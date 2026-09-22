İstanbul'da İsrail uyruklu yönetim kadrosuyla uluslararası FOREX dolandırıcılık faaliyetini Türkiye'de yürüten şebekenin 3 çalışanı, 30 sayfalık ifade vererek dolandırıcılık sistemini detaylarıyla tek tek anlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunun koordinasyonunda Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde ifade veren çalışanlardan Hümeyra Doğaner, Almanca bilmesi sebebiyle Yakirox, Novella ve Maverick Medya gibi şirketlerde müşteri temsilciliğinden pazarlama müdürlüğüne kadar çeşitli görevlerde bulunduğunu ancak dolandırıcılıkla ilgisinin olmadığını ve yöneticilerce tehdit edildiğini öne sürdü. Facto Dış Ticaret'in mutfak personeli emekli kuaför Murat Demirbaş da kurumda mutfak ve yemek alanı dışında Türkçe konuşmanın yasak olduğunu, çağrı merkezi çalışanlarının yalnızca hedef alınan ülkelerin dillerinde konuşmasının zorunlu tutulduğunu belirtti. Durumdan şüphelenip ayrıldıktan sonra CİMER ve emniyete ihbarlarda bulunduğunu söyledi.

Fotoğraf: İHA Sabah gazetesinden Yunus Emre Kavak ve Ali Rıza Akbulut'un haberine göre, Sky Marketing ve Movimiento bünyesinde çalışan Mehmet Cemre Ketencigil, ifadesinde müşterilere sadece uygulama kullanımını anlattığını savunurken, 2021 yılında Ümit Bolat ve Özden adlı iki çağrı merkezi çalışanının 200 bin avro yatırmaya ikna ettiği Arif Yaman adlı bir mağdur, parasını çekmek istediğinde kasıtlı olarak yanlış işlemler yaptırılarak parasının sıfırlandığını fark ettiğini belirtti. "APTAL OLMASAYDI" DİYEREK DALGA GEÇTİLER Mağdur Yaman'a mail atarak durumu haber verdiğini ve lisans kurumlarına başvurmasını tavsiye ettiğini anlattı. Mağdurun parasının sıfırlanmasının ardından şüphelilerin "aptal olmasaydı" ifadelerini kullanarak mağdurla alay ettikleri beyanlara yansıdı. Ketencigil, mağdurun avukatı ile iletişime geçmesi üzerine Ümit Bolat, Özden ve İlker Hason tarafından tehdit edildiğini, "Özden" isimli şahsın çalışanın evinin önüne kadar gittiğini kaydetti.

Fotoğraf: DHA İSRAİLLİ PATRON GÖLGEDEN YÖNETTİ Soruşturma dosyasına giren tespitlere göre, ticaret sicilinde ve resmî belgelerde Facto adlı şirketin kâğıt üzerindeki patronu ve imza yetkilisi İlhami İçingir görünse de asıl sahibinin İsrailli Amıt Ygal olduğu anlaşıldı. Ygal'dan sonra en yetkili kişi olarak Maksym Verzılov öne çıkarken, Stass Ness ile Azerbaycanlı "Tural" adlı kişinin de patron düzeyinde yönetici olarak çağrı merkezlerini yönlendirdiği belirlendi. TÜM ANA KADRO İSRAİL BAĞLANTILI Soruşturmadaki İsrail bağlantısının yalnızca tek bir isim veya şirketle sınırlı kalmadığı tespit edildi. Farklı dönemlerde kurulan şirketlerde İsrail bağlantılı Robert İlker Hason'un çağrı merkezi yöneticisi, Karolin Hason'un ise üst düzey yönetim kademesinde yer aldığı belirlendi. Böylece yapılanmanın temel organlarının İsrailli kişilerce kontrol edildiği dosyaya girdi. MÜŞTERİ BİLGİLERİ UKRAYNA'DAN SATIN ALINIYORDU İstanbul'dan başta Avrupa ülkeleri olmak üzere küresel çapta bir müşteri kitlesini hedef alan dolandırıcılık çetesinin, Ukrayna merkezli şirketlerden kişisel verilerini para karşılığı temin ettiği kurbanların bilgilerini çağrı merkezi sistemlerine aktardığı, her çağrı merkezinin hedef ülkelerinin farklı olduğu tespit edildi. Her personelin bildiği dile göre arayacağı ülkenin seçildiği anlaşıldı.