İstanbul'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında son bir ayda düzenlenen operasyonlarda 1 ton 432 kilogram uyuşturucu madde, 922 bin uyuşturucu ve uyarıcı hap ile 134 kilo 50 gram kimyasal katkı maddesi ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 46 şüpheliden 41'i tutuklandı. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Baronundan finans kaynağına kadar bu suç zincirinin tüm halkalarını tek tek kırıp atıyoruz ve atacağız" dedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, 18 Ağustos-15 Eylül tarihleri arasında ulusal ve uluslararası düzeyde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen suç örgütleri ile kentte faaliyet gösteren sokak satıcılarına yönelik operasyonlar gerçekleştirdi.

Operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu maddeler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde sergilendi. (Foto: DHA) 9 İLÇEDE PEŞ PEŞE OPERASYON Avcılar, Bayrampaşa, Beykoz, Esenyurt, Kağıthane, Küçükçekmece, Silivri, Sultangazi ve Üsküdar'da düzenlenen operasyonlarda 46 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 ton 432 kilogram uyuşturucu, 922 bin uyuşturucu ve uyarıcı hap ile 134 kilo 50 gram kimyasal katkı maddesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 41'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 5 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız (Foto: DHA) İSTANBUL'DA YIL BAŞINDAN BU YANA 6 BİN 422 TUTUKLAMA İstanbul'da yıl başından bu yana düzenlenen operasyonlarda ise toplam 11 ton 891 kilo 39 gram uyuşturucu ile 25 milyon 946 bin 472 uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirildi. Söz konusu operasyonlarda 6 bin 422 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu maddeler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde sergilendi.