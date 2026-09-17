İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi açıkladı: Namık Gedik'in kabri taşınacak
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, merhum Başbakan Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ın katledilişlerinin 65’inci yıl dönümündeki anma programında konuştu. Bakan Çiftçi, 27 Mayıs darbesinde hayatını kaybeden dönemin İçişleri Bakanı İsmail Namık Gedik’in naaşının, Başkan Erdoğan’ın kararıyla Adnan Menderes’in anıt mezarının bulunduğu alana nakledileceğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın 65. ölüm yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek anma programında açıklamalarda bulundu.
Bakan Çiftçi'nin açıklamalarından derlenenler:
Mücadelenin ve uğruna bedel ödediği değerlerin sembolüne dönüşür. Merhum Başbakanımız Adnan Menderes ve onun yol arkadaşları Fatin Rüştü Zorlu, Hasan Polatkan ve İsmail Namık Gedik'i milletimizin inancıyla, mukaddesatıyla ve değerleriyle yaşamı kendi geleceği üzerinde söz sahibi olma iradesinin temsilcileri oldular. 27 Mayıs 1960 darbesinde milletimizin iradesi silahların gölgesinde gasp edilmiş, milletin seçtiği başbakan ve bakanlar esir alınmış, hukuk darbecilerin kurduğu intikam düzeninin aracına dönüşmüştür.
Merhum İçişleri Bakanımız İsmail Namık Gedikli'yi darbenin henüz ilk günlerinde kaybettik. Darbeciler onun ölümünü sözde intihar olarak duyurdular. Ancak biz darbenin karanlık şartlarında oluşturulan bu anlatıyı kabul etmiyor, İsmail Namık Gedik'i 27 Mayıs zulmünün mazlumu ve şehidi olarak yad ediyoruz. Ardından Yassıada'da milletimizin vicdanında hiçbir zaman karşılık bulmayan bir yargılama süreci de işletildi. Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan 16 Eylül 1961'de, Adnan Menderes ise 17 Eylül 1961'de ölümsüzlüğe yürüdüler. Darağacına gönderilen 3 devlet adamıydı. Fakat aslında asıl hesaplaşma milletin iradesiyleydi. Ezan-ı Muhammedi'nin yeniden asli hüviyetiyle semalarımızda yankılanması ve Anadolu insanının devlet yönetiminde söz sahibi olması bu iradenin yükselişinin en güçlü iradeleriydi. Onlar zannettiler ki Menderes'i, Zorlu'yu, Polatlı'yı ve Gedik'i ortadan kaldırınca da bu irade ortadan kalkacak. Oysa bu aziz milletin gönlüne yerleşmiş sevgiyi darağacına çekemezsiniz. Bu milletin hafızasını idam edemezsiniz.
Üstad Necip Fazıl'ın merhum Menderes'in şehadetinin ardından kaleme aldığı Zeybek'im şiirindeki o derin sızı üzerinden on yıllar geçse de hala yüreğimizi titretmeye devam ediyor. Bu millet doğruldu ve merhum Necmettin Erbakan'la, merhum Turgut Özal'la, Türkiye Yüzyılı'nın lideri muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la ayağa kalktı. Menderes, Polatkan, Zorlu ve Gedik ise milletimizin gönlünde her geçen yıl daha büyük bir rahmetle, minnetle anılmaya, şükranla yad edilmeye devam etti.
Türkiye'nin yakın tarihini milletimizin kendi iradesine sahip çıkmak olarak da okumak gerekir. 27 Mayıs'tan 12 Mart'a 12 Eylül'den 28 Şubat'a, 27 Nisan e-Muhtırası'ndan 15 Temmuz'a uzanan süreçte vesayet zihni farklı biçimlerde tezahür etti. 15 Temmuz gecesi ise Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla alanlara, meydanlara çıkan aziz milletimiz tankların karşısına dikilerek bu vesayet zincirine tarihi bir kıyamla dur dedi. O gece milletimiz Menderes'in "yeter söz milletindir" iradesini bir kez daha meydanlarda kahramanca haykırdı. İşte bunun için açıkça ifade ediyoruz bu aziz millet kendi bağrından çıkarak, millet adına bedel ödeyen milletin adamlarını unutmadığı gibi milletimizin değerleriyle, mukaddesatıyla, iradesiyle ve tarihiyle savaşan vesayet zihnini ve darbeci zalimleri de asla unutmayacaktır.
NAMIK GEDİK'İN NAAŞI TAŞINIYOR
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla merhum İçişleri Bakanı İsmail Namık Gedik'in naaşı Adnan Menderes anıt mezarının bulunduğu alana nakledilerek defnedilmesi kararlaştırıldı.
İÇİŞLERİ BAKANI DR. İSMAİL NAMIK GEDİK KİMDİR?
Dr. İsmail Namık Gedik, Malatya Arapgir eşrafından Kaşif Bey ve Fatma Macide Hanım'ın oğlu olarak, babasının posta müdürlüğü görevi sırasında, 1911'de Trabzon'da doğmuştur. Ailenin daha sonra İstanbul'a taşınmasının ardından eğitimine İstanbul'da devam eden Namık Gedik, 1930 yılında Kabataş Erkek Lisesi'nden mezun olmuştur.
Küçük yaşta kız kardeşini verem hastalığından kaybetmiş olmanın etkisiyle İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne girmiş, 1936 yılında mezun olmasının ardından Aydın'ın Çine ilçesine hükümet tabibi olarak tayin olmuştur. 1937 yılında Türkiye'nin ilk kadın hakimlerinden Melahat Hanım ile evlenen Namık Gedik; Aydın'da görevli olduğu 4 yıl boyunca yaptığı hizmetleri ve kişiliği ile halk tarafından çok sevilmiş, o dönemde Aydın'da doğan pek çok çocuğa Namık isminin verilmesine sebep olmuştur.
1942 yılında başladığı dahiliye ihtisasını Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde tamamlayarak 1948 yılında Muğla Memleket Hastanesi Dahiliye Mürahaslığı'na, daha sonra da aynı hastanenin başhekimliğine tayin edilmiştir. 1949 yılında Haydarpaşa Numune Hastanesi Verem Pavyonu Mütehassıslığı görevine getirilmiş, 1950 yılında Demokrat Parti'den Aydın Milletvekili seçilinceye kadar bu görevini sürdürmüştür.
1954 ve 1957 seçimlerinde yine Aydın'dan Demokrat Parti milletvekili seçilen Dr. İsmail Namık Gedik, milletvekilliği sırasında Ege Bölgesi Parti Müfettişliği yapmıştır. 17 Mayıs 1954–10 Eylül 1955 ve 12 Ekim 1956–27 Mayıs 1960 tarihleri arasında sürdürdüğü İçişleri Bakanlığı görevi ile Cumhuriyet tarihimizde bu görevi en uzun süre yapan bakanlardan biridir.
Gençliğinde Türk Talebe Birliği içinde aktif olarak faaliyet gösteren Dr. Namık Gedik'in siyasete atılması, esas itibarıyla Aydın Çine'deki çalışmaları ve eşi Melahat Hanım'ın teşvikleriyledir. Demokrat Parti'nin teşkilatlanma çalışmaları sırasında eşinin teşvikleriyle partinin mitingine katılmış; bu sayede Adnan Menderes ile tanışmış ve devam eden irtibatları neticesinde hem şahsi meziyetleri, liyakati hem de bölgesinde çok sevilen bir isim olması hasebiyle milletvekilliğine aday gösterilmiştir.
Sorumluluk almaktan kaçınmayan kişiliği, disiplinli ve çok çalışmasıyla birleşince parti içinde kısa zamanda sevilen, sayılan ve tanınan bir kişi haline gelmiştir. Meclis çalışmaları öncesinde, gündemle ilgili detaylı ve titiz bir şekilde konusuna hazırlanır, etkileyici bir hitabetle fikrini ortaya koyar ve sonuç alırdı. Detaylı çalışması sayesinde sadece sağlık komisyonlarında değil çalışma, dışişleri ve diğer meclis komisyonlarında da aktif görev almış; konulara hakimiyeti ve bilgisi teşkilat içinde giderek artan bir saygı uyandırmış; onu siyasette başat bir aktör haline getirmiştir.
Milletvekilliği süresince kendi partisinin mecliste sunmuş olduğu birçok kanun teklifine dahi yüksek bilgisiyle yapıcı eleştiriler getirmiş; zaman zaman sorgulayıcı bir tavır takınmış, pek çok kanunda, yaptığı uyarılar doğrultusunda gerekli revizeler yapılmıştır.
Bütün bu özelliklerinin yanı sıra uyumlu kişiliği ve tartışılmaz sadakati neticesinde 1954 yılında Başbakan Adnan Menderes tarafından İçişleri Bakanı olarak atanmıştır.
İç ve dış vesayetin baskılarını iyice arttırdığı bir dönemde İçişleri Bakanlığı görevini üstlenen Dr. Namık Gedik 6-7 Eylül Uşak olayı, Topkapı ve Geyikli hadiseleri gibi hassas süreçlerle karşı karşıya kalmıştır.
6-7 Eylül 1955 olayları sonrasında 10 Eylül'de görevinden istifa etmiş; 12 Ekim'de İçişleri Bakanlığı görevine tekrar atanmıştır.
Dışarıdan organize edildiği yıllar sonra açığa çıkan 6-7 Eylül Olayları sonrasında, esasen doğrudan bir kusuru olmamasına rağmen hükümetin üzerindeki baskıyı almak için istifa etmiştir. Bunun sebebini soran oğlu Arda Gedik'e verdiği ''Devlet adamlarının ve üst kademe bürokratların, kusura dayanmayan sorumlulukları vardır'' cevabı, onun yüksek sorumluluk duygusunun doğal neticesidir.
İçişleri Bakanlığı görevini 27 Mayıs 1960 darbesine kadar sürdüren Dr. Namık Gedik, darbeciler tarafından gözaltına alınmış; 29 Mayıs 1960'ta, darbe ortamının hukuksuzluğu ile maskelenmiş bir kurgu neticesinde gözaltındayken hayatını kaybetmiştir.
27 Mayıs darbesinde gözaltında hayatını kaybeden ve kayıtlarda ölüm nedeni ''kalp krizi'' olarak geçen diğer de DP'lilerin ölümünde olduğu gibi ''hassas bir kişiliğe sahip olması hasebiyle, uğradığı ağır hakaret ve baskının kendisini intihara sürüklediği'' iddiası da hiçbir zaman kamu vicdanında karşılık bulmamıştır. Otopsi yapılmasına Hatta ailenin cesedi görmesine dahi izin verilmemesi, atladığı iddia edilen camdaki kırığın vücudunun geçemeyeceği kadar küçük olması gibi pek çok karanlık nokta barındıran ve sağlıklı delillerle ispatlanamayan bu iddiaya karşılık gözaltında uğradığı işkence ve kötü muamele, birçok kişinin tanıklığı ile sabittir.
Henüz 49 yaşındayken hayatını kaybeden, 27 Mayıs 1960 darbesinin ilk şehidi, 2 çocuk babası Namık Gedik aynı zamanda yazar ve şairdir.
Eserlerinde ''Kaşif'' mahlasını kullanan Dr. Namık Gedik' in pek çok şiirinin yanı sıra Nur Dağı'nın etekleri, Akarsu, Sazlar ve kurbağalar, 3 eşsiz, Kağını, Meçhul Eser, Tövbe, Bir Gölge, Boynu bükük kızlar, Kırık tekne, Bademler açarken adlı hikayeleri vardır. Şiir ve hikayelerinin bir kısmı 1932 ve 1933 yıllarında Servet-i Fünun mecmuasında ve Şair Tabipler kitabında yayımlanmış; 1979 yılında ''Namık Gedik-Şiirler'' adlı bir kitapta toplanmıştır.