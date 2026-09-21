Fon soruşturmasında kritik ayrıntı gün yüzüne çıktı! Muhammet Yarız dosyasında düğmeye Akın Gürlek döneminde basılmış

Kamuoyunda "fon soruşturması" olarak bilinen sürecin kilit isimlerinden Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Yarız'a yönelik sermaye piyasası incelemesinin, 2025 yılında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldığı ortaya çıktı. Bugün Adalet Bakanlığı görevini yürüten Akın Gürlek'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olduğu dönemde, Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) gönderilen resmi müzekkereyle iddiaların mercek altına alındığı ve hazırlanacak raporların "ivedilikle" savcılığa ulaştırılmasının talep edildiği belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunun 2025/45336 sayılı soruşturması kapsamında, Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda meydana gelen olağan dışı hareketler üzerine resen soruşturma başlatıldı. Gelen ihbarlar, sosyal medya paylaşımları ve basında yer alan bilgileri titizlikle inceleyen Başsavcılık, sürecin teknik açıdan aydınlatılması için SPK'yı devreye soktu. 26 Şubat 2025 tarihli müzekkereyle, şüpheli işlemlerin ayrı ayrı incelenmesi ve yeni tespitlerin soruşturmayı geciktirmeyecek şekilde hızla adli makamlara iletilmesi istendi.

İŞLEM YASAKLARI VE MANİPÜLASYON İDDİALARI DOSYADA Başsavcılığın SPK'ya gönderdiği yazıda Muhammet Yarız'ın ismine ve faaliyetlerine açıkça dikkat çekildi. Yazıda, Yarız'ın Can2 Termik (CANTE) ve Vakıf Finans (VAKFN) hisselerinde işlem yasağı aldığı bilgisine yer verilirken, Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV) hisselerinde ise babası Celal Yarız hakkında işlem yasağı bulunduğu kaydedildi. Başsavcılık ayrıca Muhammet Yarız'ın Katılımevim (KTLEV), Birleşim Grup Enerji (BIGEN) ve Mopaş hisselerindeki manipülasyon iddialarını da teknik incelemeye dahil etti. Söz konusu şirketlerin konsorsiyum liderinin İnfo Yatırım olduğu bilgisi de resmi kayıtlara geçirildi.

BAŞSAVCILIKTAN SPK'YA ÜÇ KRİTİK TALİMAT Soruşturmanın süratli ve etkin biçimde yürütülmesi amacıyla Başsavcılık, müzekkerede SPK'dan; belirtilen isimler ve işlemler hakkında ayrıntılı araştırma yapılmasını, bu kişiler hakkında devam eden veya tamamlanan bir rapor bulunup bulunmadığının gecikmeksizin bildirilmesini ve eylemi tespit edilen şahıslara ilişkin hazırlanan raporların diğer süreçler beklenmeden kişi bazında ivedilikle savcılığa gönderilmesini talep etti. Böylece dosyanın sürüncemede kalmasının önüne geçilmesi hedeflendi.