Fon soruşturmasında yeni gözaltılar! Dev para transferleri mercek altında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen “fon soruşturması” kapsamında tutuklu Muhammed Yarız’ın 25 Mayıs 2026 tarihinde İsviçre’deki hesabına 14 milyon 500 bin dolar gönderdiği tespit edilen Selim Dağbaşı ile 4 Eylül 2026 tarihinde iki işlemde 970 milyon 360 bin TL gönderdiği Hamza Kablan gözaltına alındı. Böylece soruşturmada toplam gözaltı sayısı 17'ye yükseldi.