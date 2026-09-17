Pakistan'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Asım İftikhar Ahmad, Türkiye ile Pakistan arasındaki işbirliğine ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. Ahmad, "BM'deki tüm konularda birlikte çalışıyoruz. Çok yakın işbirliği içindeyiz" derken, iki ülkenin BMGK reformu için de birlikte hareket ettiğini söyledi.

Pakistan'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Asım İftikhar Ahmad, Pakistan'ın BMGK'deki geçici üyeliği, Gazze ve İran krizi kapsamında yürütülen diplomatik çalışmalar ile Türkiye-Pakistan ilişkilerine ilişkin AA'ya değerlendirmelerde bulundu.

Yaklaşık iki yıldır BMGK'nin geçici üyesi olan Pakistan'ın öncelikleri arasında barışın korunması, çatışmaların önlenmesi ve anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesinin bulunduğunu belirten Ahmad, ülkesinin konseydeki çalışmalarını değerlendirdi.

"BMGK'NİN REFORME EDİLMESİ İÇİN BİRLİKTEYİZ"

BM'nin güvenilirliğine yönelik eleştirilerin bulunduğunu ifade eden Ahmad, BMGK'deki daimi üyelerin veto yetkisinin konseydeki karar alma süreçlerinde belirleyici olduğuna dikkati çekti.

Ahmad, Pakistan ve Türkiye'nin diğer ülkelerle birlikte BMGK'nin daha demokratik ve hesap verebilir şekilde reforme edilmesi ve genişletilmesi çağrısında bulunan ülkeler arasında yer aldığını belirtti.

Pakistanlı temsilci, seçilmiş üyelerin BMGK'deki sesinin güçlendirilmesine yönelik öneriler üzerinde çalıştıklarını da aktardı.

MEKKE MUTABAKATI VURGUSU

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında 7 Ağustos'ta imzalanan Mekke Mutabakatı'na da değinen Ahmad, anlaşmanın bölgesel barış ve istikrar açısından önemli olduğunu söyledi.

Mutabakatın temel amacının caydırıcılık ve istikrarı sağlamak olduğunu belirten Ahmad, anlaşmanın herhangi bir ülkeye karşı yöneltilmediğini ve savunma amaçlı olduğunu ifade etti. Ahmad, anlaşmanın kurumsallaştırılması için adımlar atıldığını da kaydetti.

"PAKİSTAN-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ ÇOK DERİNLERE GİDİYOR"

Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkilerin yalnızca devlet ve hükümet düzeyinde olmadığını belirten Ahmad, iki ülke halkları arasındaki bağların da ilişkilerin güçlenmesinde önemli rol oynadığını söyledi.

Ahmad, "BM'deki tüm konularda birlikte çalışıyoruz. Çok yakın işbirliği içindeyiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Pakistan'ın Müslüman karşıtlığıyla mücadele konusunda da ortak bir noktada buluştuğunu belirten Ahmad, iki ülkenin BMGK reformu konusunda da birlikte hareket ettiğini söyledi.

Pakistanlı Daimi Temsilci, Türkiye'nin arabuluculuk rolünü teşvik etme konusunda aktif olduğunu belirterek, "Aklınıza gelen her konuda BM'de birlikteyiz" dedi. Ahmad, Pakistan-Türkiye ilişkilerinin daha da ileri seviyelere taşınmasını istediklerini ifade etti.