Alihan Kuriş suç örgütünün para trafiği mercek altında: 5 şirkete el konuldu, İrfan Yılmaz hakkında gözaltı kararı verildi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen geniş çaplı soruşturmada örgütün mali ayağına ağır darbe indirildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemeler sonucunda, şüpheli İrfan Yılmaz adına kayıtlı kimya, makine ve polimer sektöründeki 5 dev şirkete el konulurken, Yılmaz hakkında 3 ayrı ağır suçtan gözaltı kararı verildi.
Alihan Kuriş suç örgütünün finans ve para trafiğini mercek altına alan MASAK raporları doğrultusunda, suç gelirlerinin aklandığı belirlenen şirketler tek tek deşifre edildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla şüpheli İrfan Yılmaz adına kayıtlı şu 5 şirkete el koyma kararı uygulandı:
- Yılmaz Kimya İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Yılkim Kimya Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi
- Erimer Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- MİE Girişimcilik ve Makine Anonim Şirketi
- Astra Polimer Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
İRFAN YILMAZ HAKKINDA 3 AYRI SUÇTAN GÖZALTI KARARI
Yürütülen mali ve adli tahkikat kapsamında şüpheli İrfan Yılmaz hakkında yakalama ve gözaltı talimatı verildi. Şüphelinin üzerine atılı suçlamalar dosyada şu şekilde yer aldı:
- Suç örgütüne üye olma
- Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık
- Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama (Kara para aklama)
MALİ YAPILANMA ÇOK YÖNLÜ MERCEK ALTINDA
Başsavcılık kaynakları; Alihan Kuriş suç örgütünün örgütsel faaliyetlerinin, tüm mali yapılanmasının ve suçtan elde edilen kara para trafiğinin eksiksiz şekilde ortaya çıkarılması amacıyla soruşturmanın titizlikle ve derinleştirilerek devam ettiğini bildirdi.