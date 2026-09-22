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Denizli'de zehir tacirlerine darbe: 13 şüpheli yakalandı, 12'si tutuklandı

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Denizli'de zehir tacirlerine darbe: 13 şüpheli yakalandı, 12'si tutuklandı

Denizli'de zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Polis ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik çalışmasında 13 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda bin 604 kullanımlık sentetik kannabinoid, metamfetamin ve 89 sentetik ecza hapı ele geçirildi. Şüphelilerden 12'si tutuklandı, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan ve kamuoyunda "torbacı" olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik kapsamlı çalışma yürüttü.

Planlı çalışma kapsamında il merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen 13 şüpheli yakalandı.

ADRESLERDEN UYUŞTURUCU YAĞDI

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 35 parça halinde bin 604 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid (uç) maddesi, 9 parça halinde 16,5 gram metamfetamin, 89 adet sentetik ecza hapı ile uyuşturucu madde kullanım aparatları ele geçirildi.

Denizli'de 13 torbacı polisin operasyonuyla yakalandı (Foto: İHA)Denizli'de 13 torbacı polisin operasyonuyla yakalandı (Foto: İHA)

Polisin operasyonuyla sokaklarda uyuşturucu ticaretinin önüne geçilmesi için önemli bir çalışma daha gerçekleştirildi.

12 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan adli makamlara sevk edilen 13 şüpheliden 12'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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#Denizli #Torbacı
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