Sivas'ta 10 Eylül gecesi bir çadırda başlayan esrarengiz kayıp, Türkiye'nin gündemine oturdu. 11 aylık Büşra bebekten geriye yalnızca yürüteci kalırken, anne ve babanın tutuklandığı soruşturmada çocukların ifadeleriyle ortaya çıkan iki çarpıcı ihtimal düğümü daha da büyüttü. Peki o gece çadırda ne yaşandı, Büşra bebeğe ne oldu? İşte 10 gündür Türkiye'nin konuştuğu olayın perde arkasında yaşananlar...

Sivas'ın kırsalında bez bir çadırda dünyaya gelen 11 aylık Büşra'nın gizemli kayboluşu Türkiye'yi derinden sarstı. Henüz emekleme çağında olan ve sakat bir kuzuyla aynı çadırda yaşayan minik Büşra, bir gece ansızın ortadan kayboldu. Anne ve babanın tutuklandığı olayda, ailenin çadırdaki yaşam koşulları da büyük bir dramı gözler önüne serdi. Annesinin henüz 14 yaşındayken çocuk gelin olduğu, Büşra'nın kardeşlerinin ise okula dahi gitmediği belirlendi. Büşra bebeğin öz babası tarafından öldürülerek araziye bırakıldığı ya da biriken borçlar karşılığında çadırdan kaçırılıp satıldığı yönündeki iddialar hâlen aydınlatılamadı. 11 aylık Büşra'dan geriye ise çadırda bulunan yürüteci kaldı. BULUNAN KIYAFETLER BÜŞRA BEBEĞİN Mİ? GÖZLER ADLİ TIP'DAN GELECEK RAPORDA Diyarbakır'ın Çermik ilçesinden Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Göndüren Köyü İncedere Yaylası'na gelen Balıkçı ailesi, doğanın dondurucu ve sert koşullarına karşı gerilmiş bez bir çadırda yaşıyordu. O çadır, ailenin en küçük üyesi, 2025 yılında dünyaya gözlerini açan 11 aylık Büşra'nın sırra kadem basmasıyla suç mahalline dönüştü. BEZ ÇADIRDA YAŞAM MÜCADELESİ Balıkçı ailesinin bez çadırının giriş kapısında, çocukların uzun süredir özenle baktığı ayağı sakat bir kuzu duruyordu. Minik Büşra, annesi çadırda ekmek pişirip elbiseleri yıkarken toza toprağa bulanmış zemin üzerinde emekliyor, abisi ve ablalarının peşinden ayrılmıyordu. Çadırın altında yaşam mücadelesi veren beş kardeşin tablosu ise yürekleri sızlatıyordu. Ramazan, 9 yaşında okula adım atamamış, babasının izinden giderek çobanlık öğrenmeye çalışıyordu. 8 yaşındaki Hilal, kardeşlerini koruyup kollamaya çalışan küçük abla rolündeydi.

Fotoğraf: DHA Sabah Gazetesi'nden Halit Turan'ın haberine göre, Azat 5 yaşında, Asel ise 3 yaşında, zorlu yayla şartlarında çocukluğunu yaşayamayan minik kardeşlerdi. Büşra ise geceleri babasının sakalıyla oynayarak uykuya dalan çadırın en minik üyesiydi. OKUMASI OLMAYAN BABA, ÇOCUK GELİN ANNE Trajedinin arka planında ağır bir sosyal dram yatıyordu. Baba Yusuf Balıkçı (41), hiç okula gidememiş, okuma yazma bilmeyen, cep telefonundan dahi numara tuşlayamayan göçer bir çobandı. Yusuf, 27 yaşındaki anne Elif Balıkçı ile Elif henüz 14 yaşındayken evlendi. Zaman zaman yaşanan şiddetli geçimsizlikler nedeniyle Elif, çocukları da alıp baba evine gidiyor, aile içi sular hiç durulmuyordu. Baba Yusuf'un anlatımlarına göre, bu ayrılık dönemlerinde anne Elif'in babası, kızı ve torunlarına baktığı gerekçesiyle çoban Yusuf'tan para talep ediyordu. Bir yanda biriken hayvan borçları ve yayla kiraları, diğer yanda ailevi para talepleri, çadırın üzerindeki kara bulutları daha da yoğunlaştırdı.

Fotoğraf: İHA 10 EYLÜL GECESİ NELER YAŞANDI? 10 Eylül gecesi saat 22.00 sıralarında çadırdan kaybolduğu fark edilen 11 aylık Büşra bebek için bölgeye jandarma, AFAD ve iz takip köpekleri sevk edildi. Günlerce süren hummalı aramalarda çadıra yaklaşık 3 kilometre mesafede minik Büşra'ya ait tişört, zıbın ve bebek bezi bulundu. Ancak 11 aylık minik kızdan tek bir iz bile yoktu. Soruşturma kapsamında anne Elif ve baba Yusuf Balıkçı, "çocuğu veya altsoyu kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sahipsiz kalan diğer 4 çocuk ise devlet korumasına alınarak Sivas 4 Eylül Çocuk Evi'ne yerleştirildi. DEHŞETE DÜŞÜREN İKİ İDDİA Devlet koruması altındaki çocukların uzmanlar eşliğinde alınan ifadeleri ve savcılık dosyasına giren şok beyanlar, olayın boyutunu kan donduran iki iddiaya taşıdı. Şüpheli anne Elif Balıkçı, savcılıkta değiştirdiği ifadesinde kocası Yusuf'tan korktuğunu öne sürerek minik Büşra'nın öz babası tarafından öldürülüp çadırdan 1-2 kilometre ötedeki kayalık araziye atıldığını iddia etti. Ancak gösterilen yerlerde yapılan aramalarda bebeğin cesedine ulaşılamadı.