Aydın'ın Kuyucak ilçesinde tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti. Kazanın ardından tır sürücüsü gözaltına alındı.

Denizli-Aydın Otoyolu'nun Kuyucak ilçesi Yamalak mevkisinde meydana gelen kazada Hurşit Korkmaz yönetimindeki 20 UF 202 plakalı hafif ticari araç ile S.Y. idaresindeki 32 GB 158 plakalı tır çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araç sürüklenirken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrolde hafif ticari aracın sürücüsü Hurşit Korkmaz ile araçta bulunan Hüsnü Korkmaz ve Kemal Toprak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

3 kişinin cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından gerekli işlemler için morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, tır sürücüsü S.Y. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.