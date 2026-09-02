Mekke Anlaşması'nın arka planı! Üç ülke için kritik mekanizma kuruluyor

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında oluşturulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi ilk toplantısını İstanbul'da gerçekleştirdi. Toplantıda, ittifakın kurumsallaşması için Genel Sekreterlik kurulması ve ortak tatbikatlar yapılması kararlaştırıldı.

"Bölgesel sahiplenme" stratejisinin ete kemiğe büründüğü Mekke Anlaşması'nın ardından Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan, krizlerin barışçıl çözümünü teşvik etmek ve gerilimi düşürmek amacıyla ortak çabalarını hızlandırdı. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında tesis edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin ilk toplantısı, önceki gün İstanbul'da üç ülkenin Dışişleri ve Savunma Bakanları ile Genelkurmay Başkanları'nın katılımıyla gerçekleştirildi.

GENEL SEKRETERLİK KURULACAK

Sabah'ta yer alan habere göre, gerçekleştirilen toplantıda, 3 ülke liderlerinin ortaya koyduğu vizyon kapsamında atılacak adımlar ele alındı. İLK GENEL SEKRETER PAKİSTAN'DAN

İttifakla ilgili konuların takibi, kararların uygulanması ve kurumsallaşmanın sağlanması amacıyla Genel Sekreterlik kurulması ve işleyişine ilişkin karar alındı. İlk Genel Sekreter Pakistan'dan olacak ve 3 yıl görev yapacak. Ardından sırasıyla Suudi Arabistan ve Türkiye'den Genel Sekreterlerin aynı süreyle görev yapması bekleniyor.

LİDERLERİN ONAYI BEKLENİYOR: ÇALIŞMALAR BAŞLAYACAK Bu kapsamda Bakanların, ülkelerinin liderlerine sekretaryanın kurulması, yapısı ve işleyişine ilişkin bilgilendirme yapması ve liderlerin onaylarının ardından çalışmaların zaman kaybetmeden başlaması öngörülüyor. Ülkelerin Dışişleri ve Savunma Bakanları ile Genelkurmay Başkanları'ndan oluşan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin rutin olarak yılda 2 kez toplanması planlanıyor. Ülke liderlerinin ise ihtiyaç duyulan zamanlar dışında yılda en az bir kez bir araya gelmesi değerlendiriliyor.

SAVUNMA İŞBİRLİĞİ VE ORTAK TATBİKATLAR

Ayrıca ilk komite toplantısında, savunma sanayisi iş birliği başta olmak üzere orduların birlikte çalışabilirliğini artırmak üzere ortak tatbikatların yapılması masadaydı. Bu tatbikatlarla farklı ordu yapılarına sahip ülkelerin ortak çalışabilirliğini geliştirmek amaçlanıyor.