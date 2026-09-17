"ÇADIRA GİRDİ" Kayıp Büşra'nın dört kardeşi, 13 Eylül'de koruma altına alınarak Sivas 4 Eylül Çocuk Evleri Sitesi'ne yerleştirildi. Çocuklardan R.B. ve H.B., 16 Eylül'de sosyal çalışmacı eşliğinde alınan beyanlarında, babalarının borçlu olduğu Mehmet Kızılkaya'nın borca karşılık çadıra girerek kardeşleri Büşra'yı alıp götürdüğünü anlattı. Çocukların beyanlarının ardından anne Elif Balıkçı'nın ifadesi savcılık tarafından yeniden alındı.

Anne Balıkçı, oğlu R.B.'nin yaşananları kendisine anlattığını ancak Mehmet Kızılkaya'nın B.B.'yi çadırdan alıp götürdüğünü görmediğini söyledi. Eşi Yusuf Balıkçı'nın Kızılkaya'ya borçlu olduğunu ve Kızılkaya'nın bu borcu sürekli istediğini belirten anne, daha önce verdiği ifadeleri eşi Yusuf Balıkçı ile eşinin ablası Rahime Budak'ın yönlendirmesi sonucunda verdiğini kaydetti.

BABANIN İFADESİNDE DİKKAT ÇEKEN DETAY Kardeşlerin ve annenin yeni beyanlarının ardından Mehmet Kızılkaya hakkında yakalama talimatı verildi. Kızılkaya, 16 Eylül'de Diyarbakır'da yakalanarak gözaltına alındı. İfade işlemleri ve ek gözaltı sürelerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden anne Elif Balıkçı ile baba Yusuf Balıkçı, "çocuk altsoyu kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Babanın ifade sırasında kızıyla ilgili soruyu atlayarak hayvanları otlatmaya götürdüğünü anlatması dikkat çekti.

Rahime Budak, Özcan Budak, Mihtad Balıkçı ve Mehmet Resul Balıkçı'nın ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından tutuklanmalarına karar verildi. Diğer 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmada gelinen aşamada anne ve baba dâhil 6 tutuklu, 4 adli kontrol tedbiri uygulanan, 1 gözaltında ve 1 doğrudan serbest bırakılan olmak üzere toplam 12 şüpheli bulunuyor.