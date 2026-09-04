Yürütülen mali ve adli tahkikat kapsamında şüpheli İrfan Yılmaz hakkında yakalama ve gözaltı talimatı verildi. Şüphelinin üzerine atılı suçlamalar dosyada şu şekilde yer aldı:

MALİ YAPILANMA ÇOK YÖNLÜ MERCEK ALTINDA

Başsavcılık kaynakları; Alihan Kuriş suç örgütünün örgütsel faaliyetlerinin, tüm mali yapılanmasının ve suçtan elde edilen kara para trafiğinin eksiksiz şekilde ortaya çıkarılması amacıyla soruşturmanın titizlikle ve derinleştirilerek devam ettiğini bildirdi.