Yaş sebze ve meyve piyasasında fiyatları yukarı yönlü manipüle ederek haksız kazanç sağladığı iddialarına ilişkin 22 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyon, çiftçi ve üreticiler tarafından memnuniyetle karşılandı. Üreticiler, tarladan düşük fiyatlarla çıkan ürünlerin tüketiciye ulaşana kadar katlanmasına tepki göstererek, fırsatçılığa karşı denetimlerin artırılmasını istedi.

Sahte belgelerle sebze ve meyve fiyatlarını yükselttiği öne sürülen tedarik şebekesine yönelik operasyonun ardından konuşan üreticiler, yaşanan fiyat farkının hem çiftçiyi hem de vatandaşı mağdur ettiğini belirtti. "20 LİRAYA ALIP 130 LİRAYA SATIYORLAR" SABAH'ta yer alan habere göre Adanalı biber üreticisi Süleyman Şimşek, üreticiden çıkan ürün ile tüketiciye ulaşan fiyat arasındaki farka dikkat çekti. Şimşek, "Bunlarda hiç vicdan kalmamış. Bizden 20 TL'ye aldıkları biberi 120-130 TL'ye tüketiciye nasıl satıyorlar anlamış değiliz. Bu sebze ve meyveleri Almanya'ya götürseniz bu kadar masraf çıkmaz. Adamlar çiftçinin sayesinde zengin oluyorlar" dedi. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan da çiftçinin sattığı ürün ile marketlerdeki satış fiyatları arasında büyük fark bulunduğunu belirterek, market etiketlerinde ürünün üreticiden alış fiyatının da gösterilmesi gerektiğini söyledi.

ʺElma ağaçlarındaki bereket, market fiyatlarına yansımıyor.ʺ (Fotoğraf: AA Arşiv) ELMA BOL, FİYAT YÜKSEK Üretici Adnan Uygun ise bu yıl elma üretiminin yüksek olduğunu belirterek, bereketin tüketici fiyatlarına yansımadığını ifade etti. Uygun, "Elmayı henüz marketlere ya da hale satmaya başlamadık ama onun da 15 TL'den fazla olmayacağını tahmin ediyorum. Çünkü bu sene çok elma var. Elma ağaçlarındaki bereket, market fiyatlarına yansımıyor" diye konuştu. Nevşehir Ziraat Odası Başkanı Kahraman Kaya ve patates üreticisi Ziraat Mühendisi Rabia Otlu da üreticinin tarlada düşük fiyatla sattığı ürünün tüketiciye ulaşana kadar yüksek rakamlara çıktığına dikkat çekti.