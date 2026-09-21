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Başkan Erdoğan BM'de Gazze için dünyaya seslenecek! Uluslararası topluma kritik çağrı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Başkan Erdoğan BM'de Gazze için dünyaya seslenecek! Uluslararası topluma kritik çağrı

BM Genel Kurulu'nun 81'inci dönem genel görüşmeleri, 22 Eylül Salı günü New York'taki BM Genel Merkezi'nde başlayacak. Devlet ve hükümet başkanlarının konuşmalarına sahne olacak yüksek düzeyli haftada Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, ilk gün dördüncü sırada söz alması öngörülüyor. Erdoğan, bu konuşmayla BM Genel Kurulu'na 16'ncı kez hitap edecek. Başkan Erdoğan'ın konuşmasında İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım, Filistin'in devlet olarak tanınması ve uluslararası alanda İsrail'e karşı atılacak adımların öne çıkması bekleniyor.

BM Genel Kurulu'nun 81'inci dönem genel görüşmeleri, 22 Eylül Salı günü New York'taki BM Genel Merkezi'nde başlayacak.

Görüşmeler 22-26 Eylül tarihlerinin ardından 28 Eylül'deki oturumla tamamlanacak. BM'nin açıkladığı bu yılki tema, "Güveni yeniden tesis etmek, dönüşümü yönetmek: Herkes için sonuç veren bir BM" olarak belirlendi.

Başkan Erdoğan BM'de Gazze için dünyaya seslenecek! Uluslararası topluma kritik çağrı - 1

ERDOĞAN İLK GÜN KÜRSÜDE

Devlet ve hükümet başkanlarının konuşmalarına sahne olacak yüksek düzeyli haftada Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, genel görüşmelerin ilk gününde dördüncü sırada söz alması öngörülüyor. Erdoğan, bu konuşmayla BM Genel Kurulu'na 16'ncı kez hitap edecek.

Başkan Erdoğan BM'de Gazze için dünyaya seslenecek! Uluslararası topluma kritik çağrı - 2

ANA GÜNDEM GAZZE VE FİLİSTİN

BM Genel Kurulu'na 16'ncı kez hitap edecek Erdoğan'ın konuşmasının ana gündem maddesinin ise İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım, Filistin'in devlet olarak tanınması ve uluslararası alanda İsrail'e karşı atılacak adımlar olması bekleniyor. Başkan Erdoğan'ın ayrıca Gazze'deki insani duruma dikkati çekerek BM üyesi ülkelere İsrail'in saldırılarına karşı harekete geçme çağrısında bulunması bekleniyor.

İKLİM ZİRVESİ'NDE DE KONUŞACAK

Zirve kapsamında devlet ve hükümet başkanlarıyla da görüşmeler gerçekleştirecek Erdoğan'ın, 23 Eylül'de de BM Genel Sekreteri İklim Etkinliği'nde konuşma yapması bekleniyor.

Başkan Erdoğan BM'de Gazze için dünyaya seslenecek! Uluslararası topluma kritik çağrı - 3

İLK KONUŞMA 2005'TE

Başkan Erdoğan, başbakanlık görevinde bulunduğu 2005'te ilk kez BM 60. Genel Kurulu görüşmelerine katıldı.

Erdoğan, Genel Kurul'daki hitabında, "Her şeyden önce kendini yenileyen, daha demokratik ve şeffaf, tüm üyelerin ortak iradesini temsil kabiliyetine sahip, uluslararası ihtilafların çözüm zemini olan, dünya barışının teminatı olarak görülen, saygınlığı, tüm üyeleri tarafından yüceltilen, daha aktif ve daha dirayetli bir BM teşkilatı, insanlığın ortak yararınadır." mesajını verdi.

"DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR"

Erdoğan, Cumhurbaşkanı sıfatıyla ilk kez 2014 yılındaki BM 69. Genel Kurulu'na hitap etti.

BM'nin reform ihtiyacını, "Dünya beşten büyüktür" ifadesiyle dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Daha fazla gecikmeden, daha fazla mazlum insan, masum insan hayatını kaybetmeden, küresel vicdan daha fazla yaralanmadan, Birleşmiş Milletler sorunlara ağırlığını koymalıdır. Altını çizerek ifade etmek isterim ki, dünya beşten büyüktür. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyesi 5 ülkenin dünya gerçekleriyle bağdaşmayacak şekilde Birleşmiş Milletleri etkisiz hale getirmesi, küresel vicdanın kabul edebileceği bir durum değildir. Tüm alınan kararlar, bakıyorsunuz bir ülkenin iki dudağı arasındadır. Eğer 'hayır' derse hayır, 'evet' derse o zaman icraata geçilebiliyor. Filistin'de sadece birkaç ay içinde 2 binden fazla masum insan katledilirken Birleşmiş Milletler beklenen çözümü üretememiştir. Suriye'de 4 yıldır 200 binden fazla kişi katledilirken, 9 milyona yakın insan yer değiştirirken, Birleşmiş Milletler yine etkili çözümler sunamamıştır."

Başkan Erdoğan BM'de Gazze için dünyaya seslenecek! Uluslararası topluma kritik çağrı - 4

FETÖ'YE KARŞI ÖNLEM ÇAĞRISI

Başkan Erdoğan, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden yaklaşık 2 ay sonra BM 71. Genel Kurulu'na katıldı.

Burada dost ülkeleri FETÖ'ye karşı önlem almaya çağıran ve terörle mücadele konusunda önemli mesajlar veren Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu darbe girişimi, milletimizin demokrasisine, hükümetine, özgürlüklerine, geleceğine ve anayasal düzenine kahramanca sahip çıkmasıyla bertaraf edildi. Bu bakımdan milletimle iftihar ediyorum. Demokrasisine sahip çıktığı için iftihar ediyorum. 29 gün, gece sabahlara kadar demokrasi nöbetleri tuttukları için iftihar ediyorum. Hain darbe teşebbüsünü canını hiçe sayarak bedenini tankların önüne siper ederek engelleyen milletimle iftihar ediyorum. Şayet bugün karşınızda bulunuyorsam, milletimizin işte bu cesur ve asil duruşu sayesindedir. Unutulmasın ki Türkiye'deki darbe girişimi, aynı zamanda dünya demokrasisine de yapıldı. Milletimiz o gece darbe heveslilerine tarihi bir ders verirken demokrasiye inanan tüm halklar için de ilham kaynağı oldu. Bu yeni nesil terör örgütü, sadece Türkiye'nin değil, varlık gösterdiği 170 ülkenin tamamı için bir milli güvenlik tehdididir. Diğer bir deyişle, bugün bu Genel Kurul'da temsil edilen ülkelerin büyük bölümü bu yapılanmanın tehdidi altındadır. Bu örgüt Türkiye'nin ötesinde tüm dünyayı boyunduruğu altına almak gibi derin bir zihni sapkınlık içindedir."

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