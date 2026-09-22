İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınlarında öğrencilere yönelik düzenlenen silahlı saldırının ardından ilçeye giderek yaralı öğrencileri hastanede ziyaret etti ve olayla ilgili basın açıklaması yaptı.

Fotoğraf: İHA

"SALDIRI NETİCESİNDE TOPLAM 11 ÇOCUĞUMUZ YARALANDI" Saldırının aynı okulun öğrencisi olan bir çocuk tarafından gerçekleştirildiğini belirten Bakan Çiftçi, "Manisa Turgutlu'da bütün milletçe içimizi yakan, milletimizin yüreğini dağlayan bir okul saldırısı hadisesi gerçekleşti. Yine aynı okulun öğrencisi olan bir çocuk, anneannesinin üzerine kayıtlı pompalı tüfekle okula 80-100 metre mesafede, okula gitmekte olan çocukların üzerine ateş etmek suretiyle bir saldırı gerçekleştirdi. Saldırı neticesinde toplam 11 yavrumuz, çocuğumuz yaralandı. Bunlardan üç tanesinin durumu diğerlerine göre daha kritik. Şu anda ameliyattan da çıkmış durumdalar, yoğun bakımda tedavileri devam ediyor." dedi.

Diğer yaralı çocukların sağlık durumlarına da değinen Bakan Çiftçi, "Diğer sekiz çocuğumuzdan birisi taburcu oldu. Geriye kalan yedi çocuğumuz... Üç tanesini az önce hastanemizde, burada ziyaret ettik. Onların durumu gayet iyi. Üç tane çocuğumuz da şu anda ameliyatta, onların da ameliyatları devam ediyor. Ben öncelikle yaralanan bütün çocuklarımıza acil şifalar diliyorum. Yine çocuklarımıza, ailelerimize, aziz milletimize, Millî Eğitim camiamıza da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum bu vesileyle. Allah beterinden saklasın diye de dua ve niyazda bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

SALDIRIYA İLİŞKİN 6 BAŞMÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Olayın bütün idari yönleriyle soruşturulacağını açıklayan Bakan Çiftçi, "Olayın duyulmasıyla beraber ben Ankara'daydım, Sayın Millî Eğitim Bakanımız Trabzon'daydı. Kendisiyle İzmir'de buluştuk ve hemen Turgutlu'ya intikal ettik. Şu anda İçişleri Bakanlığımız iki tane mülkiye başmüfettişi, iki tane de polis başmüfettişi görevlendirdi. Millî Eğitim Bakanlığımız iki tane başmüfettiş görevlendirdi. Olay bütün idari yönleriyle soruşturulacak. Olayda herhangi bir sorumluluğu olan, ihmali olanlar tespit edilecek." dedi.

Yaralı çocuklar ve ailelerine yönelik psikososyal destek çalışmalarına da değinen Bakan Çiftçi, "Millî Eğitim Bakanlığımız 20 tane de psikososyal destek ekibi görevlendirmiş durumda. Yarın sayı 27'ye çıkacak. Onlar da çalışmalarına başladılar. Olayın adli yönden soruşturulması yine Adalet Bakanlığımız ve Cumhuriyet Başsavcılığımız kanalıyla yürütülüyor." ifadelerini kullandı.