Mersin'de uyuşturucu madde üretimine yönelik yürütülen çalışmada, ambalaj üretim tesisi görünümlü iş yerine baskın düzenlendi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi'ndeki adreste sentetik hap üretildiği bilgisine ulaştı

Ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonda, uyuşturucu niteliği taşıyan 100 bin sentetik hap ele geçirildi. İş yerinde yapılan aramalarda ayrıca hap imalatında kullanıldığı değerlendirilen 2 hap basma makinesi, 50 bin boş kapsül ve 15 kilo ham madde bulundu.