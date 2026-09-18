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Küçükçekmece'de yıkım sırasında binanın bir bölümü çöktü: 2 yaralı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Küçükçekmece'de yıkım sırasında binanın bir bölümü çöktü: 2 yaralı

Küçükçekmece İnönü Mahallesi’ndeki Şirin Sitesi’nde, kentsel dönüşüm kapsamındaki bir bloğun kalan bölümü çöktü. Çökme sırasında yoldan geçen 2 kişi yaralandı. Göçük altında 2 kişinin kaldığı iddiası üzerine ekiplerin araması sürüyor.

Olay, İnönü Mahallesi Şirin Sitesi'nde meydana geldi. Kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan ve yıkımına başlanan binanın bir bölümünde çökme meydana geldi.

(Foto: DHA) (Foto: DHA)

Çökme sırasında yoldan geçen 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

(Foto: DHA) (Foto: DHA)

İtfaiye ekiplerinin göçük alanındaki tarama çalışmaları sürüyor.

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