Afyonkarahisar merkezli 10 ilde dolandırıcılık operasyonu! Kendisini polis ve kamu görevlisi olarak tanıtan 11 şüpheli tutuklandı
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Afyonkarahisar merkezli 10 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, kendilerini polis ve kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdığı belirlenen 11 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin toplam 11 milyon 317 bin TL'lik vurgun yaptığı tespit edilirken, 11 şüphelinin tamamı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendilerini polis ve kamu görevlisi olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran şebekeye yönelik çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin vatandaşları toplam 11 milyon 317 bin TL zarara uğrattığı belirlendi.
Ekipler, şüphelilerin farklı illerdeki adreslerini tespit ederek operasyon için düğmeye bastı. Afyonkarahisar merkezli İstanbul, Ankara, Kayseri, Muğla, Ordu, Diyarbakır, Sivas, Erzurum ve Kocaeli'de belirlenen adreslere eş zamanlı şafak baskını düzenlendi.
11 ŞÜPHELİNİN TAMAMI TUTUKLANDI
Operasyon kapsamında 11 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.