Tarladan markete fahiş fiyat vurgununa yargı tokadı! Sebze ve meyvede oyun kuran 40 şüpheli tutuklandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran "tarladan markete fiyat yolculuğu" soruşturmasında karar çıktı. Yaş sebze ve meyve piyasasında suni fiyat artışlarıyla haksız kazanç sağladığı değerlendirilen büyük dağıtıcı firmaların yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 40 şüpheli, sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hâkimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yaş sebze ve meyve piyasasındaki fahiş fiyat uygulamasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 40 şüphelinin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.
Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine çıkarıldı. Hâkimlik, 40 şüphelinin tamamının tutuklanmasına karar verdi. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
1029 ÇİFTÇİNİN BEYANI ALINDI: 22 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN
Soruşturma kapsamında yürütülen kapsamlı çalışmada, piyasanın işleyişine ilişkin çok sayıda veri dosyaya dahil edildi. Başsavcılık koordinesinde Rekabet Kurulu, Ticaret Bakanlığı ile İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin ve Antalya büyükşehir belediyelerinin hal müdürlüklerine yazılan müzekkereler sonucunda hazırlanan işlem hacmi raporları soruşturma dosyasına eklendi.
Vergi Denetim Kurulu tarafından yürütülen incelemeler kapsamında 1029 çiftçinin beyanına başvuruldu.
DEV TEDARİKÇİLERİN OYUNU ÇÖKERTİLDİ
Tarladaki fiyatların raflara fahiş artış olarak yansıtıldığı iddiasıyla büyük tedarikçi konumundaki 41 şüpheli hakkında gözaltı ve 22 ildeki 109 adreste eş zamanlı arama kararı çıkarıldı. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonunda ilk etapta 33 şüpheli, operasyonun devamında ise 7 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı. Tutuklama kararıyla birlikte soruşturma kapsamında önemli bir aşama kaydedildi.