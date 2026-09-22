Bakan Çiftçi’den ailelere kritik uyarı: Çocuklarınızı takip edin
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Manisa’nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınlarında öğrencilere yönelik düzenlenen silahlı saldırının ardından açıklama yaptı. Bakan Çiftçi “İçişleri Bakanlığımız iki tane mülkiye başmüfettişi, iki tane de polis başmüfettişi görevlendirdi. Millî Eğitim Bakanlığımız iki tane başmüfettiş görevlendirdi. Olay bütün idari yönleriyle soruşturulacak.” dedi. Ailelere kritik bir uyarıda bulunan Bakan Çiftçi "Aileler çocuklarının okula gidip gitmediğini, okuldan çıktıktan sonra nereye gittiklerini, eve geldiklerinde çocukların hangi internet sitelerine girdiklerini, bunları mutlak surette takip etmeliler, kontrol etmeliler. Eğer evlerinde silah varsa bunları çocukların ulaşamayacakları, erişemeyecekleri yerlere kaldırmalılar.” mesajını verdi.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınlarında öğrencilere yönelik düzenlenen silahlı saldırının ardından ilçeye giderek yaralı öğrencileri hastanede ziyaret etti ve olayla ilgili basın açıklaması yaptı.
Saldırıda 11 çocuğun yaralandığını, bunlardan üçünün yoğun bakımda tedavisinin sürdüğünü belirten Bakan Çiftçi, olayın bütün yönleriyle soruşturulacağını belirtti.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile İzmir'de buluştuktan sonra Turgutlu'ya hareket ettiklerini belirten Bakan Çiftçi, saldırıda yaralanan çocukların sağlık durumları, başlatılan idari ve adli soruşturmalar ile okullarda alınan güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgi verdi.
"SALDIRI NETİCESİNDE TOPLAM 11 ÇOCUĞUMUZ YARALANDI"
Saldırının aynı okulun öğrencisi olan bir çocuk tarafından gerçekleştirildiğini belirten Bakan Çiftçi, "Manisa Turgutlu'da bütün milletçe içimizi yakan, milletimizin yüreğini dağlayan bir okul saldırısı hadisesi gerçekleşti. Yine aynı okulun öğrencisi olan bir çocuk, anneannesinin üzerine kayıtlı pompalı tüfekle okula 80-100 metre mesafede, okula gitmekte olan çocukların üzerine ateş etmek suretiyle bir saldırı gerçekleştirdi. Saldırı neticesinde toplam 11 yavrumuz, çocuğumuz yaralandı. Bunlardan üç tanesinin durumu diğerlerine göre daha kritik. Şu anda ameliyattan da çıkmış durumdalar, yoğun bakımda tedavileri devam ediyor." dedi.
Diğer yaralı çocukların sağlık durumlarına da değinen Bakan Çiftçi, "Diğer sekiz çocuğumuzdan birisi taburcu oldu. Geriye kalan yedi çocuğumuz... Üç tanesini az önce hastanemizde, burada ziyaret ettik. Onların durumu gayet iyi. Üç tane çocuğumuz da şu anda ameliyatta, onların da ameliyatları devam ediyor. Ben öncelikle yaralanan bütün çocuklarımıza acil şifalar diliyorum. Yine çocuklarımıza, ailelerimize, aziz milletimize, Millî Eğitim camiamıza da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum bu vesileyle. Allah beterinden saklasın diye de dua ve niyazda bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.
SALDIRIYA İLİŞKİN 6 BAŞMÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ
Olayın bütün idari yönleriyle soruşturulacağını açıklayan Bakan Çiftçi, "Olayın duyulmasıyla beraber ben Ankara'daydım, Sayın Millî Eğitim Bakanımız Trabzon'daydı. Kendisiyle İzmir'de buluştuk ve hemen Turgutlu'ya intikal ettik. Şu anda İçişleri Bakanlığımız iki tane mülkiye başmüfettişi, iki tane de polis başmüfettişi görevlendirdi. Millî Eğitim Bakanlığımız iki tane başmüfettiş görevlendirdi. Olay bütün idari yönleriyle soruşturulacak. Olayda herhangi bir sorumluluğu olan, ihmali olanlar tespit edilecek." dedi.
Yaralı çocuklar ve ailelerine yönelik psikososyal destek çalışmalarına da değinen Bakan Çiftçi, "Millî Eğitim Bakanlığımız 20 tane de psikososyal destek ekibi görevlendirmiş durumda. Yarın sayı 27'ye çıkacak. Onlar da çalışmalarına başladılar. Olayın adli yönden soruşturulması yine Adalet Bakanlığımız ve Cumhuriyet Başsavcılığımız kanalıyla yürütülüyor." ifadelerini kullandı.
"RİSKLİ OKULLARIMIZDA KOLLUK GÖREVLİLERİMİZ SÜREKLİ GÖREV YAPIYOR"
Okulların açılmasından önce yedi bakanlığın katılımıyla okul güvenliğine ilişkin planlamaların yapıldığını belirten Bakan Çiftçi, "Biz, Millî Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı olarak, diğer bakanlıklarla birlikte okulların başlamasından önce okul güvenliğiyle ilgili gerekli planlamaları yapmıştık. Valilerimizle bununla ilgili gerekli toplantıları yaptık. Okullarda gerekli güvenlik tedbirlerini aldık. Daha dün yine Sayın Millî Eğitim Bakanımızla beraber 81 il valimizin, il emniyet müdürlerimizin, il jandarma komutanlarımızın, il millî eğitim müdürlerimizin katılımıyla yine bir okul güvenliği toplantısı gerçekleştirdik." dedi.
Okulların risk derecelerine göre güvenlik tedbirlerinin belirlendiğini ifade eden Bakan Çiftçi, "Biz İçişleri Bakanlığı olarak bütün okulları, okullar açılmadan önce güvenlik riskine göre değerlendiriyoruz. Bu değerlendirme neticesinde okullarımızı birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü dereceden riskli okullar olarak belirliyoruz. Birinci ve ikinci dereceden riskli okullarımızda bizim kolluk görevlilerimiz var. Onlar sürekli okullarda görev yapıyorlar. Üçüncü ve dördüncü dereceden riskli okullarımızda okul irtibat görevlilerimiz var. Onlar ihtiyaç duydukça okul yönetimlerimizle irtibata geçiyorlar." ifadelerini kullandı.