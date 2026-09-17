Adana'da jandarma ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 7 bin 393 sentetik uyuşturucu hap ile 450 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında ekipler tarafından belirlenen 3 adres ile bir motosiklette arama gerçekleştirildi. Aramalarda 7 bin 393 sentetik uyuşturucu hap ve 450 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.