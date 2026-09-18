Küçükçekmece'de yıkım sırasında binanın bir bölümü çöktü: 2 yaralı
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Küçükçekmece İnönü Mahallesi’ndeki Şirin Sitesi’nde, kentsel dönüşüm kapsamındaki bir bloğun kalan bölümü çöktü. Çökme sırasında yoldan geçen 2 kişi yaralandı. Göçük altında 2 kişinin kaldığı iddiası üzerine ekiplerin araması sürüyor.
Olay, İnönü Mahallesi Şirin Sitesi'nde meydana geldi. Kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan ve yıkımına başlanan binanın bir bölümünde çökme meydana geldi.
Çökme sırasında yoldan geçen 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin göçük alanındaki tarama çalışmaları sürüyor.