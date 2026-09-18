Bozdoğan ve çevre ilçelerde yürütülen incelemelerde, şüphelilerin zeytinyağı, kuruyemiş ve hayvan satın alarak üreticilerle ticari ilişki kurduğu belirlendi.

Şüphelilerin daha sonraki alımlarda ise çeşitli bahaneler ileri sürerek üreticilere ödeme yapmadıkları ve bu yöntemle çok sayıda kişiyi mağdur ettikleri tespit edildi.

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Yürütülen soruşturmanın ardından harekete geçen jandarma ekipleri, 15 Eylül'de Aydın, Manisa ve Denizli'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda Y.G. (35), H.Ş. (43), T.Ş. (37), O.A. (33), P.T. (20) ve H.Ş. (29) gözaltına alındı.

Şüphelilerin suçta kullandığı değerlendirilen 3 cep telefonuna da el konuldu.