Ege'de tarım üreticilerini ağa düşüren siber çark kırıldı: Güven kazanıp milyonluk vurgun yaptılar
Bozdoğan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, üreticilerin dolandırıldığı yönündeki iddialar incelendi. Aydın, Manisa ve Denizli’de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.
Bozdoğan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Bozdoğan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, üreticilerin dolandırıldığı yönündeki iddialar üzerine çalışma başlattı.
Bozdoğan ve çevre ilçelerde yürütülen incelemelerde, şüphelilerin zeytinyağı, kuruyemiş ve hayvan satın alarak üreticilerle ticari ilişki kurduğu belirlendi.
GÜVEN KAZANMAK İÇİN İLK ÖDEMELERİ EKSİKSİZ YAPTILAR
Jandarma ekiplerinin titiz çalışmasında şüphelilerin, ilk alımlarda ürün bedellerini eksiksiz ödeyerek üreticilerin güvenini kazandıkları ortaya çıktı.
Şüphelilerin daha sonraki alımlarda ise çeşitli bahaneler ileri sürerek üreticilere ödeme yapmadıkları ve bu yöntemle çok sayıda kişiyi mağdur ettikleri tespit edildi.
3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Yürütülen soruşturmanın ardından harekete geçen jandarma ekipleri, 15 Eylül'de Aydın, Manisa ve Denizli'de eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda Y.G. (35), H.Ş. (43), T.Ş. (37), O.A. (33), P.T. (20) ve H.Ş. (29) gözaltına alındı.
Şüphelilerin suçta kullandığı değerlendirilen 3 cep telefonuna da el konuldu.
6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin tamamı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Güvenlik güçlerinin üreticilerin mağduriyet yaşamaması ve ticari dolandırıcılık faaliyetlerinin önüne geçilmesine yönelik çalışmaları sürüyor.