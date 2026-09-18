İmamoğlu davasında çarpıcı sözler! İBB avukatından tehdit: Sürüden ayrılanı kurt kapar
İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasının duruşmasına, Kültür A.Ş. Reklam Yönetimi Müdür Yardımcısı Hakan Karaköse’nin beyanları damga vurdu. İBB iştiraklerindeki yolsuzluk soruşturmasında etkin pişmanlıktan yararlanan Karaköse, gözaltı ve cezaevi sürecinde İBB ve CHP yönetimi tarafından nasıl baskı altına alındığını ve tehdit edildiğini tek tek açıkladı. Karaköse, "‘Sakın etkin pişmanlığa başvurma, sürüden ayrılanı kurt kapar’ dediler" dedi.
İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasının 2. celsesinin 18. gününe tutuksuz sanık Kültür A.Ş. Reklam Yönetimi Müdür Yardımcısı Hakan Karaköse'nin beyanları damga vurdu.
İBB iştiraklerindeki ihale ve reklam süreçlerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Karaköse, cezaevindeyken 'etkin pişmanlık' hükümlerinden faydalanarak itirafçı olmuş, reklam, ihale süreçleri ve bazı firmalara sağlanan imtiyazlara dair beyanlarda bulunduktan sonra Temmuz 2025'te tahliye edilmişti.
Karaköse, gözaltı ve cezaevinde kaldığı süreçte İBB Emlak Yönetimi Daire Başkanı Kağan Sürmegöz adına birçok avukatın kendisini susturmaya çalıştığını belirtmişti. Tutuksuz yargılanan Karaköse, üzerinde kurulan baskıyı duruşmada tek tek anlattı.