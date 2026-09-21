Fon soruşturmasında yeni gözaltılar! Dev para transferleri mercek altında
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen “fon soruşturması” kapsamında tutuklu Muhammed Yarız’ın 25 Mayıs 2026 tarihinde İsviçre’deki hesabına 14 milyon 500 bin dolar gönderdiği tespit edilen Selim Dağbaşı ile 4 Eylül 2026 tarihinde iki işlemde 970 milyon 360 bin TL gönderdiği Hamza Kablan gözaltına alındı. Böylece soruşturmada toplam gözaltı sayısı 17'ye yükseldi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında mali hareketlere ilişkin incelemeler sürüyor.
TOPLAM GÖZALTI SAYISI 17
Fon soruşturması kapsamında yaşanan 2 gözaltıyla birlikte toplam gözaltı sayısı 17'ye yükseldi. Gözaltına alınan şüphelilerin isimlerine ise ahaber.com.tr ulaştı.
İşte soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar:
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Berkan Gülen – Satış Müdürü
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Celal Yarız
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Furkan Baki – Bilgisayar Teknisyeni
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Halil İbrahim Ege – Muhasebe Yetkilisi
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İlhan Aygün – İlhan İlaç AŞ Yetkilisi
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İsmail Ege – Kuasay AŞ Yetkilisi
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Lütfi Çetinel
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Mehmet Erbey
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Mehmet Yıldırım
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Murat Keçeci – Vitrin Kuyumcusu
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Salih Can Bülbül – BSO Şirketi Yetkilisi
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Samet Çetinel – Satış Danışmanı
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Uğur Akkafa
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Ramazan Erbey
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Selçuk Kahya – Yazılımcı
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Selim Dağbaşı
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Hamza Kablan
İSVİÇRE'DEKİ HESABA 14,5 MİLYON DOLAR
Yapılan incelemelerde Selim Dağbaşı'nın, soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Muhammed Yarız'ın İsviçre'deki hesabına 25 Mayıs 2026 tarihinde 14 milyon 500 bin dolar gönderdiği tespit edildi.
İKİ İŞLEMDE 970 MİLYON 360 BİN TL
Soruşturmada Hamza Kablan'ın ise 4 Eylül 2026 tarihinde Yarız'a iki ayrı işlemle toplam 970 milyon 360 bin TL gönderdiği belirlendi. Söz konusu para transferlerinin tespit edilmesinin ardından Selim Dağbaşı ve Hamza Kablan gözaltına alındı. Şüpheliler hakkındaki soruşturma işlemleri sürüyor.