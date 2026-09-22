Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan ve kamuoyunda "torbacı" olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik kapsamlı çalışma yürüttü.

Planlı çalışma kapsamında il merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen 13 şüpheli yakalandı.

ADRESLERDEN UYUŞTURUCU YAĞDI

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 35 parça halinde bin 604 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid (uç) maddesi, 9 parça halinde 16,5 gram metamfetamin, 89 adet sentetik ecza hapı ile uyuşturucu madde kullanım aparatları ele geçirildi.