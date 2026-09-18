Çalışmalar sonucunda faaliyetlerin münferit şirketlerle sınırlı olmadığı, daha büyük ve organize bir yapı tarafından yürütüldüğü belirlendi.

Soruşturma kapsamında, sanal medya platformları üzerinden forex ve kripto para yatırımı reklamları yayımlayan bazı çağrı merkezi şirketlerinin, sisteme kişisel bilgilerini bırakan yabancı uyruklu kişileri yüksek kazanç vaadiyle dolandırdığı tespit edildi.

Yıldız, finans ofisleri ve çağrı merkezlerinde arama ve el koyma işlemlerinin devam ettiğini belirtti.

Yıldız, operasyonun İçişleri Bakanlığının öncülüğünde, İnterpol Genel Sekreterliği ile yürütülen iş birliği kapsamında gerçekleştirildiğini belirterek, "Ulusal ve uluslararası düzeyde suç ve suçlara müsamaha yok. Suça geçit yok" ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: DHA

1,5 MİLYAR LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Operasyon kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen 1,5 milyar lira değerindeki mal varlığına el konuldu.

Ayrıca 80 araç ve 12 mülk hakkında el koyma işlemi uygulanırken, banka, kripto varlık ve şirket hesaplarına bloke konuldu.

Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

ÖRGÜTÜN İSRAİL VATANDAŞLARI TARAFINDAN YÖNETİLDİĞİ BELİRLENDİ

MASAK, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve MİT Başkanlığının ortak çalışmasında, organizasyonun İsrail vatandaşı kişiler tarafından yönetildiğinin tespit edildiği aktarıldı.

Soruşturmada, örgütün farklı ülkelerde operasyonlardan sorumlu kişileri belirlediği, bu kişilerin hedef ülkelerin dışında paravan çağrı merkezleri kurarak dolandırıcılık faaliyetlerini yürüttüğü belirlendi.

Şüpheliler hakkında bilişim sistemlerinin banka veya kredi kurumlarının aracı olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüte üye olma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından soruşturma başlatıldı.

YILDIZ'DAN INTERPOL VE EKİPLERE TEŞEKKÜR

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, operasyonun ulusal ve uluslararası iş birliğiyle yürütüldüğünü belirterek, çalışmaya destek veren Interpol yetkilileri ile görev alan güvenlik personeline teşekkür etti.

Yıldız, "Bize destek olan İstanbul'umuza misafir ettiğimiz, katılımlarıyla destek olan Interpol yetkililerine ve görev alan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.