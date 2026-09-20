100 şehit yakını umre için kutsal topraklara uğurlanıyor! İlk kafile bugün yola çıktı
VGM, 100 şehit yakınının umre ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gönderileceğini duyurdu. İlk kafile bugün yola çıkarken 50 kişilik ikinci kafile ise 14-21 Kasım tarihleri arasında umre ziyaretini gerçekleştirecek.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), şehit ailelerine yönelik anlamlı bir umre programını hayata geçiriyor. Program kapsamında 100 şehit yakını, iki ayrı kafile halinde kutsal topraklara gönderilecek. İlk 50 kişilik kafile için belirlenen tarih ise bugün. Şehit yakınları, 20-28 Eylül tarihleri arasında umre ibadetlerini yerine getirecek. İkinci kafile ise kasım ayında yola çıkacak.
İLK KAFİLE BUGÜN KUTSAL TOPRAKLARA GİDİYOR
VGM tarafından yapılan açıklamaya göre ilk kafile, 20-28 Eylül tarihleri arasında umre ziyaretini gerçekleştirecek. 50 kişiden oluşan kafile, bugün başlayan program kapsamında kutsal topraklara gönderilecek.
Programın ikinci ayağında ise 50 şehit yakını daha umre için yola çıkacak. Bu kafilenin ziyaret tarihleri 14-21 Kasım olarak belirlendi. Böylece toplam 100 şehit yakını, iki ayrı kafile halinde umre ibadetini yerine getirme imkanına kavuşacak.
UMRE PROGRAMI NE ZAMAN?
Program kapsamında kafilelerin tarihleri şöyle:
VGM'DEN ŞEHİT AİLELERİ İÇİN ANLAMLI MESAJ
VGM, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada programın şehit ailelerine duyulan vefanın bir göstergesi olduğunu belirtti.
"Şehitlerimizin ailelerine duyduğumuz vefayı yaşatıyor, umre ziyaretimiz ile 100 şehit yakınımızı kutsal topraklara uğurluyoruz. Ankara Bölge Müdürlüğümüzün katkılarıyla, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Muradiye Kültür Vakfı iş birliğinde gerçekleştirilecek program kapsamında 50 kişilik kafileler, 20-28 Eylül ve 14-21 Kasım tarihlerinde umre ibadetini yerine getirecek. İbadetleri kabul olsun."