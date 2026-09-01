Mekke Anlaşması'nın İstanbul'daki ilk toplantısı siyonist medyanın radarında: Maariv ve Kanal 12 ittifakı mercek altına aldı
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Savunma Anlaşması kapsamında İstanbul'da düzenlenen ilk toplantı, İsrail basınının da gündemine girdi. Siyonizmin medya ayağı Maariv, üç ülkenin anlaşmayı kalıcı bir güvenlik, askeri ve siyasi koordinasyon mekanizmasına dönüştürmek için ilk adımı attığını yazarken, Kanal 12 toplantıyı "İsrail'i endişelendiren bölgesel ittifak" başlığıyla duyurdu.
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında 7 Ağustos'ta imzalanan Mekke Savunma Anlaşması kapsamında oluşturulan ortak komitenin ilk toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi.
Üç ülkenin dışişleri ve savunma bakanları ile genelkurmay başkanlarının katıldığı toplantı, İsrail merkezli Maariv ve Kanal 12'nin de dikkatini çekti.
Maariv, İstanbul'daki buluşmayı "İstanbul'dan sevgiyle: 'Mekke İttifakı' yola çıktı - ülkeler yol haritasını çiziyor" başlığıyla duyurdu.
Kanal 12 ise toplantıya ilişkin haberinin başlığında "İlk toplantı: İsrail'i endişelendiren bölgesel ittifak harekete geçti" ifadesini kullandı.
İki İsrail yayın kuruluşunun haberlerinde, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki yeni savunma iş birliğinin kapsamı ve geleceğine ilişkin farklı değerlendirmeler öne çıktı.
MAARİV: ANLAŞMA DEKLARASYONDAN KALICI MEKANİZMAYA DÖNÜŞÜYOR
Maariv, İstanbul'daki toplantıyı üç ülke arasında imzalanan anlaşmanın uygulanması açısından ilk adım olarak değerlendirdi.
Haberde, Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan'dan üst düzey yetkililerin ilk kez İstanbul'da bir araya gelmesinin, Mekke Savunma Anlaşması'nı yalnızca "deklaratif bir çerçeve" olmaktan çıkarıp kalıcı bir güvenlik, askeri ve siyasi koordinasyon mekanizmasına dönüştürme sürecinin başlangıcı olduğu belirtildi.
Maariv'in aktardığına göre toplantıda üç ülkenin güvenlik kapasitelerinin savunma sanayisindeki iş birliği yoluyla güçlendirilmesi konusunda adımlar atılması kararlaştırıldı.
İlk aşamada genel sekreterliğin üç yıllığına Pakistan tarafından yürütüleceği, ayrıca Mekke Savunma Anlaşması kapsamında Suudi Arabistan'da bir sekreterlik kurulmasının kararlaştırıldığı aktarıldı.
İSTANBUL'DAKİ MASADA SAVUNMA SANAYİSİ DE VAR
Maariv'in haberinde, Türk diplomatik kaynakların toplantının gündemine ilişkin verdiği bilgiler de yer aldı. Buna göre görüşmelerde uluslararası güvenlik durumu, savunma kapasitelerinin geliştirilmesi, üç ülkenin orduları arasındaki operasyonel uyumun artırılması ve savunma sanayisindeki iş birliğinin genişletilmesi ele alındı.
İş birliğinin ortak üretim ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerini de kapsaması bekleniyor. Ayrıca üç ülkenin terörle mücadelede ortak çabalarını güçlendirmesinin de gündemde olduğu aktarıldı.
Maariv, İstanbul'daki toplantının üç ülkenin daha güçlü bir bölgesel güvenlik mekanizması oluşturma isteğini ortaya koyduğunu yazdı.