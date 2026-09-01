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Mekke Anlaşması'nın İstanbul'daki ilk toplantısı siyonist medyanın radarında: Maariv ve Kanal 12 ittifakı mercek altına aldı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Savunma Anlaşması kapsamında İstanbul'da düzenlenen ilk toplantı, İsrail basınının da gündemine girdi. Siyonizmin medya ayağı Maariv, üç ülkenin anlaşmayı kalıcı bir güvenlik, askeri ve siyasi koordinasyon mekanizmasına dönüştürmek için ilk adımı attığını yazarken, Kanal 12 toplantıyı "İsrail'i endişelendiren bölgesel ittifak" başlığıyla duyurdu.

Mekke Anlaşması'nın İstanbul'daki ilk toplantısı siyonist medyanın radarında: Maariv ve Kanal 12 ittifakı mercek altına aldı 1

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında 7 Ağustos'ta imzalanan Mekke Savunma Anlaşması kapsamında oluşturulan ortak komitenin ilk toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi.

Üç ülkenin dışişleri ve savunma bakanları ile genelkurmay başkanlarının katıldığı toplantı, İsrail merkezli Maariv ve Kanal 12'nin de dikkatini çekti.

Mekke Anlaşması'nın İstanbul'daki ilk toplantısı siyonist medyanın radarında: Maariv ve Kanal 12 ittifakı mercek altına aldı 2

Maariv, İstanbul'daki buluşmayı "İstanbul'dan sevgiyle: 'Mekke İttifakı' yola çıktı - ülkeler yol haritasını çiziyor" başlığıyla duyurdu.

Mekke Anlaşması'nın İstanbul'daki ilk toplantısı siyonist medyanın radarında: Maariv ve Kanal 12 ittifakı mercek altına aldı 3

Kanal 12 ise toplantıya ilişkin haberinin başlığında "İlk toplantı: İsrail'i endişelendiren bölgesel ittifak harekete geçti" ifadesini kullandı.

İki İsrail yayın kuruluşunun haberlerinde, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki yeni savunma iş birliğinin kapsamı ve geleceğine ilişkin farklı değerlendirmeler öne çıktı.

Mekke Anlaşması'nın İstanbul'daki ilk toplantısı siyonist medyanın radarında: Maariv ve Kanal 12 ittifakı mercek altına aldı 4

MAARİV: ANLAŞMA DEKLARASYONDAN KALICI MEKANİZMAYA DÖNÜŞÜYOR

Maariv, İstanbul'daki toplantıyı üç ülke arasında imzalanan anlaşmanın uygulanması açısından ilk adım olarak değerlendirdi.

Haberde, Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan'dan üst düzey yetkililerin ilk kez İstanbul'da bir araya gelmesinin, Mekke Savunma Anlaşması'nı yalnızca "deklaratif bir çerçeve" olmaktan çıkarıp kalıcı bir güvenlik, askeri ve siyasi koordinasyon mekanizmasına dönüştürme sürecinin başlangıcı olduğu belirtildi.

Maariv'in aktardığına göre toplantıda üç ülkenin güvenlik kapasitelerinin savunma sanayisindeki iş birliği yoluyla güçlendirilmesi konusunda adımlar atılması kararlaştırıldı.

İlk aşamada genel sekreterliğin üç yıllığına Pakistan tarafından yürütüleceği, ayrıca Mekke Savunma Anlaşması kapsamında Suudi Arabistan'da bir sekreterlik kurulmasının kararlaştırıldığı aktarıldı.

Mekke Anlaşması'nın İstanbul'daki ilk toplantısı siyonist medyanın radarında: Maariv ve Kanal 12 ittifakı mercek altına aldı 5

İSTANBUL'DAKİ MASADA SAVUNMA SANAYİSİ DE VAR

Maariv'in haberinde, Türk diplomatik kaynakların toplantının gündemine ilişkin verdiği bilgiler de yer aldı. Buna göre görüşmelerde uluslararası güvenlik durumu, savunma kapasitelerinin geliştirilmesi, üç ülkenin orduları arasındaki operasyonel uyumun artırılması ve savunma sanayisindeki iş birliğinin genişletilmesi ele alındı.

İş birliğinin ortak üretim ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerini de kapsaması bekleniyor. Ayrıca üç ülkenin terörle mücadelede ortak çabalarını güçlendirmesinin de gündemde olduğu aktarıldı.

Maariv, İstanbul'daki toplantının üç ülkenin daha güçlü bir bölgesel güvenlik mekanizması oluşturma isteğini ortaya koyduğunu yazdı.

Mekke Anlaşması'nın İstanbul'daki ilk toplantısı siyonist medyanın radarında: Maariv ve Kanal 12 ittifakı mercek altına aldı 6

KANAL 12: "İSRAİL'İ ENDİŞELENDİREN BÖLGESEL İTTİFAK"

Kanal 12 ise İstanbul'daki toplantıyı doğrudan "İsrail'i endişelendiren bölgesel ittifak" başlığıyla okuyucularına duyurdu.

Kanal 12'ye göre Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'dan üst düzey yetkililerin İstanbul'da bir araya gelmesi, üç ülkenin ay başında imzaladığı savunma anlaşması kapsamında oluşturulan forumun ilk toplantısı niteliğini taşıyor.

Kanal 12, toplantının üç ülkenin dışişleri ve savunma bakanları ile genelkurmay başkanlarını bir araya getirdiğini aktarırken, Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan bir kaynağın "uluslararası güvenlik meselelerinin" gündemde olacağını söylediğini belirtti.

Haberde, görüşmelerin savunma kapasitesinin güçlendirilmesi, silahlı kuvvetler arasındaki ortak hareket kabiliyetinin ve koordinasyonun artırılması ile savunma sanayisi iş birliğinin derinleştirilmesine odaklanmasının beklendiği kaydedildi.

Mekke Anlaşması'nın İstanbul'daki ilk toplantısı siyonist medyanın radarında: Maariv ve Kanal 12 ittifakı mercek altına aldı 7

ANLAŞMANIN EN DİKKAT ÇEKEN MADDESİ

Her iki İsrail yayın kuruluşunun da dikkat çektiği ortak başlıklardan biri, Mekke Savunma Anlaşması'nın karşılıklı savunma maddesi oldu. Anlaşmaya göre, üç ülkeden birine yönelik silahlı saldırı, üç ülkenin tamamına yönelik saldırı olarak kabul edilecek.

Mekke Anlaşması'nın İstanbul'daki ilk toplantısı siyonist medyanın radarında: Maariv ve Kanal 12 ittifakı mercek altına aldı 8

Maariv, Hakan Fidan'ın daha önce bu ilkeyi NATO'nun 5. maddesine benzettiğini ancak anlaşmanın herhangi bir ülkeyi hedef almadığını vurguladığını aktardı.

Kanal 12 de söz konusu düzenlemenin NATO'nun 5. maddesine benzediğini belirterek, NATO'daki kolektif savunma ilkesine dikkat çekti.

Mekke Anlaşması'nın İstanbul'daki ilk toplantısı siyonist medyanın radarında: Maariv ve Kanal 12 ittifakı mercek altına aldı 9

KANAL 12: İTTİFAK BEKLENENDEN ERKEN SINANABİLİR

Kanal 12'nin haberinde, Orta Doğu'daki son gelişmelerin Mekke Savunma Anlaşması için erken bir sınama oluşturabileceği öne sürüldü.

Kanal 12, İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik saldırısının yanı sıra ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki Larak Adası'na yönelik saldırılarına dikkat çekti.

Haberde, Orta Doğu ve Basra Körfezi'ndeki çatışmaların yeniden tırmanmasının Suudi Arabistan'a yönelik tehdidi de artırabileceği ve bunun yeni savunma ittifakını ilk kez sınayabileceği değerlendirmesine yer verildi.

Kanal 12 ayrıca Reuters'ın hafta sonunda yayımladığı, Suudi Arabistan'daki bir Patriot hava savunma sisteminin Kızıldeniz kıyısındaki Yanbu Limanı bölgesinde bir İHA grubunu önlediğine ilişkin haberini aktardı. Haberde, saldırının ayrıntılarının açıklanmadığı, ancak bunun Yemen'deki Husiler tarafından gerçekleştirilen bir saldırı olabileceği öne sürüldü.

Mekke Anlaşması'nın İstanbul'daki ilk toplantısı siyonist medyanın radarında: Maariv ve Kanal 12 ittifakı mercek altına aldı 10

TÜRKİYE-SUUDİ ARABİSTAN-PAKİSTAN HATTINDA İSRAİL BAŞLIĞI

Kanal 12'nin haberinde, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın bölgede İsrail'in askeri faaliyetlerine ilişkin ortak kaygılar taşıdığı iddiası da yer aldı.

Yayın kuruluşu, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırısının ardından Türkiye ile İsrail arasındaki gerilimin artmasına dikkat çekerek, bu konunun da üçlü görüşmeler açısından önem taşıdığını ileri sürdü.

Bu değerlendirme, Kanal 12'nin İstanbul'daki toplantıyı neden "İsrail'i endişelendiren bölgesel ittifak" şeklinde tanımladığını ortaya koyan başlıklardan biri olarak öne çıktı.

Mekke Anlaşması'nın İstanbul'daki ilk toplantısı siyonist medyanın radarında: Maariv ve Kanal 12 ittifakı mercek altına aldı 11

MAARİV: ÜÇ ÜLKENİN FARKLI GÜÇLERİ BİRLEŞİYOR

Maariv ise yeni güvenlik yapılanmasının stratejik önemini üç ülkenin sahip olduğu farklı kapasitelere dikkat çekerek değerlendirdi.

Haberde, Suudi Arabistan'ın ekonomik gücü, Türkiye'nin büyük ordusu ve gelişmiş savunma sanayisi ile Pakistan'ın askeri ve nükleer kapasitesinin aynı çerçevede buluştuğu belirtildi.

Maariv, bu unsurların birleşiminin yeni yapıya stratejik önem kazandırdığını aktardı.

İstanbul'daki toplantının ise üç ülkenin mevcut ABD ve diğer ülkelerle olan ittifak ve güvenlik ilişkilerinin yanında, daha önemli bir bölgesel güvenlik mekanizması oluşturma iradesini ortaya koyduğu değerlendirildi.

Mekke Anlaşması'nın İstanbul'daki ilk toplantısı siyonist medyanın radarında: Maariv ve Kanal 12 ittifakı mercek altına aldı 12

İTTİFAK ÜÇ ÜLKEYLE SINIRLI KALMAYABİLİR

Kanal 12'nin haberinde, Türkiye'nin yeni savunma yapılanmasının yalnızca üç ülkeyle sınırlı kalmayabileceği yönündeki açıklamalarına da yer verildi.

Ankara'nın değerlendirmesine göre anlaşma gelecekte başka ülkelerin katılımına açık olabilir. Bu kapsamda Mısır'ın da olası adaylardan biri olarak gündeme geldiği aktarıldı.

Kanal 12, Mısır'ın Türkiye'den gelen katılım teklifini, Kahire'nin İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden bu adım nedeniyle yoğun baskı görme endişesi taşıdığı gerekçesiyle reddettiğine ilişkin iddialara da yer verdi.

Mekke Anlaşması'nın İstanbul'daki ilk toplantısı siyonist medyanın radarında: Maariv ve Kanal 12 ittifakı mercek altına aldı 13

TÜRKİYE: YENİ İTTİFAK MEVCUT ANLAŞMALARIN ALTERNATİFİ DEĞİL

Kanal 12'nin haberinde Türkiye'nin yeni savunma ittifakının mevcut ittifakların yerine geçmesinin amaçlanmadığını vurguladığı da aktarıldı.

Bu çerçevede Mekke Savunma Anlaşması, şu aşamada Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında ortak bir güvenlik iş birliği çerçevesi oluşturuyor.

İstanbul'daki toplantı ise bu anlaşma kapsamında oluşturulan ortak komitenin ilk toplantısı olarak gerçekleşti.

Mekke Anlaşması'nın İstanbul'daki ilk toplantısı siyonist medyanın radarında: Maariv ve Kanal 12 ittifakı mercek altına aldı 14

İSTANBUL'DAKİ TOPLANTI İSRAİL BASININDA GENİŞ YER BULDU

Böylece Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki Mekke Savunma Anlaşması'nın uygulanmasına ilişkin ilk resmi toplantı İstanbul'da gerçekleştirilirken, gelişme İsrail basınında da dikkat çekici başlıklarla yer aldı.

Maariv, toplantıyı anlaşmanın kalıcı bir güvenlik, askeri ve siyasi koordinasyon mekanizmasına dönüştürülmesi yönünde ilk adım olarak aktarırken; Kanal 12, "İsrail'i endişelendiren bölgesel ittifak harekete geçti" başlığını kullandı.

Her iki haberde de üç ülkenin savunma kapasitelerini güçlendirmesi, askeri koordinasyonu artırması ve savunma sanayisinde iş birliğini geliştirmesi İstanbul'daki toplantının öne çıkan başlıkları arasında gösterildi.

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