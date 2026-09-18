Telefonların emare olarak alındığı, dijital incelemelerin ise sürdüğü bildirildi.

Gemideki hasara ilişkin fotoğrafların mürettebat tarafından yardımcı kaptana gönderildiği, yardımcı kaptanın da bu görüntüleri şirket yetkilisine ilettiği kaydedildi.

Polis, başka bir zanlının 7 Haziran'da WhatsApp üzerinden gönderdiği görüntülerde de geminin kızağındaki kırığın görüldüğünü ifade etti.

Mahkemede aktarılan bilgilere göre yardımcı kaptan, gemideki hasara ilişkin durumu bildirdi. Kaptanın yanı sıra şirketin Türkiye ayağında aranan bir yetkilinin de yaşananlardan haberdar olduğu belirtildi.

Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında şirket direktörü A.Ö., kaptan M.Ö., ikinci kaptan M.S., baş makinist Z.Ö., ikinci makinist M.G. ile mürettebat S.E., K.K., V.H. ve R.İ. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Tahkikat memuru, kaptan Mustafa Öz'ün gemiye gelen suları dikkate almadığı ve risk alarak gemiyi sürmeye devam ettiği yönünde bir kanaat oluştuğunu ifade etti.

Mahkemede ayrıca geminin daha önce de su aldığına ilişkin kaptan ve diğer kişilerin ifadelerinin bulunduğu belirtildi.

"GEMİ DAHA ÖNCE DE SU ALDI" İDDİASI

Videonun savcılıkta bulunduğu ve emare olarak alındığı mahkemeye aktarıldı.

Polis, söz konusu kişinin olay sırasında çektiği videoyu ailesine gönderdiğinin tespit edildiğini açıkladı. Geminin henüz seyir halinde olduğu sırada çekilen görüntülerde sol kızağın kırık olduğunun görüldüğü belirtildi.

Soruşturmanın dikkat çeken bir diğer delili ise kazada halen kayıp olan bir yolcunun çektiği video oldu.

Kazada hayatını kaybedenlerin ve halen kayıp olan yolcuların yakınları da mahkeme önünde toplandı. (Foto: DHA)

ADANA'DAKİ TERSANE DE SORUŞTURMADA

Geminin bakım ve onarım süreci de soruşturmanın önemli başlıklarından biri oldu. Polis, geminin 30 Nisan'da bakımdan çıktığını, 2 Haziran'da Türk Loydu tarafından sertifikalandırıldığını ve 17 Haziran'da geminin uç kısmında kırık meydana geldiğine ilişkin bulgular bulunduğunu açıkladı.

Geminin bakım gördüğü Adana'daki tersanenin de soruşturmaya dahil edildiği bildirildi. Tersanede görev yapan kişiler ile bakım ve onarım kayıtlarının incelendiği kaydedildi.

GEMİNİN SEYİR DEFTERİNE ULAŞILAMIYOR

Mahkemede mürettebata gerekli eğitimlerin verilip verilmediği de gündeme geldi. Geminin seyir defterinin batıkla birlikte denizde olduğu belirtilirken, şirketten talep edilen bazı kayıtlara ise teknik sorunlar nedeniyle henüz ulaşılamadığı ifade edildi.

Polis, soruşturmanın çok yönlü şekilde sürdüğünü bildirdi.