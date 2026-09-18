Cansu öğretmen feci kazadan kurtulamadı, 3 aylık bebeği ise yoğun bakımda hayat mücadelesi veriyor
Bartın'da otomobilin istinat duvarına çarpıp devrildiği kazada 35 yaşındaki müzik öğretmeni Cansu Kocakurt yaşamını yitirdi. Kazada Kocakurt'un 3 aylık bebeği ile sürücü kayınpederi yaralanırken, bebeğin yoğun bakıma alındığı öğrenildi.
Feci kaza, önceki gün akşam saatlerinde Amasra Tüneli çıkışında meydana geldi. H.Ç.K. (73) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki istinat duvarına çarparak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü H.Ç.K., gelini Cansu Kocakurt ve 3 aylık torunu U.M.K. yaralandı.
CANSU ÖĞRETMEN KURTARILAMADI, 3 AYLIK BEBEĞİ İSE YOĞUN BAKIMDA
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Cansu Kocakurt, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
Sürücü H.Ç.K.'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtildi. Durumu ağırlaşan 3 aylık U.M.K. ise yoğun bakım servisine alındı.
CENAZESİ KARABÜK'TE TOPRAĞA VERİLDİ
Cansu Kocakurt'un Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Karapınar beldesindeki Abdullah Güpgüpoğlu Ortaokulu'nda müzik öğretmeni olarak görev yaptığı öğrenildi.
Kocakurt'un cenazesi, memleketi Karabük'te düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.