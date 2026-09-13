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Sivas'ta kayıp 11 aylık Büşra için şoke eden iddia! Annesi anlattı: Babası para karşılığı sattı mı?

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Sivas'ta kayıp 11 aylık Büşra için şoke eden iddia! Annesi anlattı: Babası para karşılığı sattı mı?

Sivas’ın Divriği ilçesinde dünden bu yana aranan 11 aylık Büşra’nın annesi E.B., bebeğin babası tarafından para karşılığında satıldığını öne sürdü. Annenin ifadesinin ardından baba Y.B. ile olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 4 kişi gözaltına alındı. Bebeğin öldürülmüş olabileceği şüphesi de soruşturuluyor.

Sivas'ın Divriği ilçesinin kırsalında hayvancılık yapan E.B., jandarmayı arayarak 11 aylık bebekleri Büşra'nın kayıp olduğu ihbarında bulundu.

Sivas'ta kayıp 11 aylık Büşra için şoke eden iddia! Annesi anlattı: Babası para karşılığı sattı mı? - 1

İhbar üzerine AFAD ve jandarma ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Aile ilk ifadesinde bebeğin yabani hayvanlar tarafından kaçırılmış olabileceğini ileri sürdü.

Sivas'ta kayıp 11 aylık Büşra için şoke eden iddia! Annesi anlattı: Babası para karşılığı sattı mı? - 2

AİLENİN ÇELİŞKİLİ İFADELERİ ŞÜPHE UYANDIRDI

Aile üyelerinin çelişkili açıklamaları üzerine anne E.B.'nin (27) yeniden ifadesine başvuruldu. Anne, bebeğin babası tarafından para karşılığında satıldığını iddia etti.

Sivas'ta kayıp 11 aylık Büşra için şoke eden iddia! Annesi anlattı: Babası para karşılığı sattı mı? - 3

Bu ifade üzerine Divriği Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Bebeğin babası Y.B. ile olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen K.D., Ö.B., R.B. ve M.R.B. gözaltına alındı.

Sivas'ta kayıp 11 aylık Büşra için şoke eden iddia! Annesi anlattı: Babası para karşılığı sattı mı? - 4

"BEYAZ ARAÇLA GELİP BEBEĞİ ALDILAR"

Anne E.B., ifadesinde olay günü akşam saatlerinde beyaz renkli bir aracın geldiğini ileri sürdü. Araçtan inen iki kişiden birinin bebeği aldığını belirten E.B., Büşra'nın eşi tarafından bu kişilere verildiğini iddia etti.

E.B. ayrıca olayın K.D., Ö.B., R.B. ve M.R.B. tarafından kurgulandığını öne sürdü.

Sivas'ta kayıp 11 aylık Büşra için şoke eden iddia! Annesi anlattı: Babası para karşılığı sattı mı? - 5

ÖLDÜRÜLMÜŞ OLABİLECEĞİ ŞÜPHESİ DE ARAŞTIRILIYOR

Annenin iddialarının doğruluğu ve bebeğin öldürülmüş olabileceği şüphesi üzerine başlatılan soruşturma sürüyor. AFAD ve jandarma ekiplerinin kayıp Büşra'yı bulmak için bölgedeki arama çalışmaları devam ediyor.

#Sivas Divriği Kayıp Bebek Büşra #Sivas Kayıp Bebek Annenin İtirafı
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