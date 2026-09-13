Sivas'ta kayıp 11 aylık Büşra için şoke eden iddia! Annesi anlattı: Babası para karşılığı sattı mı?
Sivas’ın Divriği ilçesinde dünden bu yana aranan 11 aylık Büşra’nın annesi E.B., bebeğin babası tarafından para karşılığında satıldığını öne sürdü. Annenin ifadesinin ardından baba Y.B. ile olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 4 kişi gözaltına alındı. Bebeğin öldürülmüş olabileceği şüphesi de soruşturuluyor.
Sivas'ın Divriği ilçesinin kırsalında hayvancılık yapan E.B., jandarmayı arayarak 11 aylık bebekleri Büşra'nın kayıp olduğu ihbarında bulundu.
İhbar üzerine AFAD ve jandarma ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Aile ilk ifadesinde bebeğin yabani hayvanlar tarafından kaçırılmış olabileceğini ileri sürdü.
AİLENİN ÇELİŞKİLİ İFADELERİ ŞÜPHE UYANDIRDI
Aile üyelerinin çelişkili açıklamaları üzerine anne E.B.'nin (27) yeniden ifadesine başvuruldu. Anne, bebeğin babası tarafından para karşılığında satıldığını iddia etti.