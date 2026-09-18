Tarladan markete fahiş fiyat vurgununa yargı tokadı! Sebze ve meyvede oyun kuran 40 şüpheli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran "tarladan markete fiyat yolculuğu" soruşturmasında karar çıktı. Yaş sebze ve meyve piyasasında suni fiyat artışlarıyla haksız kazanç sağladığı değerlendirilen büyük dağıtıcı firmaların yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 40 şüpheli, sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hâkimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.