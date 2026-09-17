Afyonkarahisar merkezli 10 ilde dolandırıcılık operasyonu! Kendisini polis ve kamu görevlisi olarak tanıtan 11 şüpheli tutuklandı

Afyonkarahisar merkezli 10 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, kendilerini polis ve kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdığı belirlenen 11 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin toplam 11 milyon 317 bin TL'lik vurgun yaptığı tespit edilirken, 11 şüphelinin tamamı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.