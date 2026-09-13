Bu ifade üzerine Divriği Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Bebeğin babası Y.B. ile olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen K.D., Ö.B., R.B. ve M.R.B. gözaltına alındı.

"BEYAZ ARAÇLA GELİP BEBEĞİ ALDILAR"

Anne E.B., ifadesinde olay günü akşam saatlerinde beyaz renkli bir aracın geldiğini ileri sürdü. Araçtan inen iki kişiden birinin bebeği aldığını belirten E.B., Büşra'nın eşi tarafından bu kişilere verildiğini iddia etti.

E.B. ayrıca olayın K.D., Ö.B., R.B. ve M.R.B. tarafından kurgulandığını öne sürdü.