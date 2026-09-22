Adalet Bakanı Akın Gürlek, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen manipülatif işlemlerin ortaya çıkarılması, mağdur vatandaşların haklarının korunması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi amacıyla yürütülen soruşturmaların kararlılıkla devam ettiğini bildirdi.

Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen soruşturma kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) Katılımevim Tasarruf Finansman (KTLEV), Destek Holding ve Hedef Holding paylarındaki işlemlere ilişkin piyasa dolandırıcılığı tespitleri doğrultusunda yeni dalga operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı.

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İSTANBUL VE AYDIN'DA EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul ve Aydın'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 15 şüpheliden 14'ü yakalanarak gözaltına alındı.

Bir şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

60 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM

Bugün gerçekleştirilen operasyonla birlikte soruşturma kapsamında bugüne kadar 60 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 44 şüphelinin gözaltındaki adli işlemleri devam ediyor. 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.

SUÇTAN ELDE EDİLEN KAZANCIN İZİ SÜRÜLECEK

Soruşturmanın mali boyutunun da bütün yönleriyle incelendiğini belirten Gürlek, suçtan elde edilen kazancın ortaya çıkarılması, malvarlıklarının kaçırılmasının önlenmesi ve mağdur vatandaşların haklarının korunması amacıyla tüm adli ve mali tedbirlerin etkin şekilde alındığını ifade etti.

Gürlek, hukuken sorumluluğu tespit edilen herkesin adalet önünde hesap vereceğini belirterek, suçtan elde edilen kazancın izinin sonuna kadar takip edileceğini ve mağdur vatandaşların haklarının korunması için gereken tüm hukuki tedbirlerin kararlılıkla uygulanacağını vurguladı.

BAKAN GÜRLEK: MAĞDURLARIN HAKLARININ TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Gürlek açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Vatandaşlarımızın birikimlerini hedef alanlardan hukuk önünde hesap soracak, mağdurların haklarının takipçisi olacağız!"