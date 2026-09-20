VGM, 100 şehit yakınının umre ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gönderileceğini duyurdu. İlk kafile bugün yola çıkarken 50 kişilik ikinci kafile ise 14-21 Kasım tarihleri arasında umre ziyaretini gerçekleştirecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), şehit ailelerine yönelik anlamlı bir umre programını hayata geçiriyor. Program kapsamında 100 şehit yakını, iki ayrı kafile halinde kutsal topraklara gönderilecek. İlk 50 kişilik kafile için belirlenen tarih ise bugün. Şehit yakınları, 20-28 Eylül tarihleri arasında umre ibadetlerini yerine getirecek. İkinci kafile ise kasım ayında yola çıkacak.

VGM, 100 şehit yakınının iki ayrı kafile halinde umreye gönderileceğini açıkladı. (A Haber Grafik Ekibi) İLK KAFİLE BUGÜN KUTSAL TOPRAKLARA GİDİYOR VGM tarafından yapılan açıklamaya göre ilk kafile, 20-28 Eylül tarihleri arasında umre ziyaretini gerçekleştirecek. 50 kişiden oluşan kafile, bugün başlayan program kapsamında kutsal topraklara gönderilecek. Programın ikinci ayağında ise 50 şehit yakını daha umre için yola çıkacak. Bu kafilenin ziyaret tarihleri 14-21 Kasım olarak belirlendi. Böylece toplam 100 şehit yakını, iki ayrı kafile halinde umre ibadetini yerine getirme imkanına kavuşacak.

İlk 50 kişilik kafile bugün yola çıkarken ikinci kafile kasım ayında gidecek. UMRE PROGRAMI NE ZAMAN? Program kapsamında kafilelerin tarihleri şöyle: Kafile Kişi sayısı Umre tarihleri 1. kafile 50 20-28 Eylül 2026 2. kafile 50 14-21 Kasım 2026 Toplam 100 İki ayrı dönem