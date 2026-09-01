Üç ülkenin dışişleri ve savunma bakanları ile genelkurmay başkanlarının katıldığı toplantı, İsrail merkezli Maariv ve Kanal 12'nin de dikkatini çekti.

İki İsrail yayın kuruluşunun haberlerinde, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki yeni savunma iş birliğinin kapsamı ve geleceğine ilişkin farklı değerlendirmeler öne çıktı.

MAARİV: ANLAŞMA DEKLARASYONDAN KALICI MEKANİZMAYA DÖNÜŞÜYOR

Maariv, İstanbul'daki toplantıyı üç ülke arasında imzalanan anlaşmanın uygulanması açısından ilk adım olarak değerlendirdi.

Haberde, Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan'dan üst düzey yetkililerin ilk kez İstanbul'da bir araya gelmesinin, Mekke Savunma Anlaşması'nı yalnızca "deklaratif bir çerçeve" olmaktan çıkarıp kalıcı bir güvenlik, askeri ve siyasi koordinasyon mekanizmasına dönüştürme sürecinin başlangıcı olduğu belirtildi.

Maariv'in aktardığına göre toplantıda üç ülkenin güvenlik kapasitelerinin savunma sanayisindeki iş birliği yoluyla güçlendirilmesi konusunda adımlar atılması kararlaştırıldı.

İlk aşamada genel sekreterliğin üç yıllığına Pakistan tarafından yürütüleceği, ayrıca Mekke Savunma Anlaşması kapsamında Suudi Arabistan'da bir sekreterlik kurulmasının kararlaştırıldığı aktarıldı.