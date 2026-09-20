Alihan Kuriş şebekesine 4. dalga: Seçim operasyonları, gizli kuryeler ve kayyum kararları
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Alihan Kuriş liderliğindeki suç örgütüne yönelik 4. dalga operasyon bu sabah saat 06.00 itibarıyla başlatıldı. Örgütün seçim süreçlerini etkilemeye yönelik finansal faaliyetleri, “yardım sevkiyatlarının içine nakit gizlenmesi ve kurye ağlarının kullanılması deşifre edilirken, 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilip 23 dev şirkete kayyum atandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 2026/153745 sayılı soruşturma kapsamında, liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı belirtilen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik 4. dalga operasyon 20 Eylül 2026 saat 06.00'da başlatıldı.
Operasyon kapsamında 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin ikametleri ve iş yerlerinde arama yapılırken örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete kayyum atanmasına karar verildi. Gözaltı işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
SORUŞTURMA 5 AYRI SUÇ KAPSAMINDA YÜRÜTÜLÜYOR
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması şu suçlar kapsamında yürütülüyor:
- Suç örgütü kurma ve yönetme
- Suç örgütüne üye olma
- Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama
- Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık
- Vergi Usul Kanunu'na muhalefet
Dosyada yer alan iddialara göre örgütle bağlantılı veya iltisaklı olduğu değerlendirilen bazı kişi ve şirketler, yurt içi ve yurt dışındaki para ve mal varlığı hareketlerinin organize edilmesinde görev aldı.
Bu kişi ve şirketlerin kayıt dışı finansal transferleri kolaylaştırdığı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin aklanmasına yönelik faaliyetlerde bulunduğu öne sürüldü.
PARA VE MENKUL DEĞER TRANSFERLERİ DOSYADA
Soruşturma dosyasına yansıyan bulgular arasında kayıt dışı para ve menkul değer transferleri de yer aldı. Bazı şüphelilerin örgütün resmi ve bürokratik süreçleri için danışmanlık faaliyetleri yürüttüğü kaydedildi.
Örgütün ihtiyaç duyduğu taşınır ve taşınmazların düşük bedellerle temin edilmesine aracılık edildiği de dosyadaki iddialar arasında bulunuyor.
|Soruşturmadaki faaliyet başlığı
|Dosyaya yansıyan iddia
|Para ve mal varlığı hareketleri
|Yurt içi ve yurt dışındaki hareketlerin organize edilmesi
|Finansal transferler
|Kayıt dışı para ve menkul değer aktarılması
|Danışmanlık faaliyetleri
|Resmi ve bürokratik süreçlerin yürütülmesine destek verilmesi
|Taşınır ve taşınmaz temini
|İhtiyaç duyulan varlıkların düşük bedellerle sağlanmasına aracılık edilmesi
|Gelirlerin aklanması
|Suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlere yasal görünüm kazandırılması
YARDIM SEVKİYATLARINA NAKİT PARA GİZLENDİĞİ İDDİASI
Soruşturma kapsamında yurt dışına yapılan yardım sevkiyatlarının içine nakit para gizlendiğine ilişkin delillere ulaşıldığı belirtildi. Paraların lojistik şirketleri ve güvenilir kabul edilen kuryeler aracılığıyla kayıt dışı biçimde yurt dışına taşındığı öne sürüldü.
Yurt dışına aktarılan maddi yardımların bir bölümünün çevrim içi ödeme sistemleri üzerinden gönderildiği kaydedildi. Önemli bir bölümünün ise lojistik firmaları kullanılarak kayıt dışı yöntemlerle taşındığı iddia edildi.
Bazı kişi ve şirketlerin bu işlemlere görünürde yasal nitelik kazandırmak amacıyla danışmanlık hizmeti verdiği de soruşturma dosyasına yansıdı.
SEÇİM SÜREÇLERİNE YÖNELİK FAALİYET İDDİASI
Soruşturmada ele geçirilen dijital materyaller, tanık beyanları, mali kayıtlar ve diğer deliller incelemeye alındı. Dosyaya göre bazı şüphelilerin Türkiye'deki seçim süreçlerini etkilemeye yönelik organizasyonel ve finansal faaliyetlerde bulunduğuna ilişkin bulgulara ulaşıldı.
Söz konusu iddiaların hangi seçim süreçlerini, kişi veya organizasyonları kapsadığına ilişkin kaynak metinde ayrıntı paylaşılmadı.
AVUKAT YAPILANMASINA AYRI İNCELEME
Soruşturma kapsamında örgütün avukat yapılanmasına ilişkin ayrı bir çalışma da başlatıldı. İncelemede, savunma hakkının kapsamı dışında kaldığı değerlendirilen faaliyetlere odaklanıldığı belirtildi.
Avukat yapılanmasına yönelik çalışma şu başlıklar üzerinden yürütülüyor:
- Örgüt içi haberleşmede görev alma
- Örgütün faaliyetlerinin sevk ve idaresinde rol üstlenme
- Bu amaçla gizli buluşmalar gerçekleştirme
İncelemelerin çok yönlü olarak sürdüğü kaydedildi.
4. DALGA OPERASYONUN BİLANÇOSU
|İşlem
|Sayı
|Hakkında gözaltı kararı verilen şüpheli
|30
|Kayyum atanmasına karar verilen şirket
|23
|Operasyonun başlama tarihi
|20 Eylül 2026
|Operasyonun başlama saati
|06.00
Şüphelilerin ikametlerinde ve iş yerlerinde arama gerçekleştirildi. Haklarında gözaltı kararı bulunan kişilere yönelik işlemlerin devam ettiği belirtildi.
ŞÜPHELİ LİSTESİNDE 27 İSİM BULUNUYOR
Operasyon kapsamında 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği açıklanırken paylaşılan listede şu 27 isim yer aldı:
|Sıra
|Adı ve soyadı
|1
|Recep Tutuş
|2
|Selim Aktaş
|3
|Ali Aydoğan
|4
|Mustafa Kösemul
|5
|Necati Şahin
|6
|Şaban Kaya
|7
|Ziyaeddin Balcı
|8
|Mustafa Avcı
|9
|Mehmet Dursun
|10
|Mehmet Bilgehan Gülşen
|11
|Cengiz Bıyık
|12
|Emre Öztürk
|13
|Hilmi Enes Öncel
|14
|Mustafa Murad Türkbeyler
|15
|Ramazan Lafcı
|16
|Ramazan Yumaklı
|17
|Mustafa Öğdür
|18
|Mustafa Uysal
|19
|Yüksel Uçar
|20
|Sinan Bulat
|21
|Nurettin Kaya
|22
|Recep Duman
|23
|Enes Duman
|24
|İlyas Çiçek
|25
|Mehmet Bulat
|26
|Ali Bulat
|27
|Latifhan Bulat
KAYYUM KARARI VERİLEN 23 ŞİRKET
Operasyon kapsamında 23 şirkete kayyum atandı. İşte o liste:
|Sıra
|Şirket unvanı
|1
|Adresim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
|2
|Anser Özel Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ
|3
|Arkut Orman Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
|4
|Bkare Yapı Denetim Ltd. Şti.
|5
|Edupath Eğitim Teknolojileri Sanayi Ticaret AŞ
|6
|Emirler Matbaacılık ve Reklamcılık Ticaret Ltd. Şti.
|7
|Endurans Yapı Mühendislik ve Müşavirlik Sanayi Ticaret Ltd. Şti.
|8
|Ensmart Bilgi İletişim Teknolojileri Ltd. Şti.
|9
|Entat Kuruyemiş Gıda ve İnşaat Ltd. Şti.
|10
|Fidan Toprak Tarım Gıda Hayvancılık Sanayi ve Ticaret AŞ
|11
|Güneş Proje Mimarlık İnşaat ve Ticaret Ltd. Şti.
|12
|Haytek Klima ve Isıtma Sistemleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti.
|13
|İrfaniye Özel Eğitim Kurumları Ticaret AŞ
|14
|Medisan Deri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
|15
|Melt Dış Ticaret AŞ
|16
|MK Rüzgar ve Güneş Enerjisi Üretim AŞ
|17
|Natura Mimarlık Dekorasyon İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
|18
|Öz-Ka Tekstil İplik Sanayi ve Ticaret AŞ
|19
|Santis Global İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.
|20
|Şanlı Yatırım Gayrimenkul Sanayi ve Ticaret AŞ
|21
|Şişli Liderler Akademi Eğitim Gıda ve Tekstil Hizmetleri Ltd. Şti.
|22
|Topkapı Patent Turizm İnşaat Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti.
|23
|Vefa Kültür Akademi ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti.
SORUŞTURMANIN GENEL BİLANÇOSU
Alihan Kuriş soruşturması kapsamında 13 Ağustos 2026'dan bu yana düzenlenen operasyonların toplam bilançosu da paylaşıldı.
|Soruşturma kapsamında yapılan işlem
|Toplam
|Hakkında adli işlem yapılan şüpheli
|161
|Kayyum atanan şirket
|74
|Tutuklanan şüpheli
|80
|Adli kontrol kararı verilen şüpheli
|22
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada yeni delillere yönelik incelemeler ile haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.