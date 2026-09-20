İstanbul'da pazar ve pazartesi günleri 26-27°C civarında seyreden en yüksek hava sıcaklığı, salı ve çarşamba günlerinden itibaren kuzeyli rüzgarlarla birlikte 21-22°C seviyelerine kadar çekilecek. Megakentte sonbahar serinliği hafta ortası itibarıyla tam anlamıyla hissedilecek.

Kentte termometreler gün içinde en yüksek 26-27°C civarında seyredecek; gece saatlerinde ise hava 18°C'ye kadar gerileyecek.

İstanbul'un Karadeniz kıyısına bakan kuzey kesimlerinde (Beykoz, Şile, Sarıyer, Eyüpsultan ve Arnavutköy çevreleri) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri öngörülüyor.

Hafta sonunun son gününde gözler İstanbul'a çevrildi. Megakentte gün boyu parçalı ve yer yer çok bulutlu bir gökyüzü hakim olacak.

Pazartesi günü yağışların özellikle kuzey ve iç kesimlerde etkili olması bekleniyor. Karadeniz hattında sağanak ve gök gürültülü sağanaklar devam ederken, Marmara'nın bazı kesimlerinde de yağış görülebilecek.

(A Haber Grafik Ekibi)

Salı günü yayımlanan tahmin haritasında yağışlı alanların kuzey ve iç kesimlerde daha geniş bir alana yayıldığı görülüyor. Karadeniz hattında sağanaklar devam ederken, Marmara ve İç Anadolu'nun bazı noktalarında da yağış ihtimali bulunuyor.

Güney ve batının bazı kesimlerinde ise daha parçalı ve az bulutlu bir hava öne çıkıyor.