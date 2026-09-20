Gazzeli Amro, Batı’nın sahte kahramanlık masallarına meydan okudu: “Gerçek kahramanlar bizleriz”
Katil İsrail’in Gazze’de aylardır sürdürdüğü bombardıman ve abluka altında masum canlar hedef alınmaya devam ederken, enkaz yığınlarının arasından yükselen Gazzeli küçük bir çocuğun haykırışı dikkat çekti. Batı merkezli kahramanlık algısına tepki gösteren küçük Amro, açlık, kıtlık ve bombardıman altındaki Gazze halkının asıl kahraman olduğunu vurgulayarak dünyaya mesaj verdi.
Katil Netanyahu hükümeti ve İsrail ordusunun Gazze'de sürdürdüğü saldırılar, bölgede yaşanan insani felaketi her geçen gün daha da derinleştiriyor.
BATI'NIN SAHTE KAHRAMANLIK MASALLARINA MEYDAN OKUDU
Katil İsrail'in saldırıları nedeniyle çocukların yaşam hakkının tehdit altında olduğu Gazze'de, yıkıntıların arasından dünyaya seslenen küçük Amro, popüler kültürün ve sinema dünyasının oluşturduğu "kahramanlık" illüzyonuna meydan okuyarak, "Süpermen'in bir kahraman olduğunu mu sanıyorsunuz? Gerçek kahramanlar bizleriz. Süpermen değil. Evlerimiz bombalandı, kıtlık yaşadık." ifadeleriyle yaşanan büyük dramı ve Gazze halkının yaşadığı zorlukları dile getirdi.
AÇLIK, ENKAZ VE YETİM KALAN BİNLERCE ÇOCUK
Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve ablukası nedeniyle yüz binlerce Filistinli ailenin yerinden edildiği, bölgede temiz suya ve temel gıda maddelerine erişimin ciddi ölçüde kısıtlandığı bildiriliyor.
Gazze'den gelen görüntüler; hayatını kaybeden, yaralanan veya anne ve babasını kaybederek yetim kalan çocukların yaşadığı dramı bir kez daha gözler önüne serdi. Küçük Amro'nun sosyal medyada milyonlarca kez paylaşılan mesajı, Gazze'deki insani krizi ve İsrail'in saldırılarıyla ilgili uluslararası tepkileri yeniden gündeme taşıdı.