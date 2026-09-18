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Müge Anlı'da kayıp dosyası: 54 yaşındaki Ayşegül Yaşar'dan haber yok

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Osmaniye'de 26 Ağustos'ta yürüyüş yapmak için evden çıkan Ayşegül Yaşar'dan bir daha haber alınamadı. ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te ele alınan dosyada, Yaşar'ın Tamer Kahveci'nin aracına bindiği ortaya çıktı. Hakkındaki iddiaları reddeden Kahveci'nin kolundaki çizik ve yaralar ise dikkat çekti.

Müge Anlı'da kayıp dosyası: 54 yaşındaki Ayşegül Yaşar'dan haber yok 1

Osmaniye'de 26 Ağustos'ta "Yürüyüş yapacağım" diyerek evinden çıkan Ayşegül Yaşar'dan bir daha haber alınamadı. 54 yaşındaki Yaşar'ın gizemli kaybı, ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alındı.

Müge Anlı'da kayıp dosyası: 54 yaşındaki Ayşegül Yaşar'dan haber yok 2

Dosyanın izleri Osmaniye'den Kahramanmaraş'a uzanırken, Yaşar'ın Facebook üzerinden tanıştığı Tamer Kahveci hakkındaki iddialar da gündeme geldi. Yaşar'ın kaybolduğu sırada yanında bulunduğu öne sürülen yaklaşık 1 milyon lira değerindeki ziynet eşyaları ise dosyanın dikkat çeken ayrıntılarından biri oldu.

Müge Anlı'da kayıp dosyası: 54 yaşındaki Ayşegül Yaşar'dan haber yok 3

SOSYAL MEDYADAN TANIŞTI, ARAÇTA BULUŞTU

Müge Anlı, canlı yayında Ayşegül Yaşar'ın kaybolmasına ilişkin yapılan araştırmalarda elde edilen bilgileri paylaştı. Anlı, teknik takip sonucunda Yaşar'ın Tamer Kahveci'nin aracına bindiğinin ve ikilinin Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine doğru yola çıktığının belirlendiğini söyledi.

Anlı, normalde yaklaşık 10 dakika sürmesi beklenen güzergâhta 1 ila 1,5 saatlik bir zaman farkı oluştuğunu belirterek bu süre içerisinde ne yaşandığının araştırıldığını ifade etti.

Müge Anlı, Kahveci'nin ilk olarak Yaşar'ı görmediğini söylediğini ancak teknik takipte Yaşar'ın aracına bindiğinin ortaya çıktığını aktardı. Kahveci'nin anlatımına göre ise araç arızalandı ve Yaşar taksi çağırarak aracın yanından ayrıldı.

Müge Anlı'da kayıp dosyası: 54 yaşındaki Ayşegül Yaşar'dan haber yok 4

TAMER KAHVECİ CANLI YAYINA BAĞLANDI

Hakkındaki iddiaları yanıtlamak üzere canlı yayına bağlanan Tamer Kahveci, Ayşegül Yaşar'a zarar verdiği yönündeki iddiaları reddetti.

34 yaşında ve iki çocuk babası olduğunu belirten Kahveci, boşanma aşamasında olduğunu söyledi. Zaman zaman araç alım satımı yaptığını ifade eden Kahveci, bu nedenle Osmaniye, Adana ve farklı kentlere gidip geldiğini anlattı.

Kahveci, Ayşegül Yaşar ile de araç alım satımı üzerinden tanıştığını belirtti.

Müge Anlı'da kayıp dosyası: 54 yaşındaki Ayşegül Yaşar'dan haber yok 5

"FACEBOOK ÜZERİNDEN TANIŞTIK"

Müge Anlı'nın Ayşegül Yaşar ile nasıl tanıştığını sorması üzerine Kahveci, Yaşar ile Facebook üzerinden tanıştığını söyledi.

Programda Yaşar'ın kaybolmadan önce beğendiği öne sürülen kırmızı otomobil de gündeme geldi. Müge Anlı, Kahveci'ye Yaşar'ın kaybolmasının ardından kırmızı otomobili bırakarak daha yeni model bir araç aldığı iddiasını sordu.

Müge Anlı'da kayıp dosyası: 54 yaşındaki Ayşegül Yaşar'dan haber yok 6

KIRMIZI OTOMOBİL DETAYI

Tamer Kahveci, kırmızı otomobili 2-3 aydır kullandığını belirtti. Geçmişte bir akaryakıt istasyonunda çalıştığını anlatan Kahveci, işten dönerken bir köpeğe çarptığını ve araçta bu nedenle macun izleri bulunduğunu söyledi.

Kahveci, babasının besicilik yaptığını ve kendisine maddi destek sağladığını, bu nedenle aracını değiştirdiğini savundu. Araç değişikliğinin Ayşegül Yaşar'ın kaybolmasından 2-3 gün sonra gerçekleştiği iddiası da programda tartışıldı.

Müge Anlı'da kayıp dosyası: 54 yaşındaki Ayşegül Yaşar'dan haber yok 7

PARA HAREKETLERİ DE GÜNDEME GELDİ

Hesabındaki para hareketleriyle ilgili de açıklama yapan Kahveci, Ayşegül Yaşar'ın kendisini aramasını veya mesaj atmasını beklediğini söyledi. Kahveci, Yaşar'ın yanında olmadığını ve kendisine herhangi bir zarar vermediğini savundu.

Müge Anlı'da kayıp dosyası: 54 yaşındaki Ayşegül Yaşar'dan haber yok 8

CANLI YAYINDA ALTIN İTİRAFI

Programda Ayşegül Yaşar'ın ziynet eşyaları da konuşuldu. Tamer Kahveci, canlı yayında Yaşar'dan bir çeyrek altın ve bir yarım altın aldığını söyledi.

Altınları ne zaman aldığını hatırlamadığını belirten Kahveci, daha sonra bu altınları Yaşar'a iade ettiğini ifade etti. Maddi açıdan sıkıştığı bir dönemde altınları istediğini söyleyen Kahveci, Yaşar'ın kaybolmasıyla altınlar arasında herhangi bir bağlantı olmadığını savundu.

Müge Anlı'da kayıp dosyası: 54 yaşındaki Ayşegül Yaşar'dan haber yok 9

1 MİLYON LİRALIK ZİYNET EŞYASI İDDİASI

Kayıp dosyasında, Ayşegül Yaşar'ın kaybolmadan önce yaklaşık 1 milyon lira değerinde ziynet eşyasına sahip olduğu yönündeki iddia da gündeme geldi.

Programda ayrıca Tamer Kahveci'nin el ve kollarındaki çizikler tartışıldı. Yaşar'ın yakınları, söz konusu izlerin olası bir boğuşmayla bağlantılı olabileceğini öne sürdü. Kahveci ise çiziklerin araç arızasını gidermeye çalıştığı sırada meydana geldiğini savundu.

GEÇMİŞTEKİ DOSYALARI DA GÜNDEME GELDİ

Öte yandan programda Tamer Kahveci'nin geçmişte markette hırsızlık ve bir telefoncuda dolandırıcılık olayı nedeniyle dosyalarının bulunduğu da ileri sürüldü.

Dosya kapsamında incelenen güvenlik kamerası görüntülerinde Ayşegül Yaşar'ın Kahveci'nin aracına bindiğinin ve aracın Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi yönüne ilerlediğinin tespit edildiği belirtildi.

Yaşar'ın Kahveci'nin aracında bulunduğu öne sürülen 1 ila 1,5 saatlik zaman diliminde ne yaşandığı ise dosyanın yanıt bekleyen soruları arasında yer alıyor. Güvenlik kamerası görüntüleri, telefon kayıtları, araç güzergâhı ve tarafların açıklamalarının kayıp dosyası kapsamında değerlendirildiği belirtildi.

Ayşegül Yaşar'ın bulunması için yürütülen çalışmalar sürüyor.

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