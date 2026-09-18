Soruşturma kapsamında iki şüpheli cezaevine gönderilirken, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.N.K. ve T.S., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

S.N.K., evde erkek arkadaşı T.S. ile birlikteyken kardeşi Tufan'ın kendilerini gördüğünü ve durumu ailesine söylemekle tehdit ettiğini belirtti. Ablası, bunun üzerine paniklediğini ve Tufan'ın konuşmasını engellemek amacıyla onu pencereden attığını itiraf etti.

Soruşturmanın devamında abla S.N.K.'nin emniyet ve savcılıkta verdiği ifade ise olayın seyrini değiştirdi.

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Tufan'ın 14 yaşındaki ablası S.N.K. ile evde misafir olarak bulunan 17 yaşındaki T.S. gözaltına alındı.

Sivas 'ın Paşabey Mahallesi Kerim Çavuş Caddesi'ndeki bir apartmanda dün saat 05.00 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre 12 yaşındaki otizmli Tufan Kümbetlioğlu, ailesinin 4'üncü kattaki dairesinin penceresinden düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Tufan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Fotoğraf: DHA

ÖLÜM ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Tufan Kümbetlioğlu'nun 4'üncü kattaki pencereden düştüğü anlar ise çevredeki bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis ekipleri, görüntüleri soruşturma dosyasına dahil ederken olayla ilgili delillerin incelenmesine devam ediyor.

KOMŞULARIN ŞİDDET İDDİASI DA DOSYADA

Soruşturmayla ilgili dikkat çeken bir başka ayrıntı ise komşuların iddiaları oldu. Olayın yaşandığı binanın karşısında yaşayan bazı komşular, Tufan Kümbetlioğlu'na ailesi tarafından zaman zaman şiddet uygulandığını öne sürdü.

Komşuların, daha önce yaşandığını iddia ettikleri şiddet olaylarına ilişkin bazı sesleri kamera ile kayda aldığı ve polise şikayette bulunduğu öğrenildi.

Söz konusu kayıtlarda Tufan'ın bağırma seslerinin duyulduğu, görüntüyü kayda alan komşunun ise tepki gösterdiği belirtildi.

TUFAN TOPRAĞA VERİLDİ

Otopsi işlemlerinin ardından Tufan Kümbetlioğlu'nun cenazesi ailesine teslim edildi. 12 yaşındaki Tufan, Sivas'ta Yukarı Tekke Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.