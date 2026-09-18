Türkşad Kunthan Uçuk hakkında görevden uzaklaştırma kararı

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) İkinci Dairesi, hakkında adli ve idari soruşturma yürütülen Cumhuriyet Savcısı Türkşad Kunthan Uçuk hakkında tedbir kararı aldı. HSK müfettişlerinin talebi doğrultusunda olağanüstü toplanan kurul, yargının güven ve itibarını korumak ve soruşturmanın selametini sağlamak amacıyla Savcı Uçuk'un üç ay süreyle geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına oy birliğiyle karar verdi.

Pınarhisar Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaparken Bozova Cumhuriyet Savcılığına atanmasına karar verilen Türkşad Kunthan Uçuk hakkında yürütülen adli ve idari soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

HSK müfettişlerinin hazırladığı dosya ve ilettiği acil talep üzerine harekete geçen HSK İkinci Dairesi, 18 Eylül 2026 tarihinde olağanüstü toplandı.

"YARGININ GÜVEN VE İTİBARINA ZARAR VEREBİLİR"

Toplantıda dosyayı ayrıntılı şekilde değerlendiren HSK İkinci Dairesi, Savcı Türkşad Kunthan Uçuk'un bu süreçte görevine devam etmesinin "hem yürütülen soruşturmanın sağlıklı şekilde ilerlemesine hem de yargının güven ve itibarına zarar verebileceği" değerlendirmesinde bulundu.

Yargı mekanizmasının saygınlığının korunması gerekçesiyle hareket eden daire, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 77. ve 81. maddeleri uyarınca Uçuk'un üç ay süreyle geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına oy birliğiyle karar verdi.