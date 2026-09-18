Çiftçilerden fiyat manipülasyonu yapanlara sert tepki: "Halkın sofrasına göz dikenler cezasını çeksin"
Yaş sebze ve meyve piyasasında fiyatları yukarı yönlü manipüle ederek haksız kazanç sağladığı iddialarına ilişkin 22 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyon, çiftçi ve üreticiler tarafından memnuniyetle karşılandı. Üreticiler, tarladan düşük fiyatlarla çıkan ürünlerin tüketiciye ulaşana kadar katlanmasına tepki göstererek, fırsatçılığa karşı denetimlerin artırılmasını istedi.
Sahte belgelerle sebze ve meyve fiyatlarını yükselttiği öne sürülen tedarik şebekesine yönelik operasyonun ardından konuşan üreticiler, yaşanan fiyat farkının hem çiftçiyi hem de vatandaşı mağdur ettiğini belirtti.
"20 LİRAYA ALIP 130 LİRAYA SATIYORLAR"
SABAH'ta yer alan habere göre Adanalı biber üreticisi Süleyman Şimşek, üreticiden çıkan ürün ile tüketiciye ulaşan fiyat arasındaki farka dikkat çekti.
Şimşek, "Bunlarda hiç vicdan kalmamış. Bizden 20 TL'ye aldıkları biberi 120-130 TL'ye tüketiciye nasıl satıyorlar anlamış değiliz. Bu sebze ve meyveleri Almanya'ya götürseniz bu kadar masraf çıkmaz. Adamlar çiftçinin sayesinde zengin oluyorlar" dedi.
Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan da çiftçinin sattığı ürün ile marketlerdeki satış fiyatları arasında büyük fark bulunduğunu belirterek, market etiketlerinde ürünün üreticiden alış fiyatının da gösterilmesi gerektiğini söyledi.
ELMA BOL, FİYAT YÜKSEK
Üretici Adnan Uygun ise bu yıl elma üretiminin yüksek olduğunu belirterek, bereketin tüketici fiyatlarına yansımadığını ifade etti.
Uygun, "Elmayı henüz marketlere ya da hale satmaya başlamadık ama onun da 15 TL'den fazla olmayacağını tahmin ediyorum. Çünkü bu sene çok elma var. Elma ağaçlarındaki bereket, market fiyatlarına yansımıyor" diye konuştu.
Nevşehir Ziraat Odası Başkanı Kahraman Kaya ve patates üreticisi Ziraat Mühendisi Rabia Otlu da üreticinin tarlada düşük fiyatla sattığı ürünün tüketiciye ulaşana kadar yüksek rakamlara çıktığına dikkat çekti.
TARLADA 4, MARKETTE 100 LİRA
Amasya Ziraat Odası Başkanı Mustafa Cebeci, elmanın tarlada 4 liradan çıkıp markette 100 liraya kadar satıldığını belirtti.
Cebeci, "Üreticiden çok ucuza alınan ürünler, marketlerde fahiş fiyattan alıcı bekliyor. Alıcı bulunamayınca market reyonlarında meyveler çürüyor. Çiftçimizin emeği çürüyor, yok oluyor. Bu aracılara yapılan operasyonların devam etmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Kahraman Kaya ise üreticiden tüketiciye ulaşana kadar yaşanan fiyat artışlarının çiftçiyi de zor durumda bıraktığını belirterek, vatandaşın yüksek fiyatların üreticiden kaynaklandığını düşündüğünü söyledi.
"ARACILAR SIKI DENETLENMELİ"
Antalyalı çiftçi Hami Bulut, üreticinin ürününü zararına satarken vatandaşın aynı ürünü markette yüksek fiyat nedeniyle alamadığını ifade etti.
Bulut, "Çiftçi elindeki ürünü yok pahasına, zararına satıyor. Vatandaş marketten aynı ürünü pahalı diye alamıyor. Burada çok büyük bir tezatlık var. Aracılar sıkı denetlenmeli. Çiftçi, üretici ve vatandaş mağdur edilmemeli. Devletimiz bunları denetlesin. Çiftçi korunsun, tarladan üretimden soğumasın. Tam tersine dört elle toprağa sarılsın" dedi.
Fikret Şahin de çiftçinin kazancının ülke ekonomisi açısından önemine dikkat çekerek, devletin denetimleri artırması gerektiğini söyledi.
Şahin, "Çiftçi kazanırsa Türkiye kazanır. Çiftçiler sadece kendileri değil; aileleri ve çocukları da bahçede üretim yapıyor. Bu nedenle çiftçiler, bir ülkenin ana kılcal damarlarıdır. Onlar üretirken kazanacak ki ülke kazansın. Şehirlerdeki insanlar ucuza ürün alabilsin" ifadelerini kullandı.
PATATESTE DE AYNI TABLO
Patates üreticisi ve Ziraat Mühendisi Rabia Otlu ise tarladaki fiyat ile marketteki fiyat arasındaki farka dikkat çekti.
Otlu, "Tarlada 5 liraya alınıp markette 30 liraya satılıyor. Üretici olarak aracılara yönelik operasyonu memnuniyetle karşıladık. Bizim çiftçimizden şu an 15 liraya çıkan ürün dışarıda 45 lira oluyor" dedi.
Bursa'da salçalık biber üreticisi Osman Deniz de kapya biberin tarladaki fiyatının 10 TL'ye kadar gerilediğini, tüketiciye ulaşana kadar ise 50-60 TL seviyelerine çıktığını belirtti.
Deniz, "Üretici olarak biz aracılar kadar kazanamadık. Onlar hep bizden fazla kazandı. Milletin mutfağına giren meyve ve sebzelere bile göz diktiler. Halkın sofrasına göz dikenler cezasını çeksin. Yapılan operasyonlar, sahtekarlıkları göz önüne serdi" diye konuştu.