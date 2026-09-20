Meteoroloji’den sarı kodlu uyarı: Sağanak kapıya dayandı, sıcaklıklar 21 dereceye düşecek
Meteoroloji’nin 20-26 Eylül tahmininde sağanak yağışlar özellikle Karadeniz’de öne çıkıyor. Rize’nin doğusu ile Artvin’in kuzeyinde bugün yerel olarak kuvvetli yağış beklenirken, İstanbul’un kuzeyinde de sağanak görülecek. Sıcaklıklar ise hafta ortasından sonra batı ve kuzeyde düşecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 20 Eylül Pazar gününe ilişkin son hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan son değerlendirmelere göre yurdun geniş bir bölümünde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olurken Doğu Karadeniz kıyıları için sarı kodlu meteorolojik uyarı verildi. Başta megakent İstanbul olmak üzere Ankara, Bolu ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde yerel sağanak geçişleri bekleniyor.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
20 Eylül Pazar günü Türkiye genelinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri ile bazı illerde sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.
MGM'nin güncel değerlendirmesine göre özellikle Rize ile Artvin'deki yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu nedenle sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı tedbirli olunması gerekiyor
SARI KODLU ALARM: RİZE VE ARTVİN'DE SEL VE HEYELAN TEHLİKESİ
Meteoroloji'nin MeteoUYARI haritasında Doğu Karadeniz kıyısındaki iki il sarı renkle işaretlendi. Rize ve Artvin için yayımlanan sarı kodlu uyarıda, gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak çok kuvvetli olacağı bildirildi.
Özellikle şu ilçe ve bölgelerde yaşayan vatandaşların tedbirli olması istendi:
MGM uzmanları; sel, su baskını, heyelan, yıldırım düşmesi ve kuvvetli rüzgar gibi risklere karşı uyarılarda bulundu. Özellikle dik yamaçlarda yaşayan vatandaşların heyelan tehlikesine karşı dikkatli olması, sürücülerin ise su birikintileri nedeniyle ulaşımda aksamalara hazırlıklı bulunması gerektiği vurgulandı.