Büşra bebeğin kardeşleri yakalattı! Annenin kan donduran itirafları hedef saptırmış: Çadırdan alıp götürdü
Sivas'ın Divriği ilçesinde 7 gündür kayıp olan 11 aylık Büşra Balıkçı soruşturması sürerken, koruma altına alınan ailenin diğer çocuklarının ifadeleri ortaya çıktı. Çocukların ifadelerinde, kardeşleri Büşra'yı çadırdan alıp götürdüğünü söyledikleri Mehmet Kızılkaya, Diyarbakır'da gözaltına alındı. İşte Türkiye'nin yakından takip ettiği olayın tüm detayları...
Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Göndüren köyünde hayvancılıkla uğraşan anne Elif Balıkçı (27), 10 Eylül'de saat 22.00 sıralarında 11 aylık bebeği Büşra'nın kaybolduğunu belirterek ihbarda bulundu.
Bunun üzerine bölgede arama çalışmasına başlanırken Divriği Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili soruşturma başlattı. Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan anne Elif Balıkçı, ilk ifadelerinde çocuğunun para karşılığında satıldığını öne sürdü.
Ancak daha sonra ifadesini değiştiren Elif Balıkçı, kızının eşi Yusuf Balıkçı tarafından öldürülüp araziye bırakıldığını iddia etti. Elif Balıkçı, korktuğu için daha önce yalan beyanda bulunduğunu söyleyip, "Çocuğumu babası Yusuf öldürüp çadırların yukarısında, 1-2 kilometre mesafede bulunan taşlık araziye götürdü ve bıraktı." diyerek eşinden şikayetçi oldu.
Soruşturma kapsamında Elif Balıkçı ile eşi Yusuf Balıkçı, akrabaları, jandarmaya ihbarı yapan kişi, veteriner Mehmet Çetin ve şüpheli sorular sorduğu tespit edilen Mehmet Dinç'in de aralarında bulunduğu toplam 10 kişi gözaltına alındı.
İlerleyen süreçte veteriner Mehmet Çetin, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca kayıp bebeğin diğer 4 kardeşi, 13 Eylül'de koruma altına alınarak Sivas 4 Eylül Çocuk Evi'ne yerleştirildi.