Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan 27 yaşındaki sürücü, kısa süren kovalamacanın ardından yakalandı. Yapılan kontrolde 1.20 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye toplam 250 bin TL idari para cezası uygulanırken, ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu. Pişman olduğunu söyleyen sürücü, "Ne olursa olsun durun ve derdinizi anlatın, kaçmayın" dedi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Oruçreis Mahallesi Karpuzatan Caddesi'nde meydana gelen olayda, kent genelinde huzurun sağlanması ve suçla mücadele kapsamında uygulama yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği ekipleri, B.K. yönetimindeki 38 HE 014 plakalı otomobile "dur" ihtarında bulundu.

İhtara uymayan sürücü, otomobiliyle kaçmaya başladı. Ekiplerin takibi sonucu B.K. kısa süre içerisinde yakalandı.

1.20 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Bölgeye Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde B.K.'nin 1.20 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Sürücüye alkollü araç kullanmak ve "dur" ihtarına uymamak nedeniyle toplam 250 bin TL idari para cezası kesildi. B.K.'nin ehliyetine 2 yıl süreyle el konulurken, otomobili de çekiciyle otoparka götürüldü.

HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Yasal sınır olan 1.00 promilin üzerinde alkollü olduğu belirlenen B.K. hakkında ayrıca "trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı. Sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

"ALKOLLÜYSENİZ BİLE KAÇMAYIN"

Polisten kaçtığı için pişman olduğunu söyleyen B.K., benzer durumda olan sürücülere de dikkat çeken bir tavsiyede bulundu.

B.K., "Polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymadım. Dursam daha iyiydi. Alkollü olduğum için kaçtım. Alkollü olan arkadaşlara da tavsiyemdir, kaçmayın. Ne olursa olsun durun. Yanlış anlaşılmamak için durmanız gerekiyor. Ben durmadım. Ceza yedim, aracım otoparka çekildi. Siz de kurallara uyun ve derdinizi anlatın" ifadelerini kullandı.