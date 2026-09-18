Feci kaza, önceki gün akşam saatlerinde Amasra Tüneli çıkışında meydana geldi. H.Ç.K. (73) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki istinat duvarına çarparak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü H.Ç.K., gelini Cansu Kocakurt ve 3 aylık torunu U.M.K. yaralandı.

CANSU ÖĞRETMEN KURTARILAMADI, 3 AYLIK BEBEĞİ İSE YOĞUN BAKIMDA

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Cansu Kocakurt, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Sürücü H.Ç.K.'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtildi. Durumu ağırlaşan 3 aylık U.M.K. ise yoğun bakım servisine alındı.