Girne'deki gemi kazasında kırık kızağa ilişkin mesajlar mahkemeye sunuldu, 9 şüphelinin tutukluluğu uzatıldı
KKTC’nin Girne açıklarında meydana gelen ve can kayıplarına yol açan gemi kazasına ilişkin soruşturmada dikkat çeken yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Mahkemede, geminin sol kızağının kırık olduğu ve bu hasarın kaptanın bilgisi dahilinde gelişigüzel şekilde tamir ettirildiğine ilişkin WhatsApp yazışmaları delil olarak sunuldu. Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan 9 kişinin tutukluluk süresi 7 gün daha uzatıldı.
Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında şirket direktörü A.Ö., kaptan M.Ö., ikinci kaptan M.S., baş makinist Z.Ö., ikinci makinist M.G. ile mürettebat S.E., K.K., V.H. ve R.İ. yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Şüpheliler hakkında "tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme" suçlamasıyla yürütülen soruşturmada yeni teknik ayrıntılar mahkeme tutanaklarına yansıdı.
Polis, yardımcı kaptan Merve N. Seraslan'ın 17 Haziran 2026 tarihli WhatsApp yazışmalarında, geminin sol kızağının kırıldığı ve kaptanın bilgisi dahilinde gelişigüzel şekilde tamir edildiğine ilişkin bilgiler bulunduğunu açıkladı.
HASAR ŞİRKET YETKİLİLERİNE BİLDİRİLDİ
Mahkemede aktarılan bilgilere göre yardımcı kaptan, gemideki hasara ilişkin durumu bildirdi. Kaptanın yanı sıra şirketin Türkiye ayağında aranan bir yetkilinin de yaşananlardan haberdar olduğu belirtildi.
Polis, başka bir zanlının 7 Haziran'da WhatsApp üzerinden gönderdiği görüntülerde de geminin kızağındaki kırığın görüldüğünü ifade etti.
Gemideki hasara ilişkin fotoğrafların mürettebat tarafından yardımcı kaptana gönderildiği, yardımcı kaptanın da bu görüntüleri şirket yetkilisine ilettiği kaydedildi.
Telefonların emare olarak alındığı, dijital incelemelerin ise sürdüğü bildirildi.
KAYIP YOLCUNUN VİDEOSU DA DOSYADA
Soruşturmanın dikkat çeken bir diğer delili ise kazada halen kayıp olan bir yolcunun çektiği video oldu.
Polis, söz konusu kişinin olay sırasında çektiği videoyu ailesine gönderdiğinin tespit edildiğini açıkladı. Geminin henüz seyir halinde olduğu sırada çekilen görüntülerde sol kızağın kırık olduğunun görüldüğü belirtildi.
Videonun savcılıkta bulunduğu ve emare olarak alındığı mahkemeye aktarıldı.
"GEMİ DAHA ÖNCE DE SU ALDI" İDDİASI
Mahkemede ayrıca geminin daha önce de su aldığına ilişkin kaptan ve diğer kişilerin ifadelerinin bulunduğu belirtildi.
Tahkikat memuru, kaptan Mustafa Öz'ün gemiye gelen suları dikkate almadığı ve risk alarak gemiyi sürmeye devam ettiği yönünde bir kanaat oluştuğunu ifade etti.
Söz konusu iddialara ilişkin incelemelerin sürdüğü kaydedildi.
ADANA'DAKİ TERSANE DE SORUŞTURMADA
Geminin bakım ve onarım süreci de soruşturmanın önemli başlıklarından biri oldu. Polis, geminin 30 Nisan'da bakımdan çıktığını, 2 Haziran'da Türk Loydu tarafından sertifikalandırıldığını ve 17 Haziran'da geminin uç kısmında kırık meydana geldiğine ilişkin bulgular bulunduğunu açıkladı.
Geminin bakım gördüğü Adana'daki tersanenin de soruşturmaya dahil edildiği bildirildi. Tersanede görev yapan kişiler ile bakım ve onarım kayıtlarının incelendiği kaydedildi.
GEMİNİN SEYİR DEFTERİNE ULAŞILAMIYOR
Mahkemede mürettebata gerekli eğitimlerin verilip verilmediği de gündeme geldi. Geminin seyir defterinin batıkla birlikte denizde olduğu belirtilirken, şirketten talep edilen bazı kayıtlara ise teknik sorunlar nedeniyle henüz ulaşılamadığı ifade edildi.
Polis, soruşturmanın çok yönlü şekilde sürdüğünü bildirdi.
AİLELERDEN ADALET ÇAĞRISI
Kazada hayatını kaybedenlerin ve halen kayıp olan yolcuların yakınları da mahkeme önünde toplandı.
Polis ekipleri adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken, aileler mahkemeye getirilen şüphelilere ve avukatlarına tepki gösterdi. Kazada iki evladını kaybeden bir baba, "İki evladımın hesabını kim verecek?" diyerek tepkisini dile getirdi.
Bir başka aile yakını ise kaptana, "Kaptanın gözümün içine bakarak konuşması lazım" sözleriyle seslendi.
9 ŞÜPHELİNİN TUTUKLULUĞU UZATILDI
Mahkeme, soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini dikkate alarak 9 şüphelinin 7 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.
Soruşturma kapsamında WhatsApp yazışmaları, fotoğraflar, video görüntüleri, telefonlar, bakım ve onarım kayıtları ile geminin teknik durumu mercek altında tutulmaya devam ediyor.