rızasıyla verdi.

"UYUŞTURUCU VE UYARICI MADDE KULLANMIYORUM"
İfadesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmadığını belirten İynemli, uyuşturucu ve uyarıcı madde sattığı bilinen herhangi biriyle irtibat kurmadığını söyledi.

İynemli, uyuşturucu ve uyarıcı madde almak için herhangi birini aracı kılmadığını ve bu amaçla herhangi birine para transferi yapmadığını ifade etti.

"HERHANGİ BİR PARTİ VE EĞLENCE AMAÇLI ORGANİZASYON DÜZENLEMEDİM"
İynemli, ikametinde veya kapalı ve açık alanlarda, yat, tekne ve benzeri deniz araçlarında herhangi bir parti ya da eğlence amaçlı organizasyon düzenlemediğini belirtti.

Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılan parti, festival, bar, kafe, organizasyon, konser ve benzeri herhangi bir ortamda bulunmadığını da ifade etti.

"İKAMETİMDE VE EĞLENCE MEKANLARINDA KESİNLİKLE ALMADIM"
İynemli ifadesinde, "Ben uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmıyorum. İkametimde ve gittiğim eğlence mekanlarında uyuşturucu ve uyarıcı madde kesinlikle almadım." dedi.

"BÖYLE BİR İKRAMDA KESİNLİKLE BULUNMADIM"
Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmadığını belirten İynemli, çevresindeki arkadaşlarına veya başka kişilere de bu yönde bir ikramda bulunmadığını söyledi.

İynemli, "Ben uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmadığım için çevremde bulunan arkadaş çevreme veya başkalarına böyle bir ikramda kesinlikle bulunmadım." ifadelerini kullandı.

ETKİN PİŞMANLIKTAN FAYDALANMAK İSTEMEDİ
İynemli, ifadesinin son bölümünde ise etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanacak bir suç işlemediğini belirterek, bu hükümler kapsamında faydalanmak istemediğini söyledi.

İynemli, "Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanacak bir suç işlemediğim için etkin pişmanlık hükümleri kapsamından faydalanmak istemiyorum." ifadelerini kullandı.

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