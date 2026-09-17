-°C
CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Büşra bebeğin kardeşleri yakalattı! Annenin kan donduran itirafları hedef saptırmış: Çadırdan alıp götürdü

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Sivas'ın Divriği ilçesinde 7 gündür kayıp olan 11 aylık Büşra Balıkçı soruşturması sürerken, koruma altına alınan ailenin diğer çocuklarının ifadeleri ortaya çıktı. Çocukların ifadelerinde, kardeşleri Büşra'yı çadırdan alıp götürdüğünü söyledikleri Mehmet Kızılkaya, Diyarbakır'da gözaltına alındı. İşte Türkiye'nin yakından takip ettiği olayın tüm detayları...

Büşra bebeğin kardeşleri yakalattı! Annenin kan donduran itirafları hedef saptırmış: Çadırdan alıp götürdü 1

Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Göndüren köyünde hayvancılıkla uğraşan anne Elif Balıkçı (27), 10 Eylül'de saat 22.00 sıralarında 11 aylık bebeği Büşra'nın kaybolduğunu belirterek ihbarda bulundu.

Büşra bebeğin kardeşleri yakalattı! Annenin kan donduran itirafları hedef saptırmış: Çadırdan alıp götürdü 2

Bunun üzerine bölgede arama çalışmasına başlanırken Divriği Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili soruşturma başlattı. Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan anne Elif Balıkçı, ilk ifadelerinde çocuğunun para karşılığında satıldığını öne sürdü.

Büşra bebeğin kardeşleri yakalattı! Annenin kan donduran itirafları hedef saptırmış: Çadırdan alıp götürdü 3

Ancak daha sonra ifadesini değiştiren Elif Balıkçı, kızının eşi Yusuf Balıkçı tarafından öldürülüp araziye bırakıldığını iddia etti. Elif Balıkçı, korktuğu için daha önce yalan beyanda bulunduğunu söyleyip, "Çocuğumu babası Yusuf öldürüp çadırların yukarısında, 1-2 kilometre mesafede bulunan taşlık araziye götürdü ve bıraktı." diyerek eşinden şikayetçi oldu.

Büşra bebeğin kardeşleri yakalattı! Annenin kan donduran itirafları hedef saptırmış: Çadırdan alıp götürdü 4

Soruşturma kapsamında Elif Balıkçı ile eşi Yusuf Balıkçı, akrabaları, jandarmaya ihbarı yapan kişi, veteriner Mehmet Çetin ve şüpheli sorular sorduğu tespit edilen Mehmet Dinç'in de aralarında bulunduğu toplam 10 kişi gözaltına alındı.

Büşra bebeğin kardeşleri yakalattı! Annenin kan donduran itirafları hedef saptırmış: Çadırdan alıp götürdü 5

İlerleyen süreçte veteriner Mehmet Çetin, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca kayıp bebeğin diğer 4 kardeşi, 13 Eylül'de koruma altına alınarak Sivas 4 Eylül Çocuk Evi'ne yerleştirildi.

BÜŞRA BEBEK SORUŞTURMASINDA 6 TUTUKLAMA: ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Büşra bebeğin kardeşleri yakalattı! Annenin kan donduran itirafları hedef saptırmış: Çadırdan alıp götürdü 6

KARDEŞLERİNİN BEYANIYLA YENİ BİR ŞÜPHELİ YAKALANDI

Çocuk Evi'nde 16 Eylül'de sosyal çalışmacı eşliğinde dinlenen ailenin çocuklarından R.B. ve H.B., babalarının borçlu olduğu Mehmet Kızılkaya isimli şahsın borca karşılık çadıra girerek kardeşleri Büşra'yı alıp götürdüğünü ifade etti.

Büşra bebeğin kardeşleri yakalattı! Annenin kan donduran itirafları hedef saptırmış: Çadırdan alıp götürdü 7

Bu beyan üzerine yeniden ifadesi alınan anne Elif Balıkçı, önceki ifadelerini eşi Yusuf Balıkçı ve ablası Rahime Budak'ın yönlendirmesiyle verdiğini iddia etti. Bu gelişme üzerine şüpheli Mehmet Kızılkaya, dün Diyarbakır'da yakalanarak gözaltına alındı.

Büşra bebeğin kardeşleri yakalattı! Annenin kan donduran itirafları hedef saptırmış: Çadırdan alıp götürdü 8

ANNE 4. KEZ İFADE DEĞİŞTİRDİ

Daha önce üç kez farklı ifadeler veren Elif Balıkçı, dün savcılıkça yeniden alınan ifadesinde, oğlunun Büşra'nın çadırdan götürülme olayını kendisine anlattığını ancak Mehmet'in Büşra'yı çadırdan alıp götürdüğünü görmediğini, Yusuf'un Mehmet'e borcu olduğunu bildiğini ve Mehmet'in bu borcu sürekli istediğini, bugüne kadar verdiği ifadeleri kocası Yusuf ve ablası Rahime'nin yönlendirmesi neticesinde verdiğini iddia etti.

Büşra bebeğin kardeşleri yakalattı! Annenin kan donduran itirafları hedef saptırmış: Çadırdan alıp götürdü 9

ANNE VE BABA DAHİL 6 KİŞİ TUTUKLANDI

Türkiye'nin günlerdir konuştuğu olay, 10 Eylül 2026 tarihinde saat 22.00 sıralarında Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Göndüren köyünde yaşayan Elif Balıkçı'nın, 2025 doğumlu kızı Büşra'nın kaybolduğunu fark ederek ihbarda bulunmasıyla başladı. Adli makamlardan edinilen bilgiye göre, ihbarın ardından Divriği Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2026/567 numarasıyla soruşturma başlatıldı.

Büşra bebeğin kardeşleri yakalattı! Annenin kan donduran itirafları hedef saptırmış: Çadırdan alıp götürdü 10

Soruşturmanın ilk aşamasında anne Elif Balıkçı, baba Yusuf Balıkçı, aile yakınları, jandarmaya ilk ihbarı yapan kişi, veteriner Mehmet Çetin ve köy muhtarını arayarak şüphe uyandıracak sorular sorduğu belirlenen Mehmet Dinç'in de aralarında bulunduğu toplam 10 şüpheli gözaltına alındı. Annenin değişen beyanları ve dosyadaki delil durumu dikkate alınarak veteriner Mehmet Çetin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Büşra bebeğin kardeşleri yakalattı! Annenin kan donduran itirafları hedef saptırmış: Çadırdan alıp götürdü 11

"ÇADIRA GİRDİ"

Kayıp Büşra'nın dört kardeşi, 13 Eylül'de koruma altına alınarak Sivas 4 Eylül Çocuk Evleri Sitesi'ne yerleştirildi. Çocuklardan R.B. ve H.B., 16 Eylül'de sosyal çalışmacı eşliğinde alınan beyanlarında, babalarının borçlu olduğu Mehmet Kızılkaya'nın borca karşılık çadıra girerek kardeşleri Büşra'yı alıp götürdüğünü anlattı. Çocukların beyanlarının ardından anne Elif Balıkçı'nın ifadesi savcılık tarafından yeniden alındı.

Büşra bebeğin kardeşleri yakalattı! Annenin kan donduran itirafları hedef saptırmış: Çadırdan alıp götürdü 12

Anne Balıkçı, oğlu R.B.'nin yaşananları kendisine anlattığını ancak Mehmet Kızılkaya'nın B.B.'yi çadırdan alıp götürdüğünü görmediğini söyledi. Eşi Yusuf Balıkçı'nın Kızılkaya'ya borçlu olduğunu ve Kızılkaya'nın bu borcu sürekli istediğini belirten anne, daha önce verdiği ifadeleri eşi Yusuf Balıkçı ile eşinin ablası Rahime Budak'ın yönlendirmesi sonucunda verdiğini kaydetti.

Büşra bebeğin kardeşleri yakalattı! Annenin kan donduran itirafları hedef saptırmış: Çadırdan alıp götürdü 13

BABANIN İFADESİNDE DİKKAT ÇEKEN DETAY

Kardeşlerin ve annenin yeni beyanlarının ardından Mehmet Kızılkaya hakkında yakalama talimatı verildi. Kızılkaya, 16 Eylül'de Diyarbakır'da yakalanarak gözaltına alındı. İfade işlemleri ve ek gözaltı sürelerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden anne Elif Balıkçı ile baba Yusuf Balıkçı, "çocuk altsoyu kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Babanın ifade sırasında kızıyla ilgili soruyu atlayarak hayvanları otlatmaya götürdüğünü anlatması dikkat çekti.

Büşra bebeğin kardeşleri yakalattı! Annenin kan donduran itirafları hedef saptırmış: Çadırdan alıp götürdü 14

Rahime Budak, Özcan Budak, Mihtad Balıkçı ve Mehmet Resul Balıkçı'nın ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından tutuklanmalarına karar verildi. Diğer 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmada gelinen aşamada anne ve baba dâhil 6 tutuklu, 4 adli kontrol tedbiri uygulanan, 1 gözaltında ve 1 doğrudan serbest bırakılan olmak üzere toplam 12 şüpheli bulunuyor.

Büşra bebeğin kardeşleri yakalattı! Annenin kan donduran itirafları hedef saptırmış: Çadırdan alıp götürdü 15

BÖLGEDE ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Öte yandan, ailenin yaşadığı Göndüren köyü İncedere Yaylası bölgesinde Büşra Balıkçı'ya ait bir iz bulmak için 10 Eylül'de başlatılan çalışmalar bugün de devam ediyor. Göndüren köyünün girişinden itibaren bölgeye sivillerin giriş ve çıkışına izin verilmiyor.

Türkiye'nin konuştuğu Rojin Kabaiş soruşturmasında 4 kritik şüphe! Güvenlik görevlisi ve "hocam" detayı raporda
Sonraki Galeri
Türkiye'nin konuştuğu Rojin Kabaiş soruşturmasında 4 kritik şüphe! Güvenlik görevlisi ve "hocam" detayı raporda
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin