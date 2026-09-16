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İletişim Başkanı Burhanettin Duran Pakistan Büyükelçisi Yousaf Junaid ile görüştü

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İletişim Başkanı Burhanettin Duran Pakistan Büyükelçisi Yousaf Junaid ile görüştü

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Dr. Yousaf Junaid ile görüştü. Görüşmede dezenformasyonla mücadele, doğru bilginin paylaşılması ve stratejik iletişimde koordinasyonun artırılması ele alındı.

İletişim Başkanı Duran görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dost ve kardeş ülke Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Dr. Yousaf Junaid ile Başkanlığımızda bir araya geldik. Görüşmemizde iletişim, medya ve kamu diplomasisi alanlarında iş birliğimizi geliştirecek adımlar üzerinde durduk. Dezenformasyonla mücadele, doğru bilginin etkin şekilde paylaşılması ve stratejik iletişim alanında koordinasyonun artırılması konularındaki çalışmalarımızı ele aldık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, kardeş ülke Pakistan ile her alanda olduğu gibi iletişim alanında da iş birliğimizi güçlendirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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