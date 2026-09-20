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Meteoroloji’den sarı kodlu uyarı: Sağanak kapıya dayandı, sıcaklıklar 21 dereceye düşecek

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Meteoroloji’den sarı kodlu uyarı: Sağanak kapıya dayandı, sıcaklıklar 21 dereceye düşecek

Meteoroloji’nin 20-26 Eylül tahmininde sağanak yağışlar özellikle Karadeniz’de öne çıkıyor. Rize’nin doğusu ile Artvin’in kuzeyinde bugün yerel olarak kuvvetli yağış beklenirken, İstanbul’un kuzeyinde de sağanak görülecek. Sıcaklıklar ise hafta ortasından sonra batı ve kuzeyde düşecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 20 Eylül Pazar gününe ilişkin son hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan son değerlendirmelere göre yurdun geniş bir bölümünde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olurken Doğu Karadeniz kıyıları için sarı kodlu meteorolojik uyarı verildi. Başta megakent İstanbul olmak üzere Ankara, Bolu ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde yerel sağanak geçişleri bekleniyor.

(MGM)(MGM)

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

20 Eylül Pazar günü Türkiye genelinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri ile bazı illerde sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

MGM'nin güncel değerlendirmesine göre özellikle Rize ile Artvin'deki yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu nedenle sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı tedbirli olunması gerekiyor

(MGM)(MGM)

SARI KODLU ALARM: RİZE VE ARTVİN'DE SEL VE HEYELAN TEHLİKESİ

Meteoroloji'nin MeteoUYARI haritasında Doğu Karadeniz kıyısındaki iki il sarı renkle işaretlendi. Rize ve Artvin için yayımlanan sarı kodlu uyarıda, gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak çok kuvvetli olacağı bildirildi.

Özellikle şu ilçe ve bölgelerde yaşayan vatandaşların tedbirli olması istendi:

Rize
Pazar, Ardeşen ve Fındıklı çevreleri
Artvin
Arhavi, Hopa ve Kemalpaşa kıyı şeridi

MGM uzmanları; sel, su baskını, heyelan, yıldırım düşmesi ve kuvvetli rüzgar gibi risklere karşı uyarılarda bulundu. Özellikle dik yamaçlarda yaşayan vatandaşların heyelan tehlikesine karşı dikkatli olması, sürücülerin ise su birikintileri nedeniyle ulaşımda aksamalara hazırlıklı bulunması gerektiği vurgulandı.

Meteoroloji’den sarı kodlu uyarı: Sağanak kapıya dayandı, sıcaklıklar 21 dereceye düşecek - 1

MEGAKENT İSTANBUL'DA SONBAHAR HAVASI: KUZEY İLÇELER SAĞANAĞA HAZIRLANIYOR

Hafta sonunun son gününde gözler İstanbul'a çevrildi. Megakentte gün boyu parçalı ve yer yer çok bulutlu bir gökyüzü hakim olacak.

Kuzey Kesimlerde Yağış
İstanbul'un Karadeniz kıyısına bakan kuzey kesimlerinde (Beykoz, Şile, Sarıyer, Eyüpsultan ve Arnavutköy çevreleri) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri öngörülüyor.
Günün Sıcaklığı
Kentte termometreler gün içinde en yüksek 26-27°C civarında seyredecek; gece saatlerinde ise hava 18°C'ye kadar gerileyecek.
Hafta Ortasında Sert Düşüş
İstanbul'da pazar ve pazartesi günleri 26-27°C civarında seyreden en yüksek hava sıcaklığı, salı ve çarşamba günlerinden itibaren kuzeyli rüzgarlarla birlikte 21-22°C seviyelerine kadar çekilecek. Megakentte sonbahar serinliği hafta ortası itibarıyla tam anlamıyla hissedilecek.

Meteoroloji’den sarı kodlu uyarı: Sağanak kapıya dayandı, sıcaklıklar 21 dereceye düşecek - 2

SALI GÜNÜ YAĞIŞ ALANI GENİŞLİYOR

Pazartesi günü yağışların özellikle kuzey ve iç kesimlerde etkili olması bekleniyor. Karadeniz hattında sağanak ve gök gürültülü sağanaklar devam ederken, Marmara'nın bazı kesimlerinde de yağış görülebilecek.

(A Haber Grafik Ekibi)(A Haber Grafik Ekibi)

Salı günü yayımlanan tahmin haritasında yağışlı alanların kuzey ve iç kesimlerde daha geniş bir alana yayıldığı görülüyor. Karadeniz hattında sağanaklar devam ederken, Marmara ve İç Anadolu'nun bazı noktalarında da yağış ihtimali bulunuyor.

Güney ve batının bazı kesimlerinde ise daha parçalı ve az bulutlu bir hava öne çıkıyor.

Meteoroloji’den sarı kodlu uyarı: Sağanak kapıya dayandı, sıcaklıklar 21 dereceye düşecek - 3

HAFTALIK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 20 - 26 Eylül 2026 tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin raporu, mevsim normallerinin üzerinde kalan sıcak günlerin sona erdiğine işaret ediyor.

Salı Günü Başlıyor
Sıcaklıklar salı günü kuzeybatıdan (Marmara ve Batı Karadeniz) başlayarak hissedilir derecede azalacak.
Geniş Çaplı Yağış Sistemi
Salı ve çarşamba günleri Marmara, İç Anadolu, Karadeniz ve Akdeniz'in iç bölgeleri geniş çaplı bir gök gürültülü sağanak dalgasının etkisi altına girecek.
Normallerin Altına İnecek
Hafta ortasından itibaren hava sıcaklıkları kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altına düşecek. Ankara'da sıcaklıklar çarşamba ve perşembe günü 18-19°C'ye, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde ise gece sıcaklıkları 6-7°C'ye kadar gerileyecek.

(A Haber)(A Haber)

20 EYLÜL BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

İl Sıcaklık Hava durumu
Bursa 26°C Parçalı ve az bulutlu
Çanakkale 28°C Parçalı ve az bulutlu
İstanbul 26°C Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri sağanak yağışlı
Kırklareli 28°C Parçalı ve az bulutlu, doğusu yerel sağanak yağışlı

Bölge özeti: Marmara genelinde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Tekirdağ ve Kırklareli'nin doğusu ile İstanbul'un kuzeyinde yerel sağanak görülebilir; sabah saatlerinde doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Meteoroloji’den sarı kodlu uyarı: Sağanak kapıya dayandı, sıcaklıklar 21 dereceye düşecek - 4

EGE

İl Sıcaklık Hava durumu
Denizli 31°C Parçalı ve az bulutlu
İzmir 30°C Parçalı ve az bulutlu
Muğla 30°C Parçalı ve az bulutlu
Uşak 27°C Parçalı ve az bulutlu

Bölge özeti: Ege genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Meteoroloji’den sarı kodlu uyarı: Sağanak kapıya dayandı, sıcaklıklar 21 dereceye düşecek - 5

AKDENİZ

İl Sıcaklık Hava durumu
Adana 33°C Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu; öğleden sonra kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Antalya 33°C Parçalı ve az bulutlu
Hatay 29°C Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu
Isparta 27°C Parçalı ve az bulutlu

Bölge özeti: Akdeniz'de parçalı ve az bulutlu hava beklenirken bölgenin doğusunda zamanla bulutlanma artacak. Öğleden sonra Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii'nde, özellikle Adana'nın kuzey çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülebilir.

Meteoroloji’den sarı kodlu uyarı: Sağanak kapıya dayandı, sıcaklıklar 21 dereceye düşecek - 6

İÇ ANADOLU

İl Sıcaklık Hava durumu
Ankara 23°C Parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak yağışlı
Eskişehir 26°C Parçalı bulutlu
Konya 24°C Parçalı bulutlu
Nevşehir 22°C Parçalı bulutlu

Bölge özeti: İç Anadolu genelinde parçalı bulutlu hava bekleniyor. Öğleden sonra Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinde yerel sağanak görülebilir; sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Meteoroloji’den sarı kodlu uyarı: Sağanak kapıya dayandı, sıcaklıklar 21 dereceye düşecek - 7

BATI KARADENİZ

İl Sıcaklık Hava durumu
Bolu 24°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı
Düzce 25°C Parçalı bulutlu
Sinop 24°C Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı
Zonguldak 22°C Parçalı bulutlu

Bölge özeti: Batı Karadeniz'de parçalı, yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Öğleden sonra Bolu ve Sinop çevrelerinde yerel sağanak görülebilir; sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Meteoroloji’den sarı kodlu uyarı: Sağanak kapıya dayandı, sıcaklıklar 21 dereceye düşecek - 8

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

İl Sıcaklık Hava durumu
Amasya 25°C Parçalı ve çok bulutlu
Rize 24°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; doğu ilçelerinde yerel kuvvetli
Samsun 25°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğleden sonra sağanak yağışlı
Trabzon 24°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Bölge özeti: Orta ve Doğu Karadeniz'de parçalı ve çok bulutlu hava ile aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Rize'nin doğusu ve Artvin'in kuzey kesimlerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor; iç kesimlerde pus ve yer yer sis görülebilir.

Meteoroloji’den sarı kodlu uyarı: Sağanak kapıya dayandı, sıcaklıklar 21 dereceye düşecek - 9

DOĞU ANADOLU

İl Sıcaklık Hava durumu
Erzurum 22°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kars 22°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Malatya 29°C Parçalı bulutlu
Van 24°C Parçalı bulutlu

Bölge özeti: Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu hava ile aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Malatya ve Van çevrelerinde ise parçalı bulutlu hava öne çıkıyor.

Meteoroloji’den sarı kodlu uyarı: Sağanak kapıya dayandı, sıcaklıklar 21 dereceye düşecek - 10

GÜNEYDOĞU ANADOLU

İl Sıcaklık Hava durumu
Diyarbakır 33°C Parçalı ve az bulutlu
Gaziantep 32°C Parçalı ve az bulutlu
Mardin 29°C Parçalı ve az bulutlu
Şanlıurfa 33°C Parçalı ve az bulutlu

Bölge özeti: Güneydoğu Anadolu genelinde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Bölgede yağış beklentisi bulunmazken sıcaklıklar 29-33°C arasında seyredecek.

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