-°C
CANLI YAYIN

İsrail bağlantılı uluslararası dolandırıcılık şebekesine operasyon: 286 adreste baskın, 175 şüpheli yakalandı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
İsrail bağlantılı uluslararası dolandırıcılık şebekesine operasyon: 286 adreste baskın, 175 şüpheli yakalandı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İsrail bağlantılı kişilerin ağırlıkta olduğu uluslararası dolandırıcılık yapılanmasına İstanbul ve Muğla’da operasyon düzenlendiğini açıkladı. 28 şirkete ait 42 çağrı merkezi ile 239 şüpheliye yönelik 286 adresteki baskınlarda 175 kişi yakalanırken operasyonların sürdüğü belirtildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İsrail bağlantılı kişilerin ağırlıkta olduğu uluslararası dolandırıcılık şebekesine yönelik İstanbul ve Muğla'da eş zamanlı operasyon başlatıldığını açıkladı. Toplam 286 adreste gerçekleştirilen baskınlarda şu ana kadar 175 şüpheli yakalandı.

Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda operasyonu, "İSRAİL BAĞLANTILI ULUSLARARASI DOLANDIRICILIK ŞEBEKESİNE BÜYÜK DARBE VURDUK!" sözleriyle duyurdu.

İsrail bağlantılı uluslararası dolandırıcılık şebekesine operasyon: 286 adreste baskın, 175 şüpheli yakalandı - 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, teknolojiyi ve finans sistemini suçun aracı haline getiren ulusal ve uluslararası yapılanmalarla mücadelenin sürdüğünü belirten Gürlek, suç gelirlerinin yanı sıra faillerin ve bağlantılarının da ortaya çıkarılması için bütün imkanların kullanıldığını ifade etti.

İsrail bağlantılı uluslararası dolandırıcılık şebekesine operasyon: 286 adreste baskın, 175 şüpheli yakalandı - 2

4 AYRI SORUŞTURMADA ÇAĞRI MERKEZLERİ MERCEK ALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 2026 yılı içinde yürütülen dört ayrı soruşturma kapsamında, çağrı merkezi adı altında faaliyet gösteren bazı şirketler incelemeye alındı.

İsrail bağlantılı uluslararası dolandırıcılık şebekesine operasyon: 286 adreste baskın, 175 şüpheli yakalandı - 3

Soruşturmalarda, söz konusu şirketlerin sosyal medya ve internet üzerinden yayımladıkları Forex ve kripto yatırım reklamlarıyla yabancı ülke vatandaşlarını yüksek kazanç vaadiyle dolandırdığına ilişkin bulgulara ulaşıldı.

İsrail bağlantılı uluslararası dolandırıcılık şebekesine operasyon: 286 adreste baskın, 175 şüpheli yakalandı - 4

Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütüldü. Çalışmalara MİT İstanbul Bölge Başkanlığı Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü katkı sağladı.

İsrail bağlantılı uluslararası dolandırıcılık şebekesine operasyon: 286 adreste baskın, 175 şüpheli yakalandı - 5

ŞİRKET YAPILARINDA İSRAİL BAĞLANTILI KİŞİLER

MASAK analizleri, MİT ve emniyet birimlerinin çalışmaları ile Interpol aracılığıyla temin edilen yüzlerce mağdur başvurusu incelendi.

Şirketlerin sahiplik ve nihai faydalanıcı yapılarında İsrail bağlantılı kişilerin ağırlıkta olduğu belirlendi. Farklı ülkelerdeki kişileri hedef alan organize dolandırıcılık yapılanması açığa çıkarıldı.

Şebekenin Avrupa, Uzak Doğu ve Afrika başta olmak üzere birçok ülkede faaliyet yürüttüğü kaydedildi.

İsrail bağlantılı uluslararası dolandırıcılık şebekesine operasyon: 286 adreste baskın, 175 şüpheli yakalandı - 6

GERÇEĞE AYKIRI KAZANÇ GÖRÜNTÜLERİYLE PARA YATIRMAYA YÖNLENDİRDİLER

Soruşturma kapsamında şebekenin, farklı dilleri konuşan müşteri temsilcileri aracılığıyla mağdurları sisteme dahil ettiği belirlendi. Şüphelilerin kontrolündeki yatırım platformlarında gerçeğe aykırı kazanç görüntüleri oluşturularak mağdurların daha fazla para yatırmaya yönlendirildiği ortaya çıkarıldı.

İsrail bağlantılı uluslararası dolandırıcılık şebekesine operasyon: 286 adreste baskın, 175 şüpheli yakalandı - 7

Mağdurlar paralarını çekmek istediğinde "hesap blokesi", "vergi" ve benzeri gerekçelerle yeniden para talep edildi. Sisteme yatırılan paralar, yurt dışındaki banka hesaplarına ve kripto cüzdanlarına aktarıldı.

İKİ YILDA YAKLAŞIK 13 MİLYAR TL'LİK HACİM

Avrupa, Uzak Doğu ve Afrika başta olmak üzere birçok ülkeyi hedef alan yapılanmanın, iki yıl içinde yaklaşık 13 milyar TL'lik işlem hacmine ulaştığı belirlendi.

Bu tutarın yalnızca ofis giderleri ve maaş ödemeleri olduğu değerlendirilen işlemlerden oluştuğu aktarıldı.

İsrail bağlantılı uluslararası dolandırıcılık şebekesine operasyon: 286 adreste baskın, 175 şüpheli yakalandı - 8

286 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Elde edilen bulguların ardından 28 şirkete ait 42 çağrı merkezi ile 239 şüpheliye yönelik operasyon kararı alındı.

İstanbul ve Muğla'daki toplam 286 adrese yönelik operasyon, Interpol birimlerinin de katılımıyla bugün saat 05.00'te başladı. Saat 10.00 itibarıyla çağrı merkezlerine yönelik baskınlar gerçekleştirilirken şu ana kadar 175 şüpheli yakalandı.

Operasyon ve diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Gürlek, soruşturmada görev alan kurumlara şu sözlerle teşekkür etti:

İsrail bağlantılı uluslararası dolandırıcılık şebekesine operasyon: 286 adreste baskın, 175 şüpheli yakalandı - 9

"Soruşturmayı titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, MİT İstanbul Bölge Başkanlığımıza, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüze, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığımıza, operasyona katılan Interpol birimlerine ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum."

Adalet Bakanı Gürlek, organize suç yapılanmalarıyla mücadelenin süreceğini şu ifadelerle vurguladı:

"İnsanların emeğini ve birikimlerini sahte yatırım vaatleriyle hedef alan, teknolojiyi ve uluslararası finans sistemini suçun aracı hâline getiren organize yapılara karşı mücadelemiz tavizsiz şekilde devam edecektir."

İsrail bağlantılı uluslararası dolandırıcılık şebekesine operasyon: 286 adreste baskın, 175 şüpheli yakalandı - 10

BAKAN GÜRLEK'İN AÇIKLAMASININ TAMAMI:

"İSRAİL BAĞLANTILI ULUSLARARASI DOLANDIRICILIK ŞEBEKESİNE BÜYÜK DARBE VURDUK! Cumhurbaşkanımız Sayın@RTErdoğan'ın liderliğinde, teknolojiyi ve finans sistemini suçun aracı hâline getiren ulusal ve uluslararası suç yapılanmalarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Suçtan elde edilen kazancın izini sürüyor; failleri, bağlantılarını ve suç gelirlerini ortaya çıkarmak için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca 2026 yılı içerisinde yürütülen 4 ayrı soruşturmada, çağrı merkezi adı altında faaliyet gösteren bazı şirketlerin sosyal medya ve internet üzerinden yayımladıkları forex ve kripto yatırım reklamlarıyla yabancı ülke vatandaşlarını yüksek kazanç vaadiyle dolandırdığına ilişkin bulgulara ulaşılmıştır.

Soruşturma; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, MİT İstanbul Bölge Başkanlığı Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü iş birliğinde yürütülmüştür.

MASAK analizleri, MİT ve emniyet birimlerimizin tespitleri ile Interpol aracılığıyla temin edilen yüzlerce mağdur başvurusu sonucunda; söz konusu şirketlerin sahiplik ve nihai faydalanıcı yapılarında İsrail bağlantılı kişilerin ağırlıkta olduğu tespit edilmiş, farklı ülkeleri hedef alan organize bir dolandırıcılık yapılanması deşifre edilmiştir. Yapının, farklı dilleri konuşan müşteri temsilcileri aracılığıyla mağdurları sisteme dâhil ettiği; şüphelilerin kontrolündeki yatırım platformlarında gerçeğe aykırı kazanç görüntüleri oluşturarak mağdurları daha fazla para yatırmaya yönlendirdiği belirlenmiştir.

Mağdurlar paralarını çekmek istediğinde ise "hesap blokesi", "vergi" ve benzeri gerekçelerle yeniden para talep edildiği; yatırılan paraların yurt dışındaki banka hesaplarına ve kripto cüzdanlarına aktarıldığı tespit edilmiştir. Avrupa, Uzak Doğu ve Afrika başta olmak üzere birçok ülkeyi hedef alan yapılanmanın, iki yıl içerisinde yalnızca ofis giderleri ve maaş ödemeleri olduğu değerlendirilen işlemlerde yaklaşık 13 milyar TL'lik hacme ulaştığı belirlenmiştir.

Bu tespitler üzerine 28 şirkete ait 42 çağrı merkezi ile 239 şüpheliye yönelik İstanbul ve Muğla'da toplam 286 adreste, Interpol birimlerinin de katılımıyla bugün saat 05.00'te eş zamanlı operasyon başlatılmıştır. Saat 10.00 itibarıyla çağrı merkezlerine yönelik baskınlar gerçekleştirilmiş, şu ana kadar 175 şüpheli yakalanmıştır.

Operasyon ve yakalama çalışmaları sürmektedir. Soruşturmayı titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, MİT İstanbul Bölge Başkanlığımıza, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüze, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığımıza, operasyona katılan Interpol birimlerine ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum. İnsanların emeğini ve birikimlerini sahte yatırım vaatleriyle hedef alan, teknolojiyi ve uluslararası finans sistemini suçun aracı hâline getiren organize yapılara karşı mücadelemiz tavizsiz şekilde devam edecektir."

#Forex Dolandırıcılığı Operasyonu #İçişleri Bakanlığı Forex Dolandırıcılığı
Önceki Haber
Sarıyer'de ateş açtığı iddia edilen 14 yaşındaki çocuk tutuklandı, kalaşnikof metruk binadaki koltuk süngerinden çıktı
Sarıyer'de ateş açtığı iddia edilen 14 yaşındaki çocuk tutuklandı, kalaşnikof metruk binadaki koltuk süngerinden çıktı
İstanbul Arkeoloji Müzeleri yenilendi; 54 bin çini ayrı müdahale paftalarıyla restore edildi
Sonraki Haber
İstanbul Arkeoloji Müzeleri yenilendi; 54 bin çini ayrı müdahale paftalarıyla restore edildi
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın