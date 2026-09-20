Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 2026/153745 sayılı soruşturma kapsamında, liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı belirtilen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik 4. dalga operasyon 20 Eylül 2026 saat 06.00'da başlatıldı.

Operasyon kapsamında 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin ikametleri ve iş yerlerinde arama yapılırken örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete kayyum atanmasına karar verildi. Gözaltı işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

SORUŞTURMA 5 AYRI SUÇ KAPSAMINDA YÜRÜTÜLÜYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması şu suçlar kapsamında yürütülüyor:

Suç örgütü kurma ve yönetme

Suç örgütüne üye olma

Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama

Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık

Vergi Usul Kanunu'na muhalefet

Dosyada yer alan iddialara göre örgütle bağlantılı veya iltisaklı olduğu değerlendirilen bazı kişi ve şirketler, yurt içi ve yurt dışındaki para ve mal varlığı hareketlerinin organize edilmesinde görev aldı.

Bu kişi ve şirketlerin kayıt dışı finansal transferleri kolaylaştırdığı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin aklanmasına yönelik faaliyetlerde bulunduğu öne sürüldü.

PARA VE MENKUL DEĞER TRANSFERLERİ DOSYADA

Soruşturma dosyasına yansıyan bulgular arasında kayıt dışı para ve menkul değer transferleri de yer aldı. Bazı şüphelilerin örgütün resmi ve bürokratik süreçleri için danışmanlık faaliyetleri yürüttüğü kaydedildi.

Örgütün ihtiyaç duyduğu taşınır ve taşınmazların düşük bedellerle temin edilmesine aracılık edildiği de dosyadaki iddialar arasında bulunuyor.