Gazzeli Amro, Batı’nın sahte kahramanlık masallarına meydan okudu: “Gerçek kahramanlar bizleriz”

Katil Netanyahu hükümeti ve İsrail ordusunun Gazze'de sürdürdüğü saldırılar, bölgede yaşanan insani felaketi her geçen gün daha da derinleştiriyor.

BATI'NIN SAHTE KAHRAMANLIK MASALLARINA MEYDAN OKUDU

Katil İsrail'in saldırıları nedeniyle çocukların yaşam hakkının tehdit altında olduğu Gazze'de, yıkıntıların arasından dünyaya seslenen küçük Amro, popüler kültürün ve sinema dünyasının oluşturduğu "kahramanlık" illüzyonuna meydan okuyarak, "Süpermen'in bir kahraman olduğunu mu sanıyorsunuz? Gerçek kahramanlar bizleriz. Süpermen değil. Evlerimiz bombalandı, kıtlık yaşadık." ifadeleriyle yaşanan büyük dramı ve Gazze halkının yaşadığı zorlukları dile getirdi.