Müge Anlı'da kayıp dosyası: 54 yaşındaki Ayşegül Yaşar'dan haber yok

Osmaniye'de 26 Ağustos'ta yürüyüş yapmak için evden çıkan Ayşegül Yaşar'dan bir daha haber alınamadı. ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te ele alınan dosyada, Yaşar'ın Tamer Kahveci'nin aracına bindiği ortaya çıktı. Hakkındaki iddiaları reddeden Kahveci'nin kolundaki çizik ve yaralar ise dikkat çekti.

Osmaniye'de 26 Ağustos'ta "Yürüyüş yapacağım" diyerek evinden çıkan Ayşegül Yaşar'dan bir daha haber alınamadı. 54 yaşındaki Yaşar'ın gizemli kaybı, ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alındı.

Dosyanın izleri Osmaniye'den Kahramanmaraş'a uzanırken, Yaşar'ın Facebook üzerinden tanıştığı Tamer Kahveci hakkındaki iddialar da gündeme geldi. Yaşar'ın kaybolduğu sırada yanında bulunduğu öne sürülen yaklaşık 1 milyon lira değerindeki ziynet eşyaları ise dosyanın dikkat çeken ayrıntılarından biri oldu.

SOSYAL MEDYADAN TANIŞTI, ARAÇTA BULUŞTU Müge Anlı, canlı yayında Ayşegül Yaşar'ın kaybolmasına ilişkin yapılan araştırmalarda elde edilen bilgileri paylaştı. Anlı, teknik takip sonucunda Yaşar'ın Tamer Kahveci'nin aracına bindiğinin ve ikilinin Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine doğru yola çıktığının belirlendiğini söyledi. Anlı, normalde yaklaşık 10 dakika sürmesi beklenen güzergâhta 1 ila 1,5 saatlik bir zaman farkı oluştuğunu belirterek bu süre içerisinde ne yaşandığının araştırıldığını ifade etti. Müge Anlı, Kahveci'nin ilk olarak Yaşar'ı görmediğini söylediğini ancak teknik takipte Yaşar'ın aracına bindiğinin ortaya çıktığını aktardı. Kahveci'nin anlatımına göre ise araç arızalandı ve Yaşar taksi çağırarak aracın yanından ayrıldı.

TAMER KAHVECİ CANLI YAYINA BAĞLANDI Hakkındaki iddiaları yanıtlamak üzere canlı yayına bağlanan Tamer Kahveci, Ayşegül Yaşar'a zarar verdiği yönündeki iddiaları reddetti. 34 yaşında ve iki çocuk babası olduğunu belirten Kahveci, boşanma aşamasında olduğunu söyledi. Zaman zaman araç alım satımı yaptığını ifade eden Kahveci, bu nedenle Osmaniye, Adana ve farklı kentlere gidip geldiğini anlattı. Kahveci, Ayşegül Yaşar ile de araç alım satımı üzerinden tanıştığını belirtti.