İstanbul merkezli milyonluk vurgunda gölgelerin arkasından İsrail çıktı! "Aptal olmasaydı" itirafı
İstanbul'da İsrail uyruklu yönetim kadrosuyla uluslararası FOREX dolandırıcılık faaliyetini Türkiye'de yürüten şebekenin 3 çalışanı, 30 sayfalık ifade vererek dolandırıcılık sistemini detaylarıyla tek tek anlattı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunun koordinasyonunda Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde ifade veren çalışanlardan Hümeyra Doğaner, Almanca bilmesi sebebiyle Yakirox, Novella ve Maverick Medya gibi şirketlerde müşteri temsilciliğinden pazarlama müdürlüğüne kadar çeşitli görevlerde bulunduğunu ancak dolandırıcılıkla ilgisinin olmadığını ve yöneticilerce tehdit edildiğini öne sürdü.
Facto Dış Ticaret'in mutfak personeli emekli kuaför Murat Demirbaş da kurumda mutfak ve yemek alanı dışında Türkçe konuşmanın yasak olduğunu, çağrı merkezi çalışanlarının yalnızca hedef alınan ülkelerin dillerinde konuşmasının zorunlu tutulduğunu belirtti. Durumdan şüphelenip ayrıldıktan sonra CİMER ve emniyete ihbarlarda bulunduğunu söyledi.
Sabah gazetesinden Yunus Emre Kavak ve Ali Rıza Akbulut'un haberine göre, Sky Marketing ve Movimiento bünyesinde çalışan Mehmet Cemre Ketencigil, ifadesinde müşterilere sadece uygulama kullanımını anlattığını savunurken, 2021 yılında Ümit Bolat ve Özden adlı iki çağrı merkezi çalışanının 200 bin avro yatırmaya ikna ettiği Arif Yaman adlı bir mağdur, parasını çekmek istediğinde kasıtlı olarak yanlış işlemler yaptırılarak parasının sıfırlandığını fark ettiğini belirtti.
"APTAL OLMASAYDI" DİYEREK DALGA GEÇTİLER
Mağdur Yaman'a mail atarak durumu haber verdiğini ve lisans kurumlarına başvurmasını tavsiye ettiğini anlattı. Mağdurun parasının sıfırlanmasının ardından şüphelilerin "aptal olmasaydı" ifadelerini kullanarak mağdurla alay ettikleri beyanlara yansıdı. Ketencigil, mağdurun avukatı ile iletişime geçmesi üzerine Ümit Bolat, Özden ve İlker Hason tarafından tehdit edildiğini, "Özden" isimli şahsın çalışanın evinin önüne kadar gittiğini kaydetti.
İSRAİLLİ PATRON GÖLGEDEN YÖNETTİ
Soruşturma dosyasına giren tespitlere göre, ticaret sicilinde ve resmî belgelerde Facto adlı şirketin kâğıt üzerindeki patronu ve imza yetkilisi İlhami İçingir görünse de asıl sahibinin İsrailli Amıt Ygal olduğu anlaşıldı. Ygal'dan sonra en yetkili kişi olarak Maksym Verzılov öne çıkarken, Stass Ness ile Azerbaycanlı "Tural" adlı kişinin de patron düzeyinde yönetici olarak çağrı merkezlerini yönlendirdiği belirlendi.
TÜM ANA KADRO İSRAİL BAĞLANTILI
Soruşturmadaki İsrail bağlantısının yalnızca tek bir isim veya şirketle sınırlı kalmadığı tespit edildi. Farklı dönemlerde kurulan şirketlerde İsrail bağlantılı Robert İlker Hason'un çağrı merkezi yöneticisi, Karolin Hason'un ise üst düzey yönetim kademesinde yer aldığı belirlendi. Böylece yapılanmanın temel organlarının İsrailli kişilerce kontrol edildiği dosyaya girdi.
MÜŞTERİ BİLGİLERİ UKRAYNA'DAN SATIN ALINIYORDU
İstanbul'dan başta Avrupa ülkeleri olmak üzere küresel çapta bir müşteri kitlesini hedef alan dolandırıcılık çetesinin, Ukrayna merkezli şirketlerden kişisel verilerini para karşılığı temin ettiği kurbanların bilgilerini çağrı merkezi sistemlerine aktardığı, her çağrı merkezinin hedef ülkelerinin farklı olduğu tespit edildi. Her personelin bildiği dile göre arayacağı ülkenin seçildiği anlaşıldı.
Çalışanları daha fazla kişiyi dolandırmaya teşvik etmek için bonus prim verildiği, bonus ödemelerinin de takip edilememesi için kripto hesaplardan aktarıldığı belirlendi. Adli bilişim ekiplerinin incelediği telefonlarda çalışanların konuştuğu dile göre sisteme soktukları paranın listelendiği görüldü. Mayıs ayı verilerine göre Hintçe konuşan bir personelin 330 bin 585, İngilizce konuşan bir personelin 250 bin 569 ve Arapça konuşan bir personelin 239 bin 882 doları sisteme soktuğu belgelendi.
Şirkette finansal iz bırakmamak adına banka kanallarının devre dışı bırakıldığı bir sistem uygulandığı anlaşıldı. İsrailli patron Amıt Ygal'ın özel şoförü "Sait"in araçla iş yerine gelerek kasa içerisinde yüklü miktarda nakit para taşıdığı saptandı. Personel maaşlarının bu nakit kasalardan çekilerek İdari İşler ve Finans Müdürü Ezgi Nur Çolak tarafından elden dağıtıldığı, resmiyete hiçbir banka kaydının yansıtılmadığı kaydedildi.
PARA AKIŞI KRİPTO CÜZDANLARLA YÖNETİLDİ
Vurgun paralarının aklanması ve transferinde kripto varlıkların kilit rol oynadığı saptandı. Şebekenin şirketlerinin kripto hesaplarının Ümit Bolat ile yanında çalışan Doğukan adlı şahıs tarafından yönetildiği, elde edilen paraları kendi şahsi kripto cüzdanlarına aktardıkları kaydedildi. Şebekenin, mali trafiğin izini sürmeyi zorlaştırmak için uluslararası bir kripto ağı kullandığı görüldü. Şirketlerin Dubai, Kıbrıs ve Ukrayna bağlantılı kripto para hesaplarıyla işlem yaptığı, ayrıca banka ve borsa denetimlerine takılmamak için yüklü miktardaki paraları "soğuk cüzdanlar" içerisine aktararak muhafaza ettiği anlaşıldı.
Benzer faaliyetler yürüten başka bir iş yerine 10 Mart'ta polis baskını yapılması, şirket yönetimini paniğe sürükledi. Çalışanlar 3-4 gün ofise getirilmedi, 650 kişilik çalışan sayısı aniden 400'e düşürüldü. 1 ay sonra durumun yatıştığı düşünülerek yeniden 600 civarına çıkarıldı.
"POLİS GELİRSE NE DİYECEĞİZ"
Çalışanlardan Doğa Altunok'un telefonunda baskın dönemine ait çarpıcı WhatsApp mesajlaşmaları ele geçirildi. 10 Mart'taki operasyonun ardından personelin eşyalarını toplayarak ofisleri terk ettiği, finans biriminde büyük panik yaşandığı ve 16 Mart'ta birçok departmanın tamamen boşaltıldığı belirlendi. 13 Mart'taki yazışmalarda ise avukata, "Polisler gelirse ne demeliyiz? Hepimizin ağzı bir olsun. Nasıl en güvenli şekilde atlatırız bu durumu?" şeklinde sorular yöneltildiği tespit edildi.
Operasyon paniğinin ardından mayıs ayında işten ayrılmak isteyen personelin istifaları haziran ayına kadar geciktirildi. Bu süreçte polisin takibinden ve olası baskınlardan kaçmak isteyen firmanın ismini değiştirerek faaliyetlerini sürdürmek üzere Park Plaza'ya taşındığı belirlendi. Başsavcılık, şirketlerin adres ve unvan değiştirerek iz kapatma adımlarını soruşturma kapsamına aldı.