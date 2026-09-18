"SÜRÜDEN AYRILANI KURT KAPAR"

Sabah'ın haberine göre Karaköse, CHP ve belediye yönetimi tarafından gönderilen bir avukatın kendisini gözaltındayken açıkça tehdit ettiğini belirterek, "Emniyette ziyaretime gelen avukatlardan biri, kendisinin Büyükşehir belediyesi yönetimi tarafından yönlendirildiğini söyledi. Bana '20 yıldır buradasın. Sakın etkin pişmanlığa başvurma. Sürüden ayrılanı kurt kapar! Yarın ifade öncesi yine geleceğim, iyi düşün taşın' diyerek beni açıkça tehdit etti" dedi.

Kültür A.Ş. Reklam Müdür Yardımcısı Hakan Karaköse (ahaber.com.tr) Cezaevi sürecinde de yönlendirmelere maruz kaldığını aktaran Karaköse, "Daha önce mülkiye müfettişi soruşturmasında avukat istediğimizde yüzümüze bakmayanlar, cezaevinde sıraya girdi. Ziyaretime gelen avukatlar bana bu sürecin kısa süre sonra biteceğini, sürecin siyasi olduğunu söylüyordu. Ancak sohbetin devamı her defasında aileme geliyordu. Bir ihtiyaçları olup olmadığı, varsa belediyece veya parti teşkilatınca karşılanabileceğini bana ifade ediyorlardı. Yirmi yıllık kamu personeliyim. Bu ziyaretlerin amacının doğrudan olmasa da 'aba altından sopa göstermek' için yapıldığını çok açık anlıyordum" dedi.