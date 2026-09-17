Firari FETÖ'cüye saklandığı adreste operasyon!
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Malatya'da hakkında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan hakkında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D.'yi yakaladı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
#FETÖ #Tutuklama