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Bakan Çiftçi’den ailelere kritik uyarı: Çocuklarınızı takip edin

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Bakan Çiftçi’den ailelere kritik uyarı: Çocuklarınızı takip edin

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Manisa’nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınlarında öğrencilere yönelik düzenlenen silahlı saldırının ardından açıklama yaptı. Bakan Çiftçi “İçişleri Bakanlığımız iki tane mülkiye başmüfettişi, iki tane de polis başmüfettişi görevlendirdi. Millî Eğitim Bakanlığımız iki tane başmüfettiş görevlendirdi. Olay bütün idari yönleriyle soruşturulacak.” dedi. Ailelere kritik bir uyarıda bulunan Bakan Çiftçi "Aileler çocuklarının okula gidip gitmediğini, okuldan çıktıktan sonra nereye gittiklerini, eve geldiklerinde çocukların hangi internet sitelerine girdiklerini, bunları mutlak surette takip etmeliler, kontrol etmeliler. Eğer evlerinde silah varsa bunları çocukların ulaşamayacakları, erişemeyecekleri yerlere kaldırmalılar.” mesajını verdi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınlarında öğrencilere yönelik düzenlenen silahlı saldırının ardından ilçeye giderek yaralı öğrencileri hastanede ziyaret etti ve olayla ilgili basın açıklaması yaptı.

BAKAN MUSTAFA ÇİFTÇİ'DEN MANİSA'DAKİ OKUL SALDIRISIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Saldırıda 11 çocuğun yaralandığını, bunlardan üçünün yoğun bakımda tedavisinin sürdüğünü belirten Bakan Çiftçi, olayın bütün yönleriyle soruşturulacağını belirtti.

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile İzmir'de buluştuktan sonra Turgutlu'ya hareket ettiklerini belirten Bakan Çiftçi, saldırıda yaralanan çocukların sağlık durumları, başlatılan idari ve adli soruşturmalar ile okullarda alınan güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgi verdi.

Fotoğraf: İHAFotoğraf: İHA

"SALDIRI NETİCESİNDE TOPLAM 11 ÇOCUĞUMUZ YARALANDI"

Saldırının aynı okulun öğrencisi olan bir çocuk tarafından gerçekleştirildiğini belirten Bakan Çiftçi, "Manisa Turgutlu'da bütün milletçe içimizi yakan, milletimizin yüreğini dağlayan bir okul saldırısı hadisesi gerçekleşti. Yine aynı okulun öğrencisi olan bir çocuk, anneannesinin üzerine kayıtlı pompalı tüfekle okula 80-100 metre mesafede, okula gitmekte olan çocukların üzerine ateş etmek suretiyle bir saldırı gerçekleştirdi. Saldırı neticesinde toplam 11 yavrumuz, çocuğumuz yaralandı. Bunlardan üç tanesinin durumu diğerlerine göre daha kritik. Şu anda ameliyattan da çıkmış durumdalar, yoğun bakımda tedavileri devam ediyor." dedi.

Diğer yaralı çocukların sağlık durumlarına da değinen Bakan Çiftçi, "Diğer sekiz çocuğumuzdan birisi taburcu oldu. Geriye kalan yedi çocuğumuz... Üç tanesini az önce hastanemizde, burada ziyaret ettik. Onların durumu gayet iyi. Üç tane çocuğumuz da şu anda ameliyatta, onların da ameliyatları devam ediyor. Ben öncelikle yaralanan bütün çocuklarımıza acil şifalar diliyorum. Yine çocuklarımıza, ailelerimize, aziz milletimize, Millî Eğitim camiamıza da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum bu vesileyle. Allah beterinden saklasın diye de dua ve niyazda bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

MANİSA'DA OKUL ÖNÜNDE SİLAHLA ATEŞ AÇAN SALDIRGANIN KAÇIŞ ANI KAMERADA

SALDIRIYA İLİŞKİN 6 BAŞMÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ
Olayın bütün idari yönleriyle soruşturulacağını açıklayan Bakan Çiftçi, "Olayın duyulmasıyla beraber ben Ankara'daydım, Sayın Millî Eğitim Bakanımız Trabzon'daydı. Kendisiyle İzmir'de buluştuk ve hemen Turgutlu'ya intikal ettik. Şu anda İçişleri Bakanlığımız iki tane mülkiye başmüfettişi, iki tane de polis başmüfettişi görevlendirdi. Millî Eğitim Bakanlığımız iki tane başmüfettiş görevlendirdi. Olay bütün idari yönleriyle soruşturulacak. Olayda herhangi bir sorumluluğu olan, ihmali olanlar tespit edilecek." dedi.

Yaralı çocuklar ve ailelerine yönelik psikososyal destek çalışmalarına da değinen Bakan Çiftçi, "Millî Eğitim Bakanlığımız 20 tane de psikososyal destek ekibi görevlendirmiş durumda. Yarın sayı 27'ye çıkacak. Onlar da çalışmalarına başladılar. Olayın adli yönden soruşturulması yine Adalet Bakanlığımız ve Cumhuriyet Başsavcılığımız kanalıyla yürütülüyor." ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

"RİSKLİ OKULLARIMIZDA KOLLUK GÖREVLİLERİMİZ SÜREKLİ GÖREV YAPIYOR"
Okulların açılmasından önce yedi bakanlığın katılımıyla okul güvenliğine ilişkin planlamaların yapıldığını belirten Bakan Çiftçi, "Biz, Millî Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı olarak, diğer bakanlıklarla birlikte okulların başlamasından önce okul güvenliğiyle ilgili gerekli planlamaları yapmıştık. Valilerimizle bununla ilgili gerekli toplantıları yaptık. Okullarda gerekli güvenlik tedbirlerini aldık. Daha dün yine Sayın Millî Eğitim Bakanımızla beraber 81 il valimizin, il emniyet müdürlerimizin, il jandarma komutanlarımızın, il millî eğitim müdürlerimizin katılımıyla yine bir okul güvenliği toplantısı gerçekleştirdik." dedi.

Okulların risk derecelerine göre güvenlik tedbirlerinin belirlendiğini ifade eden Bakan Çiftçi, "Biz İçişleri Bakanlığı olarak bütün okulları, okullar açılmadan önce güvenlik riskine göre değerlendiriyoruz. Bu değerlendirme neticesinde okullarımızı birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü dereceden riskli okullar olarak belirliyoruz. Birinci ve ikinci dereceden riskli okullarımızda bizim kolluk görevlilerimiz var. Onlar sürekli okullarda görev yapıyorlar. Üçüncü ve dördüncü dereceden riskli okullarımızda okul irtibat görevlilerimiz var. Onlar ihtiyaç duydukça okul yönetimlerimizle irtibata geçiyorlar." ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: İHAFotoğraf: İHA

"OKUL ÇEVRELERİ, İNTERNET KAFELER, OYUN SALONLARI VE SERVİS ARAÇLARI DÜZENLİ DENETLENİYOR"
Okullardaki bahçe görevlisi istihdamına ilişkin bilgi veren Bakan Çiftçi, "Bu yıl ilk defa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızla da görüşerek 31 bin tane bahçe görevlisi istihdam ettik. Onlardan dün itibarıyla 23 bin tanesi göreve başladı. Saldırının gerçekleştiği okul da birinci dereceden riskli okullardan bir tanesi. Orada bizim bir tane bekçimiz görev yapıyor. Ayrıca okul bahçe görevlisi de saldırı sırasında okulda görev yapıyordu." dedi.

Okul çevrelerindeki denetimlerin sürdüğünü belirten Bakan Çiftçi, "İçişleri Bakanlığı olarak yine okulun dışında güvenlik, asayiş, narkotik ve çocuk şube müdürlüklerimiz kanalıyla uygulamalarımız devam ediyor. Okulun civarındaki internet kafeleri, büfeleri, oyun salonlarını, metruk binaları düzenli aralıklarla denetliyoruz. Okulların servis araçlarını da denetliyoruz." ifadelerini kullandı.
"OKUL GÜVENLİĞİNİ SADECE POLİSİYE TEDBİRLERDEN İBARET OLARAK GÖRMÜYORUZ"
Okul güvenliğinin yalnızca fiziki güvenlik tedbirleriyle sağlanamayacağını vurgulayan Bakan Çiftçi, "Biz istiyoruz ki çocuklarımız okula güvenle gelsinler. Okulda huzur içerisinde eğitimlerine devam etsinler ve sağ salim okullarından evlerine dönebilsinler. Ama okul güvenliği sadece fiziki tedbirlerle, polisiye tedbirlerle oluşturulabilecek bir şey de değil. Bunun için biz yedi bakanlık olarak bir araya geldik. Üç aydır üzerinde çalıştığımız bir protokolümüz de vardı. Ve dün Millî Eğitim Bakanımızın katılımıyla İçişleri Bakanlığımızda bu protokolü imza altına aldık." dedi.

Yedi bakanlığın imzaladığı protokolün amacını açıklayan Bakan Çiftçi, "Buradaki muradımız da herhangi bir sızıntı olması durumunda, çocukların eylem yapacaklarına dair bir belirti, bir işaret olduğunda sistemin devreye girmesi ve çocuğun okul idaresi, kolluk görevlileri, Sağlık Bakanlığının görevlileri vasıtasıyla bir an önce tedavisine başlanmasıyla ilgiliydi. Burada Adalet Bakanlığımız, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Gençlik ve Spor Bakanlığımız, İçişleri, Millî Eğitim ve Sağlık Bakanlığı olarak bir araya geldik ve bir sistem kurduk. Özellikle belirti veren, işaret veren çocuklarla ilgili. Ve o da dün itibarıyla valiliklerimize yaptığımız toplantının neticesinde iletilmiş oldu." ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

"AİLELER SİLAHLARI ÇOCUKLARIN ULAŞAMAYACAĞI YERLERE KALDIRMALILAR"

Okul güvenliğinde ailelerin de sorumluluğu bulunduğuna dikkat çeken Bakan Çiftçi, "Biz okul güvenliğini sadece polisiye tedbirlerden ibaret olarak görmüyoruz. Burada devletin diğer kurumlarına düşen görevler var, sivil toplum kuruluşlarına düşen görevler var, en başta da ailelere düşen görevler var. Ben dünkü protokol imza töreninde de işaret etmiştim. Aileler çocuklarının okula gidip gitmediğini, okuldan çıktıktan sonra nereye gittiklerini, eve geldiklerinde çocuklar hangi internet sitelerine giriyorlar, bunları mutlak surette takip etmeliler, kontrol etmeliler." dedi.

Saldırıda kullanılan silahın çocuğun anneannesi üzerine kayıtlı olduğuna değinen Bakan Çiftçi, "Eğer evlerinde silah varsa bunları çocukların ulaşamayacakları, erişemeyecekleri yerlere kaldırmalılar. Bu olayda kullanılan silah anneannenin üzerine kayıtlı. Dedenin evinde, çocuk oradan alıyor ve bu silahla eylemi gerçekleştiriyor. Demek ki silahları da güvenli yerlere almamız gerekiyor. Bu tamamen ailelerin alacağı tedbirler meyanında, ailelere düşen bir görev. Biz İçişleri Bakanlığı olarak bütün çocukların başına veya bütün ailelere birer polis görevlendiremeyiz. Bizim alacağımız fiziki tedbirler bunlardan ibaret. Eğer topyekun olarak görev yaparsak, hepimiz üzerimize düşeni yaparsak okullarımız daha güvenli hale gelecek ve bu tür hadiseler de yaşanmamış olacak." ifadelerini kullandı.

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"BENZER EYLEM HAZIRLIĞINDA OLDUĞU DEĞERLENDİRİLEN 2 BİN 419 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, 243'Ü TUTUKLANDI"
14 Nisan'da Kahramanmaraş'ta gerçekleşen okul saldırısının ardından yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi veren Bakan Çiftçi, "14 Nisan'da malumunuz Maraş'ta bir okul saldırısı gerçekleşmişti. O saldırıdan sonra da biz siber devriyelerimiz vasıtasıyla, istihbarat görevlilerimiz vasıtasıyla 2 bin 419 kişiyi gözaltına aldık. Benzer düşüncede olan,Benzer eylem yapabileceğini bir şekilde ihsas eden çocuklarla ilgili gözaltı yaptık ve bunlardan 243 tanesi şu anda tutuklanmış durumda." dedi.

Okul güvenliği konusunda toplumun bütün kesimlerinin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi gerektiğini vurgulayan Bakan Çiftçi, "Yani polis görevini yapıyor, istihbarat görevini yapıyor, siber devriyelerimiz aynen sokaklarda olduğu gibi siber âlemde de görevini yapıyor. Dediğim gibi toplumun her kesimine düşen görevler var. Bunlar herkes tarafından yerine getirildiğinde, bu tedbirler alındığında inşallah bundan sonra bu tür üzücü hadiseler yaşamayacağımızı ben ifade ediyorum." dedi.

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