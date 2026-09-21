Başkan Erdoğan BM'de Gazze için dünyaya seslenecek! Uluslararası topluma kritik çağrı
BM Genel Kurulu'nun 81'inci dönem genel görüşmeleri, 22 Eylül Salı günü New York'taki BM Genel Merkezi'nde başlayacak. Devlet ve hükümet başkanlarının konuşmalarına sahne olacak yüksek düzeyli haftada Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, ilk gün dördüncü sırada söz alması öngörülüyor. Erdoğan, bu konuşmayla BM Genel Kurulu'na 16'ncı kez hitap edecek. Başkan Erdoğan'ın konuşmasında İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım, Filistin'in devlet olarak tanınması ve uluslararası alanda İsrail'e karşı atılacak adımların öne çıkması bekleniyor.
BM Genel Kurulu'nun 81'inci dönem genel görüşmeleri, 22 Eylül Salı günü New York'taki BM Genel Merkezi'nde başlayacak.
Görüşmeler 22-26 Eylül tarihlerinin ardından 28 Eylül'deki oturumla tamamlanacak. BM'nin açıkladığı bu yılki tema, "Güveni yeniden tesis etmek, dönüşümü yönetmek: Herkes için sonuç veren bir BM" olarak belirlendi.
ERDOĞAN İLK GÜN KÜRSÜDE
Devlet ve hükümet başkanlarının konuşmalarına sahne olacak yüksek düzeyli haftada Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, genel görüşmelerin ilk gününde dördüncü sırada söz alması öngörülüyor. Erdoğan, bu konuşmayla BM Genel Kurulu'na 16'ncı kez hitap edecek.
ANA GÜNDEM GAZZE VE FİLİSTİN
BM Genel Kurulu'na 16'ncı kez hitap edecek Erdoğan'ın konuşmasının ana gündem maddesinin ise İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım, Filistin'in devlet olarak tanınması ve uluslararası alanda İsrail'e karşı atılacak adımlar olması bekleniyor. Başkan Erdoğan'ın ayrıca Gazze'deki insani duruma dikkati çekerek BM üyesi ülkelere İsrail'in saldırılarına karşı harekete geçme çağrısında bulunması bekleniyor.
İKLİM ZİRVESİ'NDE DE KONUŞACAK
Zirve kapsamında devlet ve hükümet başkanlarıyla da görüşmeler gerçekleştirecek Erdoğan'ın, 23 Eylül'de de BM Genel Sekreteri İklim Etkinliği'nde konuşma yapması bekleniyor.