İstanbul Kağıthane'de viyadük altında gördüğü kişiden şüphelenen Kader T., polisi ihbar etti. Yapılan kontrolde herhangi bir suç unsuruna rastlanmazken, uyarılara rağmen farklı asılsız ihbarlarını sürdüren kadına 18 bin 826 lira para cezası uygulandı.

4 Eylül Cuma günü Talatpaşa Mahallesi'ndeki Nurtepe Viyadüğü'nün altında meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre Kader T. (30), viyadük altında gördüğü Murat Z.'den (29) şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği ekipleri bölgeye sevk edildi.

POLİS KONTROL ETTİ, SUÇ UNSURU ÇIKMADI

Ekiplerin viyadük altında yaptığı kontrolde Murat Z.'nin üst yoklamasında herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. GBT sorgusunda da olumsuzluğa rastlanmaması üzerine Murat Z. bölgeden uzaklaştırıldı.

Murat Z.'nin daha önce "uyuşturucu madde kullanmak", "otodan hırsızlık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından emniyete 3 geliş kaydının bulunduğu öğrenildi.

UYARILARA RAĞMEN İHBARLARINI SÜRDÜRDÜ

Polis ekipleri, yeniden ihbarda bulunan Kader T. ile telefonla görüşerek Murat Z.'nin bölgeden uzaklaştırıldığını bildirdi. Kadına 112 Acil Çağrı Merkezi'ni meşgul etmemesi ve asılsız ihbarlarda bulunmaması yönünde uyarıda bulunuldu.

Ancak Kader T.'nin uyarılara rağmen farklı asılsız ihbarlarda bulunmaya devam ettiği belirtildi. Kadının sosyal medyada canlı yayın açarak olayla ilgili başka ihbarların yapılmasına da neden olduğu öğrenildi.

18 BİN 826 LİRA CEZA KESİLDİ

Olay yerine giden ekipler tarafından yapılan incelemeler sonucunda ihbarların asılsız olduğu tutanakla tespit edildi.

Kader T.'ye, "112 Acil Çağrı Merkezi'ne asılsız ihbarda bulunmak" maddesi kapsamında 18 bin 826 lira idari para cezası uygulandı. Kader T.'nin ayrıca "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan emniyete 1 geliş kaydının bulunduğu öğrenildi.

Kadının açtığı canlı yayın ile polis ekiplerinin Murat Z.'yi ve viyadük altını kontrol ettiği anlar da kameraya yansıdı.