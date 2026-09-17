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Mersin'de ambalaj tesisi görünümlü uyuşturucu operasyonu! 100 bin sentetik hap ele geçirildi

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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Mersin'de ambalaj tesisi görünümlü uyuşturucu operasyonu! 100 bin sentetik hap ele geçirildi

Mersin'de plastik ve ambalaj üretim tesisi görünümlü iş yerine düzenlenen operasyonda uyuşturucu üretimi yapıldığı ortaya çıktı. Baskında 100 bin sentetik hap, 2 hap basma makinesi, 50 bin boş kapsül ve 15 kilo ham madde ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, 1 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Mersin'de uyuşturucu madde üretimine yönelik yürütülen çalışmada, ambalaj üretim tesisi görünümlü iş yerine baskın düzenlendi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi'ndeki adreste sentetik hap üretildiği bilgisine ulaştı

MERSİN'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 100 BİN SENTETİK HAP ELE GEÇİRİLDİ

Ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonda, uyuşturucu niteliği taşıyan 100 bin sentetik hap ele geçirildi. İş yerinde yapılan aramalarda ayrıca hap imalatında kullanıldığı değerlendirilen 2 hap basma makinesi, 50 bin boş kapsül ve 15 kilo ham madde bulundu.

Mersin'de uyuşturucu operasyonu-DHAMersin'de uyuşturucu operasyonu-DHA

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Operasyon kapsamında H.C.G. (27) ve F.E.D. (26) gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemleri için götürüldü.

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#Mersin #Uyuşturucu
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