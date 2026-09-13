AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in devlet organlarını ve mülki idare amirlerini hedef alan açıklamalarına çok sert yanıt verdi. Özel'in idari kadrolara yönelik tehdit dilini kınayan Çelik, kendisini siyaset adabına davet ederken kamu görevlilerinin partilerin değil, devletin hizmetinde olduğunu vurguladı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in mülki idare amirleri ve devlet organlarına yönelik açıklamalarına sert tepki gösterdi. Özel'in siyaset anlayışını ve kullandığı dili eleştiren Çelik, tehdit üslubunun kabul edilemez olduğunu belirtti.

Çelik, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yeni Parti Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in 'siyaset adabı'yla çok ciddi sorunları var. Sayın Özel'in devletimizin makamlarını hedef alan ve mülki idare amirlerimizi açıkça tehdit eden yakışıksız üslubunu şiddetle kınıyoruz. Kendisini siyaset adabına davet ediyoruz."

"MÜLKİ İDARE AMİRLERİNİN HEDEF GÖSTERİLMESİ DEMOKRASİYLE BAĞDAŞMAZ"

Özgür Özel'in idari kadrolara yönelik üslubunu sert sözlerle eleştiren Çelik, vali, kaymakam ve kamu yöneticilerinin siyasi hesaplaşmaların hedefi haline getirilemeyeceğini vurguladı. Çelik, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"'Gün gelecek, hesap verecekler' diyerek devletin valisini, kaymakamını ve idari kadrolarını siyasi hesaplaşmaların hedefi haline getirmek; ne siyasi sorumlulukla, ne demokrasi kültürüyle bağdaşır. Sayın Özel, bu üslubu illa birilerine karşı kullanmak istiyorsa, kendi yönetimi altında yolsuzluklara, ahlaksızlıklara ve skandallara karışanlara dönük kullanmalıdır. Kendi yönetimi altında bu siyasi faciaları gerçekleştirenlere 'hesap verecekler' demelidir."

"KAMU GÖREVLİLERİMİZ MİLLETİN VE DEVLETİN HİZMETİNDEDİR"

Devlet organlarının ve yargı süreçlerinin hedef alınamayacağını belirten Ömer Çelik, İstanbul Valisi ile diğer kamu yöneticilerinin hukuk düzeni içinde görev yaptığını ifade etti. Çelik, kamu görevlilerinin siyasi partilerin değil, milletin ve devletin hizmetinde olduğunun altını çizdi.

AK Parti'nin hukukun üstünlüğü ve milli irade konusundaki tutumunu sürdüreceğini belirten Çelik, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Sayın Özel, kendi siyasi başarısızlıklarını ve parti içi krizlerini, devlet organlarına ve yargı süreçlerine saldırarak örtemez. İstanbul Valimiz deneyimli ve dirayetli bir yöneticidir. Diğer hedef gösterilen yöneticilerimiz de hukuk düzeni içinde görevlerini yapmaktadır. Hepsi partilerin değil, milletin ve devletin hizmetindedir. Tehdit dilini siyaset tarzı haline getirenlerin aksine AK Parti; hukukun üstünlüğünü ve milli iradeyi her şeyin üstünde tutmaya devam edecektir. Kamu görevlilerimize parmak sallayarak tehdit savuran bu rövanşist zihniyet, Cumhuriyet tarihimizin en zehirli uygulamalarına imza atan bir sabıkaya sahiptir. Bu zihniyete asla geçit vermeyeceğiz. Milletimiz, bu tehdit dili ile devlete ve millete hizmet eden anlayış arasındaki farkı gayet iyi bilmektedir."